"Ті, що вражають": отчаянные украинки во время отдыха в Египте реанимировали утопленника

Потрясающая история с реанимационными медсестрами Института рака произошла на отдыхе в Египте.

Премия ТСН в этом году "Ті, що вражають" отправится к 7-ми героям, за которых проголосовали зрители. Первыми стали две украинские медсестры Национального института рака, которые на отдыхе в Египте спасли белоруса. Сердечно-легочная реанимация продолжалась даже тогда, когда местный спасатель сказал, что мужчине больше не помочь. На 20-й минуте у мужчины появился пульс, дыхание, сердцебиение.

О том, что изменилось в жизни медсестер и почему эта история спасения может быть судьбоносной – 3 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Эта удивительная история с реанимационными медсестрами Института рака случилась на отдыхе в Египте. На понтон вытащили утопленника. Из нескольких десятков человек – они единственные, кто взялся за спасение. Сердечно-легочная реанимация длилась даже тогда, когда местный спасатель махнул рукой и сказал, что нужно останавливаться — человеку уже не помочь. Наталья и Тоня не имели часов, но понимали, что 40 минут еще не прошли – столько нельзя останавливаться, когда длится реанимация.

Уже позже им сказали, что мужчина которого они откачивали – пришел в себя на 20 минуте. Этот мужчина – Сергей, проживающий в Минске. Благодаря украинским медсестрам он встретил 51 день рождения.

То, что девушки не сдались, никого из коллег не удивляет. В реанимации Института рака так принято — не останавливаться, даже если нет никакой надежды.

Сергей еще 4 дня после инцидента провел в больнице Шарм-эль-Шейха и даже там врачи удивлялись профессионализму украинских медсестер. Наташа и Тоня с Сергеем постоянно на связи.

"Те, кто впечатляет": что изменилось в жизни медсестер, спасших белоруса в Египте

Они верят, что жизнь еще сведет их вместе. А пока для всех героев эта история остается важнейшим событием в прошлом году.

И, возможно, эта история станет судьбоносной для семьи Натальи. У нее трое детей. Один из сыновей был на понтоне и видел, как мама с коллегой вернули Сергея к жизни. Теперь юноша мечтает стать хирургом.

Наташа готова поддержать сына. Поэтому, возможно, эта удивительная история спасения в будущем будет иметь продолжение.

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