Тимофейко мирно спал, завернутый в одеяло: что известно о погибших из-за ракетного удара по Харькову

Российские террористы ракетами атаковали Харьков. Под завалами разрушенного жилого дома погибли 10-летний мальчик и его 68-летняя бабушка. Еще три десятка человек получили ранения, среди них 11-месячный младенец – это брат погибшего ребенка. Россияне атаковали город около семи утра. Попали в два района города – один жилой дом разрушен, еще более десятка – повреждены.

Корреспондентка ТСН Виктория Стрельцова рассказала о ситуации на месте террористической атаки РФ.

Известно, что из-за ракетного удара России в Харькове погиб 10-летний мальчик Тимофей и его 68-летняя бабушка.

"Спасателям удалось достать его тело из-под завалов, оно было завернуто в одеяло. Мальчик уже был мертв. Впоследствии нашли и тело его 68-летней бабушки. Обломочные ранения получил 11-месячный младенец. Это — брат погибшего Тимофея, он с родителями в больнице", — говорит Виктория Стрельцова.

Последствия ракетного удара в Харькове

Корреспондентка ТСН отметила, что спасатели уже завершили разбор завалов, а коммунальщики расчистили дворы. Людей, оставшихся без дома, уже расселили в гостинице и общежития Харькова.



"Тимофий спал в пижаме, его жизнь сегодня убила российская ракета", — говорят в полиции.

Дом, где произошел ракетный удар, не пригоден для жизни, почти полностью разрушен. Спасателям удалось из-под завалов достать 7 человек.

"Мы не знаем, как выжили. Жена с ребенком спали на другой кровати, мы искали друг друга", – говорит житель уничтоженного дома.

Россия обстреляла Волчанск Харьковской области. Били по жилым домам. Также сегодня оккупанты обстреливали села в этом регионе.

Последствия ракетного удара по Харькову

Ракетный удар по Харькову 6 октября: что известно

Утром российская террористическая армия двумя ракетами "Искандер" обстреляла Харьков. Одна из них попала по жилому району. Из-под завалов извлекли тела двух погибших – 10-летнего мальчика и его 68-летней бабушки.

В Воздушных силах ВСУ объяснили, что по Харькову враг применил ракету, летевшего по баллистической траектории, поэтому ее было очень сложно своевременно обнаружить, а потому в городе не объявляли воздушную тревогу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракетная атака по Харькову! Дома разбиты! Погиб мальчик и его бабушка!

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