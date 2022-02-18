Тимошенко заявила, каким должен быть план действий Украины в условиях агрессии России

По мнению депутата, прежде всего, нужно определить, что ряд пунктов Минских соглашений неприемлем для Украины.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала, какой на сегодня должна быть логика действий украинской власти в решении вопросов по Минским соглашениям.

Об этом народная депутат сказала в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" на "1+1" в четверг, 17 февраля.

"Нельзя, чтобы президент, министр иностранных дел оставались на острие самостоятельного решения вопроса по Минску. Это слишком большая ответственность перед страной, перед будущим, перед украинской историей. Поэтому первое, что должен сделать парламент, – и мы внесли такой проект постановления и раздали всем фракциям – нам нужно в "Минске-2" четко определить, что несколько пунктов – прежде всего, 9-й, 11-й и нужно посмотреть, еще какие, – неприемлемы для Украины", – рассказала Тимошенко.

Будапештский меморандум и Минские соглашения

Она также заявила, что ее политсила подготовила и раздала всем парламентским фракциям проект постановления об обращении к странам-гарантам Будапештского меморандума вследствие отказа Украины от ядерного оружия. Депутат подчеркнула, что соответствующий проект нужно принять немедленно.

"Я не соглашаюсь, что там нет слова "гарантии". Здесь написано очень четко: "о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия". Слово "гарантии" есть в названии. Весь документ и является гарантией. Такие два документа подготовлены", – сказала Тимошенко.

"Президент выразил уже свое видение относительно того, что эти Минские соглашения против национальных интересов Украины и нужно искать другой путь. Жаль, что мы три года потеряли и снова водили эти Минские соглашения, а не сделали вывод тот, какой есть сегодня", – добавила политик.

По ее мнению, 19 февраля на встрече с вице-президентом США Камалой Гаррис на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский должен очень четко сказать, что определенные позиции Минских соглашений неприемлемы.

"И вот решение парламента. Вот обращение по гарантиям, которые давал Будапештский меморандум – и в этом меморандуме о гарантиях безопасности четко написано: "немедленный созыв Совбеза ООН для принятия эффективных мер для того, чтобы остановить любую агрессию", – сказала Тимошенко.

Списание долгов

Следующим вопросом, который, по мнению нардепа, должен поднять президент – списание долгов Украины. Она напомнила примеры в истории, когда в таких ситуациях списывались государственные долги. Например, МВФ списал долги 25 странам в начале пандемии коронавируса.

"Были примеры в истории, когда списывали долги, когда страна попадала в систему агрессии и в другие тяжелые ситуации. Наш долг внешний сегодня составляет 52 млрд долл. Это значит, что если сейчас у нас есть друзья в западном мире, они по международному праву и по Будапештским меморандуму обязаны списать 52 млрд долл. долгов государственных. И это значит, что мы сразу приступаем к следующему шагу", – объяснила лидер "Батькивщины".

Оружие

По ее словам, еще один вопрос, который может поднять президент Украины на этой встрече, – обеспечение государства достаточным количеством высокоэффективного оружия.

"Потому что у нас есть Будапештский меморандум, который мы должны поднять сейчас на наш флаг. Нам дали гарантии защищать нашу территорию, не допускать агрессии и не допускать какой-либо оккупации нашей земли. Сейчас гаранты обязаны нам дать то оружие, которое нужно Украине в необходимом количестве и необходимой эффективности, и мощности. Вот наш план, который нужно делать. Но в этом плане едиными должны стать президент, парламент, правительство, украинский народ. Потому что мы все сегодня – тот монолит, который ни один агрессор не переступит", – резюмировала Тимошенко.

Тимошенко объявила свой план действий для власти в условиях агрессии РФ

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