Точно победят "сине-желтые": какое настроение у нашей сборной накануне матча со Швецией

Футбольные отношения Швеции и Украины стали легендарными еще со времен Евро-2012, которое принимала наша страна.

Украинские футболисты впервые в своей истории сыграют в 1/8 финала Чемпионата Европы. Паковать вещи домой после поражения австрийцам, или готовиться к следующей игре — длинные два дня футбольная Украина ждала ответа на эти вопросы, вынужденно превратившись в болельщиков чужих команд.

Чьи гола спасли команду Шевченко, говорится 24 июня в сюжете ТСН.19:30.

Стены Бухарестского отеля вздрагивают от события, которое происходит за две тысячи километров, в России. Украинская сборная держит кулаки за шведов, которые на стадионе в Санкт-Петербурге на последних минутах выигрывают у поляков. И дарят украинцам путевку в 1/8 финала европейского первенства.

Футболисты и тренеры нашей сборной ужин в отеле начинают с победных возгласов и слов благодарности сине-желтым викингам.

"Всегда рады услужить" — так присоединился к общей эйфории в соцсетях посол Швеции в Украине и разместил в Twitter мэм, рожденный Сетью ночью. Рабочие с фамилиями украинских футболистов лениво наблюдают, как только один из бригады — "условный швед" — тяжело работает. Не замедлил с ответом и польский посол, страну которого шведы от дальнейшего участия в турнире лишили и вывели в плей-офф Украину.

Футбольные отношения Швеции и Украины стали легендарными еще со времен Евро-2012, которое принимала наша страна. Шведские болельщики тогда буквально оккупировали Киев, сливаясь с сине-желтой толпой украинских фанатов. Тогда Труханов остров стал резиденцией шведов, а рекорд по количеству выпитого пива в то лето держится до сих пор.

Евро-2020: чьи гола спасли команду Шевченко

В центре Киева откровенно скучает конек Дала — это национальный символ Швеции. Его установили в честь футбольных шведских фанов после домашнего Евро-2012. После вчерашнего матча шведов украинцы должны засыпать конька цветами, ну или хотя бы покормить.

Слова благодарности украинские фаны все же выразили флагом Швеции у посольства в Киеве. По иронии судьбы, именно шведы и станут соперниками команды Андрея Шевченко за выход в четвертьфинал.

"Судьба дала нам второй шанс и грех не воспользоваться таким шансом", — сказал игрок сборной Александр Зубков.

Встреча Украина-Швеция состоится 29 июня в шотландском Глазго. И какие бы прогнозы не давали на него букмекеры и эксперты, известно, что точно победят "сине-желтые".

Подопечные Андрея Шевченко с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах.

Шведы с 7 баллами выиграли группу E. Именно победа скандинавов над Польшей в матче последнего тура вывела украинскую сборную в 1/8 финала.

в матче последнего тура вывела украинскую сборную в 1/8 финала. Именно против Швеции сыграет сборная Украины в 1/8 финала ЧЕ-2020. Их дуэль состоится во вторник, 29 июня, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). Начало встречи в 22:00 по киевскому времени. Победитель пары Швеция — Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия — Германия.

Ранее сообщалось, как игроки сборной Украины отреагировали на выход в плей-офф Евро-2020.

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