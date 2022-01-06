"Ті, що вражають": херсонская школьница знает, как спасти Днепр и победила на Олимпиаде гениев в США

"Ті, що вражають": херсонская школьница знает, как спасти Днепр и победила на Олимпиаде гениев в США

Над идеей, научным описанием и созданием экспериментальной модели работала вся семья Панченко.

Одну из наград ежегодной премии ТСН "Ті, що вражають" получила школьница из Новой Каховки Виктория Панченко, которая знает, как спасти Днепр и завоевала "бронзу" на конкурсе гениев в Америке. Теперь о ее проекте знают и в Украине.

О том, станет ли он реальным и как изменилась жизнь девушки – 5 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Проектом очищения Днепра заинтересовались ученые. Девушку приглашают на конференции. А в одном из киевских университетов даже помогают разработать патент на изобретение, потому что это перспективно.

За проект очищения рек девушка получила бронзовую медаль Всемирной олимпиады гениев и стипендию в 15 тысяч долларов. Но воспользоваться ею не смогла, потому что за годовую учебу нужно было доплатить еще 55 тысяч долларов. Однако сейчас девушка об этом не жалеет.

"Этой стипендией я не воспользуюсь, потому что сейчас есть много предложений в Украине. Я поняла, что Украина — это страна возможностей. И не нужно выезжать в Америку или в какое-нибудь другое место, чтобы воплотить свои планы и мечты", — говорит изобретательница Виктория Панченко.

Над идеей, научным описанием и созданием экспериментальной модели работала вся семья Панченко. В научной работе Виктория доказала – речную воду можно очищать с помощью конструкций из камыша.

"Брали камыш выкапывали его обязательно с корнем, привязывали растение к камням и ставили в воду таким образом, чтобы корень не касался дна. 10 квадратных метров этого биоплато за день очищает 1 кубометр загрязненной воды", — объясняет девочка.

"Впечатляющие": реализуется ли проект очистки Днепра от школьницы из Новой Каховки

Для камыша придумали специальную мобильную конструкцию – каркас из пластиковых труб и сетки. Туда высадили тростник и рогоз. Самой большой проблемой было найти место, где разместить сооружение. Ведь в родной Новой Каховке места для изобретения не нашлось. Но уже этой весной конструкции разместят на киевских озерах. Деньги в разработку вложат местные предприниматели.

Кроме воплощения проекта в реальность у Виктории есть еще одна цель – хорошо окончить школу и поступить в университет. Профессия, которую она выбрала, будет связана с экологией и здоровьем.

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