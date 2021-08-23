The Hardkiss и Федерация гимнастики Украины помогли ТСН в создании грандиозного светового перформанса

Видео уже завтра можно будет увидеть в необычном выпуска ТСН.

Олимпийский стадион, художественные гимнастки и десятки огней, которые создают карту Украины. Все это — коллаборация телевизионной службы новостей, Федерации гимнастики Украины и группы The Hardkiss. Накануне 30-й годовщины Дня Независимости телеканал 1+1 пригласил спортсменок и известную рок-группу для создания совместного видеоперформанса. Зрители увидят его уже завтра в спецвыпуске ТСН.

Маяк на Киевском море, где спортсменки раз за разом повторяют свои упражнения. Все под бдительным оком тренера Федерации гимнастики Ириша Блохиной. Случайные зрители действа в восторге.

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Это сьемки перформанса коллаборации телевизионной службы новостей, Федерации гимнастики и группы The Hardkiss ко Дню Независимости Украины. Автор идеи — главная режиссер ТСН Олеся Коваленко. Оператор — Кирилл Сан.

«В жизни у человека бывают такие какие-то переломные моменты. Переломные в хорошем смысле слова. Ты понимаешь, что ты встал рано утром и выиграл джек-пот. Вот я считаю коллаборации реальным джек-потом для нас и зрителя», — убеждает Олеся.

Фронтвумен группы The Hardkiss вспоминает, как ей позвонили и предложили снять видеоклип-перфоманс на песню "Все было так".

«Это звучало, как нечто невозможное. Я не сразу поняла, как это вообще можно сделать. И потом, когда я увидела результат — это действительно круто! Это действительно очень творческий, красивый и современный подход», — говорит солистка Юлия Санина.

Карту Украины на стадионе создали из света. «Нужно было и показать величие этой группы и красоту нашей страны. Все это сочетание света, мы очень светлая нация — мы хотели все это сделать в таком не совсем обычном виде», — убеждает основатель компании светового дизайна и проката сценического света Владимир Андрусишин.

Новости Украины: как происходили съемки коллаборации ТСН, ФГУ и группы The Hardkiss

Локаций выбрали несколько. Это НСК "Олимпийский", крыша библиотеки Вернадского, Институт биологии и медицины университета Шевченко, завод "Большевик" и маяк в Вышгороде.

«До слез! Я вообще безумно горжусь всегда нашей командой. И для меня большая честь и очень приятно, что именно такой эксклюзив дали художественной гимнастике. Для нас это очень много значит», — уверяет тренер сборной команды Украины по художественной гимнастике Ириша Блохина.

Результат сотрудничества зрители увидят во время особого спецвыпуске ТСН ко Дню Независимости уже завтра в 19:30 на 1+1.

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