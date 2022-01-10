"Ті, що вражають": в Мелитополе подросток спас маршрутчика и пассажиров и стал народным героем

"Ті, що вражають": в Мелитополе подросток спас маршрутчика и пассажиров и стал народным героем

У парня уже есть предложение относительно будущей профессии.

17-летний Александр Оганьян из Мелитополя, который смог остановить неуправляемую маршрутку с пассажирами, когда водителю стало плохо, получил премию ТСН "Ті, що вражають" за свой невероятный поступок и стал народным героем.

О том, как изменилась жизнь парня после признания – 10 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

В тот день парень ехал на занятия в "Пласте", в другой маршрутке прямо за ним следовали и маленькие воспитанники. Именно дети стали свидетелями того, как микроавтобус впереди резко изменил направление и выехал на встречную полосу, потому что водителю стало плохо.

Парень через весь салон бросился к водителю, перехватил руль и сумел затормозить. А потом – оказывал первую помощь водителю вплоть до приезда врачей. Остальные пассажиры разбежались. Пострадавший позвонил через неделю и поблагодарил.

"Поражающие": как изменилась жизнь парня, остановвшего неуправляемую маршрутку с пассажирами

Всестороннее внимание и медные трубы характер парня не изменили, говорят близкие. Парень профессионально занимается каратэ, регулярно посещает пластовские вышколы.

А еще – у парня уже есть предложение относительно будущей профессии. В ГСЧС парня обещают взять, как только он получит среднее образование. Одновременно Саша мечтает получить и водительское удостоверение. Несмотря на то, что парень остановил маршрутку, прав у него до сих пор нет.

Читайте также: