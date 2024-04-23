Тихий соагресор России: четыре основных сценария угроз со стороны Лукашенко и Беларуси

В последнее время, особенно после встречи Лукашенко с Путиным 11 апреля, Киев со стороны официального Минска слышал преимущественно призывы к переговорам с Россией и безусловному прекращению огня, мол, Украине эту войну все равно не выиграть.

Но мало кто обращает внимание, что уже второй месяц для лукашенковской Беларуси проходит в условиях проверки боевой готовности и проведения учений армии, которые стартовали еще 11 марта с привлечением по меньшей мере 6 тыс. резервистов. Все это якобы стало ответом на крупнейшие военные учения НАТО со времен Холодной войны Steadfast Defender 2024, которые продлятся до 31 мая и охватывают полигоны 13 стран-членов Альянса.

В конце марта, во время посещения приграничного с Литвой Ошмянского района, где проходили мероприятия по проверке боевой готовности белорусских ВС, самопровозглашенный президент Лукашенко угрожал соседям ответом на возможные провокации на границе (хотя в апреле Польша зафиксировала увеличение случаев незаконной миграции со стороны как раз Беларуси и агрессивных действий по отношению к своим пограничникам со стороны нелегальных мигрантов - ред.), а впоследствии, уже во время посещения Гродно, заявлял о подготовке официального Минска к войне.

Беспокойство возросло еще больше после того, как Беларусь начала процедуры приостановления действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (устанавливал ограничение размеров обычных ВС и определял предельные численности обычных вооружений, развернутых сторонами в Европе - ред.) – следующий шаг после приостановления действия Договора в отношении Польши и Литвы. А вишенкой на торте стали слова Лукашенко во время визита в Москву, что они с Путиным – соагрессоры. Хоть с последним тезисом белорусского диктатора не согласиться сложно, пока нет признаков, что Беларусь может быть использована для повторного наступления на Украину с севера или атаки на Литву или Польшу.

Мирная, тихая и спокойная, как выразился Лукашенко, Беларусь действительно нужна России, поэтому вариант вступления в войну серьезно не рассматривают. Но это пока. В ближайшие годы ситуация может измениться, а действия Лукашенко снова заполонят информационное пространство. Поэтому, как следует понимать эти заявления и чего ждать от белорусского и российского диктаторов-согрессоров, читайте в продолжении этой темы в статье экспертов программы российских и белорусских студий Совета внешней политики "Украинская призма" Ярослава Черногора и Павла Радя.

Градус напряжения – стабилен: мигранты, как один из рычагов давления

Возможно, многие уже не помнят, как за полгода до полномасштабного российского вторжения в Украину, на границе Беларуси с Польшей и странами Балтии вспыхнул настоящий миграционный кризис, когда тысячи нелегалов штурмовали границы натовских стран (многие эксперты тогда справедливо отмечали, руками Лукашенко расшатывает ситуацию на границе ЕС и НАТО – ред.)

Хотя с тех пор и не часто появляется информация о попытках нелегальных мигрантов прорваться в ЕС с территории Беларуси, это не значит, что их нет. Напротив, миграционный кризис не утихал за последние 2 года, а количество попыток незаконного пересечения границы стабильно высоко. К примеру, за 2023 год было зафиксировано примерно 26 тыс. попыток прорыва белорусско-польской границы. Интенсивность, конечно, ниже, чем в 2021 году, когда в течение осенне-зимнего периода почти 40 тыс. мигрантов пытались попасть в Польшу, однако достаточная для того, чтобы создавать ежедневные проблемы западным соседям Беларуси.

К тому же заметна тенденция, что незадолго до начала новой фазы российско-украинской войны увеличивается количество ИПСО, связанных с Беларусью, а Минск усиливает миграционное давление на своих соседей. Все это происходит с целью влияния как на украинское военно-политическое руководство, так и на западных партнеров Украины. Так было весной-летом прошлого года, когда Москва готовилась отражать украинское наступление. То же происходит и сейчас, когда РФ готовится к летней кампании. Однако мигранты – далеко не самая высокая ступень обострения ситуации.

Пульт управления эскалацией: он как всегда в Кремле.

Превращение Беларуси в еще одну горячую точку в Европе зависит не столько от Лукашенко, сколько от Москвы. У Минска нет иллюзий, что серьезная эскалация в отношениях Беларуси с ее соседями может значительно дестабилизировать режим. Однако последнее слово будет явно не за Лукашенко, а за его ближайшим союзником – Путиным.

Совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость", которые проходили с 10 по 20 февраля 2022 года на нескольких белорусских полигонах и границе с Украиной, как раз накануне полномасштабного российского вторжения, наглядно продемонстрировали, что субъектность белорусского диктатора в вопросах войны и незначительной (если поднять статьи западных изданий за февраль 2022 года, многие СМИ писали о завершенной этим учениями оккупации Беларуси Россией – ред.). Поэтому если в России возникнет необходимость запустить спираль эскалации с привлечением Беларуси, официальному Минску будет сложно этому сопротивляться. Тем более, что у Кремля достаточно механизмов влияния на Беларусь, прежде всего в экономике и энергетическом секторе.

Обострение ситуации: четыре основных сценария

Запуск Россией эскалационной стратегии может иметь разные формы: от ограниченных до более широкомасштабных операций, которые могут быть нацелены не только на Украину, но и Литву и Польшу. Однако выбор конкретной настройки будет зависеть от целей и возможностей Москвы.

1. Привлечение белорусских военных к ведению боевых действий.

В последние два года белорусский ВПК работал на нужды российского войска. Следующим шагом может стать привлечение белорусских военных к боевым действиям на Востоке и Юге Украины. Лучшая подготовленность и больший опыт по сравнению с российскими новобранцами может стать фактором, который склонит Москву к использованию белорусских военнослужащих в некоторых операциях. Что важно, данный сценарий уменьшает вероятность ответных ударов со стороны украинских сил, ведь участие белорусских военных не будет разглашаться и происходит скрыто.

2. Создание очагов боевых действий на границе с Украиной.

Реализация данного сценария будет предусматривать не проведение наступательных операций, нацеленных на проникновение вглубь Украины, а дестабилизацию белорусско-украинской границы с целью оттягивания большей части украинских резервов, а затем – предотвращения их использования на более приоритетных направлениях. Хотя для таких действий достаточно будет лишь ВС РБ, данное развитие событий будет иметь определенные негативные последствия как для Минска, так и для Москвы. По всей вероятности, ряд стратегически важных объектов, в частности военные базы, НПЗ, предприятия ВПК и железная дорога, окажутся под огненным поражением украинской армии, а следовательно, их использование будет значительно ограниченным.

3. Создание военного напряжения на границе со странами-членами НАТО.

Беларусь может выйти за рамки создания миграционного напряжения, перейдя к более серьезным действиям и угрозам. Возможно проведение регулярных учений близко к границе с Польшей и Литвой (как это было у границ с Украиной накануне полномасштабного российского вторжения – ред.), что будет сеять беспокойство в соседних странах, а также потенциально негативно повлияет на отношение к белорусам в этих странах. Нельзя отвергать и осуществление провокаций. К примеру, нарушение воздушного пространства государств-членов НАТО или незаконное пересечение границы белорусскими военными не только будут повышать градус беспокойства, но и ставить руководство данных стран перед непростой дилеммой — как отвечать на такие действия.

4. Участие Беларуси в наступательной операции в Балтийском регионе.

Данный сценарий является наиболее отдаленным во времени и сложным с точки зрения реализации, ведь России придется мобилизовать значительное количество как человеческих, так и материальных ресурсов для начала войны со странами-членами НАТО. По всей вероятности, белорусское войско будет участвовать в операциях РФ, действуя на литовском направлении. Одной из потенциальных точек удара может стать Сувальский коридор, кратчайший путь от Беларуси до Калининградской области. В то же время нельзя исключать возможность основного удара по направлению Вильнюс-Каунас-Клайпеда. Аргументами в пользу данного решения могут служить расположение дорог (в районе Сувальского коридора они простираются с севера на юг, в отличие от вильнюсского направления), что упростит передвижение российско-белорусского контингента войск, шанс захвата литовской столицы и возможность блокирования выхода Литвы к морю.

В любом случае, спектр возможных комбинаций более широк и более разноместен. Странам-членам НАТО уже важно начинать готовиться к превращению восточного фланга Альянса в зону боевых действий, а Украине – не терять бдительности и благоразумия во взаимодействии с официальным Минском. Хотя Беларусь все больше выпадает из виду западных и украинских политиков, наработка стратегии в отношении Беларуси как на уровне отдельных государств, так и на региональном может помочь предотвратить худшие сценарии развития ситуации, или по крайней мере быть хорошо готовыми к ним.