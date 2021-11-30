Ткаченко назвал два праздника, выходные из-за которых не будут переносить на будние дни

Ткаченко назвал два праздника, выходные из-за которых не будут переносить на будние дни

По словам министра, официально еще финального документа нет, но был такой план.

В сентябре этого года Минкульт совместно с Институтом национальной памяти активно говорили о том, что со следующего года якобы могут перестать переносить выходные на будний день, если праздник приходится на субботу или воскресенье. Однако, как объяснил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, это касается только двух праздничных дат.

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О каких именно праздниках идет речь, он рассказал 30 ноября в эфире "Сніданку з 1+1".

Так, по словам министра, речь идет о 8 марта и 1 мая. То есть планируется, что, если эти праздники придутся на субботу или воскресенье, то на ближайшие будние дни выходные переноситься не будут.

"Это комплексный вопрос по всем праздникам и официальным, и неофициальным. Среди них было обсуждение того, что только два праздника, речь идет не о переносе праздника, а о переносе выходных, это 1 мая и 8 марта. Это общеевропейская традиция и даже в Советском союзе не было на следующий день выходного", — отметил глава Минкульта.

В то же время Ткаченко подчеркнул, что это не касается всех других традиционных и официальных праздников.

"Все остальные традиционные праздники: Новый год, Рождество, Пасха, Троица — остаются так же, как и было, то есть выходные будут переноситься на будние дни", — объяснял министр и добавил, что официально финального документа на этот счет еще нет.

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