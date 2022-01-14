"Ті, що вражають": заядлый киевский рыбак вытащил спиннингом мальчика, оказавшегося на льдине

Видео со спасением 11-летнего мальчика в Сети за 10 месяцев просмотрело более миллиона пользователей.

Киевлянин Ричард Горда спас мальчика, которого на льдине унесло на открытую воду. Мужчина не раздумывая бросился на помощь и спиннингом вытащил ребенка на берег. Это произошло еще в марте 2021 года. Зрители ТСН оценили поступок мужчины — и он стал одним из победителей премии "Ті, що вражають".

О поступке, поразившем всю страну — 13 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Водоем, где все произошло, находится всего в 10 минутах езды от дома Ричарда на столичной Троещине. Год назад он рыбачил там вместе с другом.

В тот день на воде был сплошной лед. К рыбакам подбежал мужчина и спросил, есть ли у них лодка, потом рассказал, что ребенок оказался на льду.

Когда все вместе бросились на помощь, увидели парня, дрейфующего на льдине.

Уже как потом стало известно – мальчик, вместе с другом, пошли на лед, чтобы наблюдать за рыбами. Один – откололся, другой – морально поддерживал с берега.

Надо было действовать быстро. Ричард сообразил – парня можно вытащить – спиннингом.

Пока взрослый медленно крутил катушку, чтобы не оборвать леску, мальчик будто-бы и забыл, что в опасности. Через несколько минут спасательная операция успешно завершилась. Парень "вышел сухой из воды", даже не промочил ноги.

Осознание того, насколько опасна была ситуация – пришло позже, говорит Ричард.

"Ті, що вражають": киевлянин Ричард Горда спас мальчика, которого на льдине отнесло на открытую воду

Позже с мужчиной связалась мать мальчика. Благодарила за спасение и предлагала встретиться, но позже связь с ней прервалась.

После публикации видео со спасением на своей странице Ричард получил три тысячи сообщений с благодарностями. Говорит, отвечал на них несколько месяцев.

Также после того случая Ричард взял за правило – всегда иметь при себе плотную веревку. Поэтому, если кого-то настигнет опасность – готов снова прийти на помощь.

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