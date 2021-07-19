Тихановская прибыла в США: какова цель визита белорусской оппозиционерки

Среди прочего в Тихановской встречи в Белом доме и Госдепе.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прибыла в Соединенные Штаты: ее ждут во всех ключевых госучреждениях Вашингтона. Кроме того, она встретилась с белорусской общиной штатов.

Чем важен визит белорусской оппозиционерки в США — в сюжете ТСН.Ранок 19 июля.

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К началу митинга людей, которые собрались на встречу со Светланой Тихановской, предупреждают: она находится под охраной. Именно поэтому просят к ней не приближаться, не делать селфи и не пытаться передать подарки. Но с первых секунд приезда Тихановскрй все пошло не так: сначала американскую охрану оттесняют белорусские дети, которые хотят провести гостю к микрофонам, а впоследствии их родители передают ей сувениры и говорят слова поддержки. Вместе белорусы формируют живую цепь, держась за руки.

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В программе визита Тихановской в Вашингтон — разговоры с конгрессменами и сенаторами, а также встречи высокого уровня в Белом доме и Госдепе. По ее словам, будет просить о новых санкциях против режима Лукашенко и о посредничестве США в разрешении кризиса власти в Беларуси. "Это процесс и мы в нем побеждаем. Мы уже год противостоим. В них оружие, в них сила, они пытаются всячески людей заткнуть, но сдаваться нельзя", — говорит Тихановская.

За год противостояния с режимом она не стала политиком и не планирует выдвигаться на следующих президентских выборах. Мол, в стране достаточно более подготовленных кандидатов. Ее же команда готова организовать президентские выборы в кратчайшие сроки, как только это станет возможным.

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