Тихий сосед с папочкой: как львовяне описывают подозреваемого в убийстве Парубия
Соседи подозреваемого в убийстве Парубия удивлены поступком мужчины, и говорят, что тот был очень спокоен.
Журналистка ТСН Маричка Кужик поговорила с соседями подозреваемого в убийстве народного депутата и экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Мужчина арендовал квартиру в одном из районов Львова.
Что говорят соседи, говорится в сюжете ТСН.
По словам соседки, подозреваемый ни с кем не общался.
«Нормальный, спокойный мужчина. Мы ничего о нем не знаем, мы с ним не общались. На прошлой неделе машина гудела. Я ему говорю, „ваша машина там гудела“. Он говорит: „догудилась, менял аккумулятор“. Нормальный, спокойный мужчина. Я его каждый день вижу, потому что я здесь цветники делаю. Так как нормальный был мужчина, нам никакой угрозы (не представлял — Ред.) ничего», — отметила соседка.
Львовянка рассказывает, что когда услышала, что этого мужчину подозревают в убийстве, то не поверила.
«Мы за ним ничего не замечали, честно ничего. Мы вчера это услышали, мы не верили в такое, потому что он такой невидимый человек был, знаете ли, такой. Обычный такой, спокойный, скромный. Прибежал с работы машины, запарковал под окнами. Такова зеленая машина. Запарковал и пошел в дом, все с какой-то там тетрадкой себе, с папочкой. Но я думала, может, он где-то на какой-то фирме работает. Ну, такой адекватный, спокойный мужчина, житель для нас», — продолжила женщина.
Где работал подозреваемый, она не знает.
«Я вообще всегда его видела, ну как, что он всегда поздно приезжал, у него такая зеленая машина, но он с никем не общался. Потому что я так, у нас здесь и детская площадка есть, так вышла на детскую площадку, то видела, что он приехал вечером. Потом в воскресенье видела, что где-то в обед он всегда ехал где-то. Вышла та машина в глаза. Но он такой, понимаете, что он с никем здесь очень не общался», — добавила другая соседка.
Напомним, что 30 августа неизвестный замаскировался под курьера «Глово», застрелил украинского политика и бывшего главу Верховной Рады Андрея Парубия.
Подозреваемый был схвачен в Хмельницкой области сотрудниками полиции. Им оказался Сцельников Михаил Викторович, 1973 года рождения.