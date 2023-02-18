"Тогда мы совершили большую ошибку": премьер Финляндии о реакции ЕС на аннексию Крыма

Полномасштабного вторжения РФ не было бы, если бы Запад более серьезно воспринял захват в 2014 году украинского полуострова Россией.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин подчеркнула, что Европейский Союз совершил большую ошибку в 2014 году, не отреагировав сильнее на аннексию Россией Крыма, возможно тогда Россия бы не вторглась в Украину в 2022 году.

Об этом Санна Марин заявила 18 февраля на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает собственная корреспондентка ТСН.ua Кристина Зеленюк.

"Оглядываясь сейчас, это было очевидно, что Россия атакует Украину. Мы не хотели в это верить. Мы пробовали все, что мы можем, чтобы достичь дипломатического решения. Тогда они уже использовали энергетический шантаж летом и осенью. Они подтянули свои войска в разные места, говоря, что они просто тренируются. Оглядываясь назад, это было очевидно, что они планируют большую атаку против Украины. И сейчас, оглядываясь еще дальше, на 2014 год, когда Россия вторглась в Крым, тогда мы совершили большую ошибку, что не отреагировали сильнее. Возможно тогда Россия бы не вторглась в Украину. Я думаю, Россия думала, что полномасштабное вторжение будет что-то вроде Крыма. Они думали, что они выиграют войну очень легко и быстро. И сейчас мы должны извлечь определенные уроки. И самый главный урок – это не быть наивными. Россия должна дважды подумать, если они вздумают применить силу, какими будут последствия", — подчеркнула она.

Санна Марин также отметила, что война в Украине – это не только проблема Европы. Это проблемы всего мира.

"Авторитарные стране поднимают свои головы против международного порядка, основанного на правилах. И это проблема для каждого. Когда Россия атаковала Украину, она нарушила все правила, все договоренности, которые сама взяла на себя до этого. И это проблема для каждого. Потому что потом мы увидим десятилетие такого же поведения, если Украина не выиграет войну, если мы не будем стоять на страже наших ценностей и международного порядка, основанного на правилах, поэтому, я думаю, это более широкая проблема, чем проблема исключительно Европы или Украины. И мы должны делать так много, чтобы убедиться, что Украина выиграет", – заявила она.

Премьер-министр Финляндии также сказала, что когда 24 февраля 2022 года началась война, сразу было очевидно, что Финляндия присоединится к НАТО.

"Это было очевидно в тот же день, когда Россия атаковала Украину. Когда Россия, наш сосед, атаковала другого соседа – Украину – это было очевидно, что Финляндия станет членом НАТО. Потому что это единственная черта которую Россия не пересечет", — резюмировала она.

Вступление Финляндии в НАТО

Финляндия и Швеция объявили о намерении вступить в НАТО в мае 2022 года. Все 30 стран-членов должны ратифицировать свои заявки на вступление в блок.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призывает Турцию и Венгрию ратифицировать заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, поскольку эти страны еще не одобрили их.

Президент Финляндии Саули Ниинио верит, что Финляндия и Швеция уже в качестве полноправных членов НАТО будут участвовать в июльском самите оборонного альянса в Вильнюсе.

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