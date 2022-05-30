Толерантность с Венгрией никогда не работала: советница министра энергетики о давлении на Орбана

Венгрия блокирует введение нефтяного эмбарго против России.

В этой ситуации Украине следует прекратить быть толерантной и начать общаться с Венгрией с той позиции, которую она понимает.

Об этом во время спецвыпуска ТСН сказала советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль.

"Если сохранится трубопроводный маршрут, то он будет поставлять нефть не только в Словакию и Венгрию, но и в Германию и Австрию", - сказала Зеркаль.

Также Лана Зеркаль отметила, что при таких условиях с нефтепроводом "Дружба, который проходит через территорию Украины, может "что-то случиться", однако она добавила, что некоторые украинские политики ее раскритиковали за это.

"После этого и Орбан наконец-то отреагировал, потому что до этого он очень вяло реагировал. И даже относительно позиции Украины о получении горючего из Венгрии — их позиция была не просто вялой, а вообще отсутствовала. И это в отличие от Польши, которая делает все возможное для того, чтобы украинцы получали горючее в достаточном количестве. Так же делает и Румыния. То есть Венгрия, которая получает нефть через Украину, все это время отказывалась нам предоставить возможность получать более 5 тыс. тонн в месяц, что вообще не покрывает дефицит", — пояснила советница министра. энергетики.

Зеркаль: Орбан "заворошился". Украина нефтяным шантажом нажала на Венгрию

Лана Зеркаль также добавила, что Венгрия блокирует Украину в НАТО и на всех политических площадках, а потому с этим государством следует быть более агрессивным.

"Мы все время пытаемся быть толерантными. С Венгрией это не работает и никогда не работало. Венгрия блокировала Украину в НАТО и на всех политических площадках. И мы не мешая этому продолжаем толеровать их потребность в горючем и нефти. На мой взгляд, в такой ситуации ты должен быть более агрессивным и найти те аргументы, которые подействуют в этой дискуссии. Именно поэтому я провокативно и загадала о закручивании некоторых вентелей. Но у нас тоже есть интерес — завершить эту кровопролитную войну", — сказала Лана Зеркаль.

Напомним, послы ЕС снова не смогли ввести шестой пакет санкций против РФ.

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