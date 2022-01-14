"Ті, що вражають": заядлый киевский рыбак вытащил спиннингом мальчика, оказавшегося на льдине

Видео со спасением 11-летнего мальчика в Сети за 10 месяцев просмотрело более миллиона пользователей.
Киевлянин Ричард Горда спас мальчика, которого на льдине унесло на открытую воду. Мужчина не раздумывая бросился на помощь и спиннингом вытащил ребенка на берег. Это произошло еще в марте 2021 года. Зрители ТСН оценили поступок мужчины — и он стал одним из победителей премии "Ті, що вражають".
О поступке, поразившем всю страну — 13 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.
Водоем, где все произошло, находится всего в 10 минутах езды от дома Ричарда на столичной Троещине. Год назад он рыбачил там вместе с другом.
В тот день на воде был сплошной лед. К рыбакам подбежал мужчина и спросил, есть ли у них лодка, потом рассказал, что ребенок оказался на льду.
Когда все вместе бросились на помощь, увидели парня, дрейфующего на льдине.
Уже как потом стало известно – мальчик, вместе с другом, пошли на лед, чтобы наблюдать за рыбами. Один – откололся, другой – морально поддерживал с берега.
Надо было действовать быстро. Ричард сообразил – парня можно вытащить – спиннингом.
Пока взрослый медленно крутил катушку, чтобы не оборвать леску, мальчик будто-бы и забыл, что в опасности. Через несколько минут спасательная операция успешно завершилась. Парень "вышел сухой из воды", даже не промочил ноги.
Осознание того, насколько опасна была ситуация – пришло позже, говорит Ричард.
Позже с мужчиной связалась мать мальчика. Благодарила за спасение и предлагала встретиться, но позже связь с ней прервалась.
После публикации видео со спасением на своей странице Ричард получил три тысячи сообщений с благодарностями. Говорит, отвечал на них несколько месяцев.
Также после того случая Ричард взял за правило – всегда иметь при себе плотную веревку. Поэтому, если кого-то настигнет опасность – готов снова прийти на помощь.
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