Ткаченко о состоянии отечественной киноиндустрии: Мы не можем стоять на развилке

Часть украинских компаний, признает министр, до сих пор ориентируется на российский рынок.

Государство должно активно поддерживать создание собственного кино и сериалов, а также заботиться о том, чтобы иностранные компании снимали именно в Украине.

Об этом 14 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

За последние годы важные шаги в этом направлении уже сделаны, говорит министр культуры Александр Ткаченко. Работает программа государственной поддержки кино и возмещений. Кассовые сборы украинских лент в кинотеатрах уже кое-где достигают 10%. Впрочем, в планах — увеличить этот показатель. Часть украинских компаний, признает министр, до сих пор ориентируется на российский рынок. Между тем дело государства — сориентировать их именно на украиноязычный контент. Соответствующую стратегию сейчас активно обсуждают с украинскими медийщиками и кинопроизводителями, говорит министр культуры.

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"Мы не можем стоять на развилке. Мы или смотрим, как наши компании продают фильмы россиянам, или же мы как государство — инвестируем в производство кино и сериалов. И меняем алгоритм, который был годами. Сейчас как раз идет такая дискуссия с коллегами. Мы собираемся. Наработаны уже определенные штрихи для стратегии "Кінокраїна 2.0", — отметил Ткаченко.

"Мы должны объединиться вокруг идеи Украины. Диалог начался. Мы ожидаем, что государство в следующем году выделит два с половиной миллиарда на развитие этого культурного контента. Мы совместно работаем над стратегией, долгосрочной стратегией, потому что это только начало", — сказал Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1 + 1 media.

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