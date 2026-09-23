Токсичный воздух и загрязненная вода: из-за войны, развязанной Россией в Украине, могут вспыхнуть страшные болезни

Медики рассказали, как война сказывается на здоровье украинцев / © ТСН

Реклама

Масштабные пожары, возникающие в результате ежедневных российских ударов, выбрасывают в атмосферу тысячи тонн токсичных веществ. Горение является ключевым фактором катастрофического загрязнения окружающей среды. В Украине уже зафиксированы тысячи фактов экоцида со стороны России — это целенаправленное уничтожение экосистем, а также отравление воды и воздуха.

Чем мы на самом деле дышим после очередных взрывов и чем это грозит украинцам в будущем — выясняла корреспондент ТСН Валентина Доброта.

Реклама

Измерение невидимой угрозы: что обнаруживают в воздухе и почве столицы

Рядом с детской площадкой в жилом районе Киева специалист Центра контроля и профилактики заболеваний Лидия Тимошенко вместе с коллегой устанавливает оборудование для отбора проб воздуха.

Реклама

«Измеряем содержание формальдегида, оксидов азота, углерода и серы. У нас есть такой пробоотборник: он оснащён специальным насосом, через который прокачивается воздух, а специальный фильтр улавливает пыль, в то время как поглотители определяют уровень формальдегида», — объясняет Лидия Тимошенко.

За пять часов до этих измерений в Киеве произошел очередной прилет. Ветер гнал черный токсичный дым именно в эту сторону. Помимо воздуха, эксперты отбирают пробы почвы непосредственно возле скамеек и там, где играют дети. В дальнейшем почву будут исследовать на содержание нефтепродуктов, хлоридов и опасных тяжелых металлов: свинца, кадмия, меди и цинка.

После взрывов раздробленный бетон, кровельные покрытия и другие продукты горения превращаются в мельчайшую пыль. Она способна проникать не только глубоко в дыхательную систему, но и непосредственно в кровоток. Почти каждый замечал: после обстрела в воздухе витает резкий запах гари, летает сажа, появляются тошнота, головная боль и раздражение в горле.

Трагедия в освобожденных деревнях: смерть от рака после возгорания техники

О том, как сказывается жизнь среди сплошных руин, рассказывает Лариса Пихно. Оккупация застала её мать в селе Великая Дорога в Черниговской области. С первого дня захвата села захватчики превратили местных жителей в живой щит, разместив свою технику прямо во дворах и на огородах. Во время одного из боев там дотла сгорело около трех десятков единиц вражеской бронетехники.

Реклама

«В первый день мама насчитала более 500 танков. Пожаров было очень много», — вспоминает Лариса.

Уже через несколько лет после деоккупации в селе начали массово умирать люди — преимущественно от рака лёгких.

«Через два дома направо умер молодой человек, у него остались маленькие дети — он просто так умер от рака легких. Напротив нас медсестра Зина, которая делала уколы по всей деревне, тоже умерла от рака лёгких. Такие молодые люди… И так люди начали умирать просто от рака. Чтобы с чем-то связать это, сначала ходили слухи, будто появилась какая-то ведьма. Но если мыслить логически — обстрелы были ужасными», — делится Лариса.

Ее 63-летняя мать Надежда скончалась внезапно. Боль в спине сначала списывали на тяжелый физический труд. После её смерти Лариса сдала тест на генетическую предрасположенность к раку, который показал отсутствие наследственного рака. Женщина убеждена: это последствия войны.

Реклама

Опыт мировых конфликтов и угроза, исходящая от тяжелых металлов

Запорожский онколог Алексей Ковалев отмечает: как пожары, возникающие после ежедневных обстрелов, повлияют на здоровье украинцев, можно прогнозировать на основе опыта стран, где велись интенсивные войны. Вьетнам, Ирак, Афганистан, Сирия, Балканы — в каждой из этих стран наблюдался всплеск заболеваемости раком лёгких, печени, поджелудочной железы и меланомой. А заболеваемость раком шейки матки в послевоенном Вьетнаме выросла на ошеломляющие 360%.

