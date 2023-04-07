Только для боев за Крым: Жданов объяснил, почему Путин не объявляет очередную мобилизацию

Президент России Владимир Путин сегодня побаивется объявлять новую волну мобилизацию для войны против Украины. Он может пойти на это только в случае угрозы для оккупированного Крыма.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

Заметим, появились документы, в которых говорится, что оккупанты собираются бежать из захваченного Бердянска. В то же время известно, что Путин опасается официально объявлять так называемую вторую волну мобилизации. Жданов ответил на вопрос, могут ли россияне действовать по следующему сценарию: после контрнаступления ВСУ Путин посмотрит, какие территории удалось деоккупировать, и использует это для поднятия градуса "ура-патриотизма" в обществе РФ — будто они потеряли территорию, поэтому нужно объявлять вторую волну мобилизации.

"Я думаю, что это может произойти только в отношении полуострова Крым. Потому что они сегодня не могут даже определиться в отношении Конституции: они до сих пор называют войска "ЛНР" и "ДНР", хотя говорят, что они входят в вооруженные силы РФ. Вряд ли это произойдет именно так. Опасения все же победят. Ибо количество пострадавших в этой войне в РФ растет. Хотя поддержка остается очень высокой, но в обществе все равно есть недовольство. Есть регионы, где очень много погибших и раненых, а есть регионы, где мобилизация еще фактически не начиналась. Но легко не будет", – объяснил военный эксперт.

Он также прокомментировал информацию о планах окупантов по поводу побега из Бердянска.

"Что касается эвакуации. Это не эвакуация, это создание планов. Это мероприятие гражданской обороны. Они готовят списки, команды, но только на случай эвакуации. А этот случай может наступить только тогда, когда украинские военнослужащие будут приближаться, в Мелитополе будет слышна артиллерийская канонада. Только тогда", – отметил Жданов.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что Россия не отправляет на войну жителей Москвы или Санкт-Петербурга, ведь власти беспокоятся из-за "возможности внутреннего мятежа". В то же время воевать отправляют узников и уроженцев колонизированных территорий РФ.

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