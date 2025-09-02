Тихий сосед с папочкой: как львовяне описывают подозреваемого в убийстве Парубия

«Не верили в такое»: что говорят соседи о подозреваемом в убийстве Парубия / © ТСН

Журналистка ТСН Маричка Кужик поговорила с соседями подозреваемого в убийстве народного депутата и экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Мужчина арендовал квартиру в одном из районов Львова.

Что говорят соседи, говорится в сюжете ТСН.

По словам соседки, подозреваемый ни с кем не общался.

«Нормальный, спокойный мужчина. Мы ничего о нем не знаем, мы с ним не общались. На прошлой неделе машина гудела. Я ему говорю, „ваша машина там гудела“. Он говорит: „догудилась, менял аккумулятор“. Нормальный, спокойный мужчина. Я его каждый день вижу, потому что я здесь цветники делаю. Так как нормальный был мужчина, нам никакой угрозы (не представлял — Ред.) ничего», — отметила соседка.

Львовянка рассказывает, что когда услышала, что этого мужчину подозревают в убийстве, то не поверила.

«Мы за ним ничего не замечали, честно ничего. Мы вчера это услышали, мы не верили в такое, потому что он такой невидимый человек был, знаете ли, такой. Обычный такой, спокойный, скромный. Прибежал с работы машины, запарковал под окнами. Такова зеленая машина. Запарковал и пошел в дом, все с какой-то там тетрадкой себе, с папочкой. Но я думала, может, он где-то на какой-то фирме работает. Ну, такой адекватный, спокойный мужчина, житель для нас», — продолжила женщина.

Где работал подозреваемый, она не знает.

«Я вообще всегда его видела, ну как, что он всегда поздно приезжал, у него такая зеленая машина, но он с никем не общался. Потому что я так, у нас здесь и детская площадка есть, так вышла на детскую площадку, то видела, что он приехал вечером. Потом в воскресенье видела, что где-то в обед он всегда ехал где-то. Вышла та машина в глаза. Но он такой, понимаете, что он с никем здесь очень не общался», — добавила другая соседка.

Напомним, что 30 августа неизвестный замаскировался под курьера «Глово», застрелил украинского политика и бывшего главу Верховной Рады Андрея Парубия.

Подозреваемый был схвачен в Хмельницкой области сотрудниками полиции. Им оказался Сцельников Михаил Викторович, 1973 года рождения.