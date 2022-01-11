"Ті, що вражають": спецназовец спас жизнь парню, нога которого попала под диск культиватора

"Ті, що вражають": спецназовец спас жизнь парню, нога которого попала под диск культиватора

"Тренер" и Костя часто звонят по телефону друг другу — боец подарил подростку новенький смартфон.

В Кировоградской области сотрудник СБУ спас 15-летнего парня. Молодой человек помогал соседу обрабатывать огород и его ногу затянуло под лезвие в мотоблоке. Ребенок истек бы кровью, если бы по той улице не проходил спецназовец. Герой, чья история вдохновила всю страну, получил премию ТСН "Ті, що вражають".

О том, как эта история изменила жизнь мужчины – 11 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Спецназовец с позывным "Тренером" служит в секретном подразделении СБУ и выполняет особые задачи. В тот день он приехал в городок на Кировоградщине в отпуск к родителям и по дороге домой услышал крики ребенка о помощи. Кричал 15-летний Костя Бращенко. В тот день парень помогал своему соседу на огороде и дажене понял – как нога попала под диск культиватора.

"Все, что я помню – это сильная боль. Это словами вообще не объяснить", – рассказал школьник.

Спецназовец быстро вытащил жгут и пережал парню ногу, из которой фонтаном била артериальная кровь. Впоследствии медики скажут – именно своевременные и умелые действия "Тренера" спасли ребенку жизнь.

Спасенный в настоящее время постепенно восстанавливается. В скором времени ему снимут металлическую конструкцию с ноги. "Тренер" и Костя часто звонят по телефону друг другу — боец подарил подростку новенький смартфон. Также мужчина пообещал юноше помочь во время прохождения реабилитации.

Жизнь самого героя-спецназовца эта история не сильно изменила. Утверждает – служба по-прежнему отнимает все время.

"Ті, що вражають": в Кировоградской области сотрудник СБУ спас подростка

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