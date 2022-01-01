"Ті, що вражають" и праздничный лимузин: чем запомнился новогодний выпуск ТСН

Выпуск новостей 31 декабря традиционно вышел в эфир с площади возле главной елки.

Вечером 31 декабря традиционно итоговый за год выпуск ТСН вышел в прямой эфир с Софийской площади в Киеве, где установлена главная новогодняя елка Украины.

В этот раз ведущими стали Святослав Гринчук и Наталья Островская. Они и вручили главную ТСНовскую награду — "Ті, що вражають": людям, которые для нас стали героями года.

Как происходила подготовка к выпуску и сам прямой эфир – смотрите в сюжете Натальи Нагорной:

Как вручали главную награду ТСН " Те, кто впечатляет"

Ну, а еще одна традиция в Новогоднюю ночь – праздничный лимузин ТСН, курсировавший по улицам Киева. Зрители ТСН могли бесплатно им подъехать, но в обмен на свои истории. Пассажиры делились воспоминаниями о прошлом году. И рассказывали, что хотели бы в будущем. Кому повезло загадать желание и какое из них свершилось прямо в роскошном такси – смотрите в репортаже Елены Гущик:

Праздничное такси ТСН снова курсировало по улицам Киева | Новости Киева

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