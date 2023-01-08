Точка раскола Евросоюза: чего ждать в ближайшее время Украине от партнеров

Вашингтон не только дает Украине оружие, но и активно поощряет других союзников это делать.

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что не останется на стороне Европы в новой войне. В последней речи Орбан подчеркнул, что Запад начинает холодную войну, а затем Венгрия должна поддерживать хорошие отношения с конкурентами Запада. В то же время Соединенные Штаты, по информации ряда изданий, продолжают оказывать давление на европейских союзников, чтобы те поставляли Украине новые вооружения, говорится в ТСН.

Кадры донецкого города Бахмут расходятся по миру как свидетельство так называемого русского перемирия. "Когда Путин говорит, что будет перемирие, нужно просто наоборот переворачивать все и понимать, что никакого перемирия нет", — говорят волонтеры в городе.

Планы Путина – заставить Украину прекратить огонь, чтобы дать россиянам время на закрепление и перегруппировку – не поддерживает западный мир, иллюзий по поводу мирных настроений Кремля там больше нет. В рекордный по объему 3 миллиардный пакет помощи от Соединенных Штатов входят бронемашины "Брэдли" и "Хамви", дополнительные "Хаймарсы", зенитные ракеты, другая техника и амуниция. Четверть миллиарда потратят на долгосрочную модернизацию Вооруженных Сил Украины.

Вашингтон не только дает Украине оружие, но и активно поощряет других союзников это делать. Итальянской прессе стало известно, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал итальянцев как можно быстрее передать Украине дополнительные средства противовоздушной обороны – прежде всего комплексы SAMP/T, которые могут помочь украинским городам в борьбе против иранских "Шахедов".

Посол Украины в Германии Алексей Макеев надеется, что решение Германии о поставках боевых машин пехоты "Мардер" — это основа для предоставления в будущем танков "Леопард-2".

В то же время, польский премьер Матеуш Моравецкий отказался комментировать сообщение о том, что Украина направила запрос Польше о получении "Леопардов". “Мы с президентом ведем переговоры, направленные на создание более широкой коалиции стран, которые могли бы передать эту тяжелую, современную технику. Это все, что я могу сказать. Переговоры продолжаются”, — заявил он.

Очередной уже двенадцатый пакет военной помощи Украине готовит и Финляндия, однако его подробностей глава финского Минобороны не стал разглашать по соображениям безопасности. Все эти и новые поставки оружия обсудят уже 20 января на следующей, восьмой по счету встрече в формате Рамштайн, организованном для слаженной военной поддержки Украины. Участие в нем примут министры обороны 50 стран.

"В который раз подтвердилось, только изгнание российских оккупантов с украинской земли и ликвидация любых возможностей России давить на Украину и Европу, будет означать восстановление тишины. Ради этого работаем мы, именно на это направлена помощь наших партнеров, именно такую цель преследует весь цивилизованный мир”, — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Следовательно, Турции, которая предложила России продолжить перемирие, несмотря на его многочисленные нарушения, для того, чтобы стрелять прекратила и украинская сторона, в Киеве отказали. После того, как пресс-секретарь турецкого президента Эрдогана заявил, будто ни у одной из сторон нет достаточных сил для победы, советник Офиса президента Украины подчеркнул: "мы прекратим огонь только после полного вывода российских войск с территории Украины".

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