«В начале XX века рак легких был чрезвычайно редким заболеванием — во всем мире было известно лишь о 300 случаях. А после Первой мировой войны заболеваемость выросла в тысячи раз. После Второй мировой войны она снова стремительно пошла вверх. Для Украины рак лёгких — это большая проблема. В северных районах Ирака, которые больше всего пострадали от авиационных и ракетных ударов, через 5–10 лет начался резкий рост заболеваемости раком молочной железы», — отмечает заведующий кафедрой онкологии и онкохирургии Запорожского государственного медико-фармацевтического университета Алексей Ковалев.

Свои исследования проводит и боевой медик добровольческого батальона «Госпитальеры» Руслан Мелешко. Он отбирал пробы почвы на линии фронта: после попадания кассетных боеприпасов в Запорожье, с места возгорания танка в Курахово в Донецкой области и из деоккупированной Киевской области.

«Основное загрязнение происходит не столько от взрывчатых веществ или воздействия ракет и авиабомб, сколько из тех мест, где горела техника. Наибольшее загрязнение почв тяжёлыми металлами происходит именно там, где были подбиты танки или сгорела другая техника. Это обычный металл, который горит: там есть микросхемы, различные виды металлов, аккумуляторы со свинцом и цинком. Всё это попадает в нашу землю», — предупреждает Руслан Мелешко.

Наибольшая концентрация тяжёлых металлов наблюдается непосредственно под точкой возгорания, и впоследствии все эти ядовитые вещества попадают в грунтовые воды. В Великой Дороге люди уже жаловались, что вода стала мутной и приобрела странный привкус, а на земле, где горела бронетехника, люди вынуждены выращивать овощи.

Мелкодисперсная пыль: как яд попадает в кровь

В лаборатории Центра по контролю и профилактике заболеваний почву, отобранную в Киеве, просеивают и просушивают, а также определяют массу пыли на фильтрах. В ходе измерений его концентрация оказалась в пределах нормы благодаря ветреной погоде и большому количеству деревьев. Впрочем, формальдегид в воздухе присутствует.

«Раньше формальдегид мог вообще не обнаруживаться. Он имеет свойство постепенно накапливаться в организме, что чревато развитием проблем с дыхательной системой и раздражением глаз. Это опасное вещество», — отмечает Лидия Тимошенко.

Пульмонолог Светлана Гук объясняет: крупные частицы пыли и сажи оседают в верхних дыхательных путях и легко выводятся из организма. Зато невидимая микроскопическая пыль представляет гораздо большую опасность.

«На вид воздух может казаться довольно прозрачным и без запаха, но эти частицы всё равно содержатся в нём. Они незаметно проникают в самые отдалённые участки бронхов, попадают в альвеолы и даже в кровь. Именно с этим свойством связывают рост числа сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов, у людей, подвергающихся длительному воздействию такой пыли», — предупреждает руководительница Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы «Феофания» Светлана Гук.

По словам эксперта Арины Петросян, токсичные мелкодисперсные частицы (менее 2,5 микрона) после пожаров могут оставаться в воздухе и переноситься ветром на большие расстояния в течение суток, особенно в условиях жары и безветрия.

Как защитить себя: правила безопасности

Чтобы свести к минимуму риски для здоровья во время и после обстрелов, специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила:

Носить респиратор: всегда иметь при себе медицинский респиратор с клапаном (ВМП), защищающий от мелкой пыли.

Контролировать качество воздуха: следить за показателями в специальных мобильных приложениях и при высоком уровне загрязнения не выходить на улицу.

Закрывать окна и убираться: проводить регулярную влажную уборку в доме и закрывать окна при задымлении.

Правильно эвакуироваться: если вы оказались рядом с эпицентром взрыва, покидать здание нужно против ветра (если дым движется на восток, выходить следует на запад), чтобы не идти вместе с токсичным облаком.

Врачи подчеркивают: сочетание постоянного стресса, бессонных ночей и загрязненной окружающей среды создает эффект «бомбы замедленного действия». Снизить это негативное воздействие помогут регулярные онкологические скрининги, отказ от табака и алкоголя, а также привитие здоровых привычек детям.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЧЕМ МЫ ДЫШИМ ПОСЛЕ ПРИЛЕТА? Как токсичные пожары влияют на украинцев

Новости партнеров

Новости партнеров