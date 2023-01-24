Тишина — повод для беспокойства: жители Херсона ждут коварства врага в моменты, когда нет обстрелов

Россияне убили гражданского в поселке Антоновка близ Херсона - во двор, где находился мужчина, прилетел артиллерийский снаряд. Сам населенный пункт оккупанты кроют огнем каждый день. Из-за постоянных обстрелов из Антоновки уже выехало большинство людей, нет ни одной улицы где бы ни было разрушенных домов.

Перед самой Антоновкой участок в несколько сот метров полностью простреливается с левого берега, здесь никто не тормозит и не останавливается. Дальше начинается поселок и один из его жителей — Иван Андреевич — забивает окна своей хаты и это уже в третий раз. “Я как раз вышел в туалет, гугуп, “прилет”, я бегом в дом, только залетел, дзинь, стекла вылетели, осколков полный двор”, — рассказывает мужчина.

Вся большая семья дедушки уехала за границу от войны, он остался один на хозяйстве. Соседи тоже выехали, мужчина вспоминает, кто же остался с улицы и насчитывает едва десяток. "Нет никого. Стою, поговорить хочется, узнать какие-то новости, нет никого. Село, как вымерло”, — говорю мужчина.

Оккупанты не только выгнали людей из домов, но и убивают оставшихся. Во время одного из обстрелов погиб мужчина. Выстрел и уже через 5 секунд прилет, четкий признак того, что оккупанты готовят вблизи. Все улицы Антоновки избиты вражескими снарядами, но наиболее пустой ныне та, которая раньше считалась — самой престижной, возле Днепра. “Каждый день, если что-то не стреляет, то мы уже переживаем, а что же произошло? Или что-то подвозят, потому что то, что они убегали, мы не верим, наверное, что-то подвозят”, — убеждены местные.

Сегодня у оккупантов боекомплекта, к сожалению, достаточно, готовят с самого утра. Под обстрел попал старенький ВАЗ и превратился в решето, так же и забор. Местные сразу обращают внимание на интересную деталь – вблизи взрыва нет никакой воронки, то есть боеприпас, вероятно, разорвался еще в воздухе.

Каждый день избитого, иссеченного, сожженного, разрушенного в Антоновке становится все больше. Российская артиллерия превращает жизнь здесь в русскую рулетку. Нет никакой уверенности, что следующий снаряд попадет, не в твой дом. "Не то что по колено в крови они, а уж наверное по шею, бандиты такие", — говорят селяне.

Но, несмотря ни на что, местные уверяют, что под вражеским огнем легче, чем под оккупацией.

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