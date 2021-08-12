Тилигульский лиман захватили кайтсерферы: отдыхающие страдают от водных развлечений экстремалов

Экстремалы катаются рядом с прибрежной зоной.

На страницу "Сніданку " в Іnstagram написала наша зрительница Екатерина Данилова. Вместе с детьми женщина каждый год отдыхает на Тилигульском лимане, но в этом году на месте купания рассекают кайтсерферы.

Имеют ли они право кататься в прибрежной зоне и на чьей стороне правда — рассказали в сюжете "Сніданку з 1+1".

Детство нашей героини Екатерины прошло на Тилигульском лимане. Теперь уже со своим сыном Дамиром женщина каждое лето приезжает сюда к папе. Впрочем, в этом году на лимане кайтсерферы захватили всю прибрежную зону.

Юрий Зозуля более 20 лет посвятил водным видам спорта, в том числе и кайтсерфингу. "В любом виде спорте есть люди, которые неадекватны. Может, и среди кайтеров есть. Большинство кайтеров уступающие очень", — говорит президент Украинской федерации вейка.



По словам Юрия Зозули, специальных требований для их развлечения действительно еще не существует. "Кейт еще не классифицированы. Нет такого "устройство, в которое дует ветер, а внизу доска, имеет право кататься там-то". Такого законодательства нет. Это просто внутренний пляжный договорняк", — говорит он, но своих коллег критикует. Мол, можно кататься в другом месте.

Кайтсерферы захватили Тилигульский лиман: как в Украине регулируют на деятельность экстремалов

К примеру, в ОАЭ есть определенное время, во время которого можно кататься. Потом — это запрещено. Украине к такому далеко, подтверждает юрист Лаврентий Царук, ведь деятельность экстрималов не урегулирована. "Правила государство не установило свои. Тем не менее нарушения покоя граждан является нарушением закона. Если покой нарушается — это называется хулиганство. Мелкое хулиганство — действия, нарушающие покой граждан — наказываются", — подчеркнул он.

В свою очередь, сельская община начала собирать подписи, чтобы хоть как-то помогли.

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