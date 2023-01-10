Тихая война с глобальными последствиями: Украина стала полигоном еще и в кибербоях со своей "тяжелой артиллерией"

Ее бои не нанесешь на карту, и не все заметят удачное наступление или контрнаступление, но победы и поражения могут стать решающими и на реальном поле боя.

Первая мировая кибервойна – именно так можно назвать то, что сейчас происходило и происходит в цифровом пространстве. Впервые Россия атаковала Украину еще в 2014 году, и с тех пор бой не утихал ни на минуту, а в прошлом году интенсивность атак увеличилась втрое. Здесь тоже есть своя тяжелая артиллерия и свои системы защиты и прорыва, говорится в ТСН.

Восемь лет назад ляп российского телевидения о том, что якобы Дмитрий Ярош стал президентом Украины, произвел фурор. Именно эти события эксперты считают российско-украинской кибервойной. На самом деле, табло с якобы победой Яроша должно было появиться на центральной плазме ЦИК, если бы российская кибератака удалась. “Формально произошло проникновение в Сеть, но оно было быстро обнаружено, локализовано и минимизировано. Выстояла. К этому готовились тщательно, были привлечены профессиональные кампании, которые перед выборами просто ночевали там на месте», – рассказывает эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

Следующая мощная кибератака России на Украину напугала весь мир – изучать ее съехались специалисты высочайшего уровня. Российским хакерам удалось подключиться к компьютеру "Прикарпатьеоблэнерго" и обесточить целую область. “Около 200 тысяч жителей области остались на 6 часов без света. Это очень серьезный инцидент”, – отмечает эксперт.

Так украинцы узнали значение слова «фишинг», ведь именно случайное письмо создало блэкаут на Прикарпатье. “Этот самый компьютер был подключен к Интернету. Туда просто направили письмо электронное с макросом, и идиот, который сидел за этим компьютером, просто открыл это письмо”, – говорит эксперт по кибербезопасности Никита Кныш.

Следующая кибератака, вышедшая в автономном режиме, произошла в 2017 году, вирус NotPetya частично парализовал страну – банкоматы, кассы, рабочие компьютеры и даже аэропорт Борисполь, невредимым осталось только то, что не было подключено к Интернету.

Вирус задел и Европу – в общей сложности потери оценят более чем в 10 млрд долларов. С тех пор лучшие специалисты по киберзащите стали частыми гостями в Украине. “Они собирают образцы российских, китайских, американских, сирийских, израильских и любых вирусов для того, чтобы лучше тренировать системы безопасности. Потому что Украина – полигон по кибербезопасности, полигон по испытанию кибероружия”, –говорят эксперты.

В январе 2022 года – за месяц до вторжения – российские хакеры взломали наши базы данных, личная информация украинцев оказалась в общем доступе. "Нас разнесли в ноль, ребята, отечественной кибербезопасности как не существовало", – убеждает Никита.

"После этой атаки были сделаны организационные выводы и эти дыры, которые там были, я думаю, давно уже залатаны, потому что после 13 января мы уже не видим больших утечек информации", – утверждает советник министра инфраструктуры Евгений Поремчук.

Первую достойную киберпощечину от Украины РФ получила в марте 2022 года. Росавиацию заставили вспомнить, как деды воевали. “В результате атаки они вынуждены были перейти на бумажный документооборот. Опуститься в прошлый век”, – напоминает Константин.

На День победы хакеры остановили самый большой российский видеохостинг – RuTube. “Уничтожили все просто, выжгли напалмом настолько, что россияне больше месяца не могли восстановиться. А то, что они называли восстановлением, было очень частичным восстановлением”, – уверяют эксперты.

“Мы сравнили шансы, мы слили все базы данных “Яндекса”, “Яндекс-еда”, банков России, кредитных карт. Сейчас мы только сравняли ситуацию, и сравняли это специалисты из частного сектора, активисты”, — добавляет Никита.

Кибервойна продолжается поминутно: ее победы и поражения могут стать решающими и на реальном поле бои.

Следующие цели своей атаки Россия нагло анонсирует на весь мир. "Это будут непрямые атаки на энергогенерирующие компании, как ГЭС, ТЭС. Атаки через поставщиков, каждое предприятие – большое или малое – имеет поставщиков, через которых они сотрудничают”, – рассказывает Константин.

У украинских хакеров тоже есть свои творческие планы на будущее. “Мы будем делать тактику тысячи мелких порезов, будем разрывать цепочку поставки. Сейчас мы занимаемся блокировкой карт волонтеров, которые собирают деньги в России. Мы блокируем карточки россиян, которые на передовой, чтобы жена не могла снимать деньги. Они здесь воюют за деньги, не за идею. Мы будем критические объекты инфраструктуры пытаться вывести из строя, даже газовое оборудование, и это логично”, – говорят они.

Эта невидимая война продолжается поминутно. Ее бои не нанесешь на карту и не все заметят удачное наступление или контрнаступление, но победы и поражения могут стать решающими и на реальном поле боя.

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