Только два бомбоубежища за годы войны: почему в Киеве люди не идут в укрытия и рискуют жизнью под "Шахедами"

Почему киевляне не идут к укрытиям во время воздушных ударов РФ и что не так с этими помещениями

Война в Украине длится почти четыре года. И столько же времени украинцы жалуются на отсутствие нормальных укрытий, которые спасали бы людей от воздушных атак россиян и были комфортными для пребывания.

Особую актуальность эта проблема приобретает после каждой комбинированной атаки противника, как это, например, было 27 декабря в Киеве, когда горожане в своих квартирах пересиживали длившуюся почти сутки атаку.

Во время обстрела российские дроны и ракеты атаковали именно киевские многоэтажки. И на вопрос: «Почему вы не пошли к укрытию?» люди отвечают: «А куда нам идти?»

Проблемы с укрытиями: отсутствие логистики и условий

До ближайшей станции метро пешком 30-40 минут. Это опасно, особенно когда дроны уже над городом. А еще людей сдерживает наличие в доме больных и немощных людей или нескольких животных. С ними не пойдешь ни в холодный подвал, ни на станцию метро.

Некоторые киевляне используют в качестве укрытия ближайшие станции метро. И это лучший вариант безопасного пребывания, который есть для жителей столицы.

«До станций „Позняки“ или „Осокорки“ нам нужно идти 40 минут. Но эти станции уже стали прибежищем для живущих рядом с ними людей в пешей доступности 5 минут. Так что когда мы приходим на станцию, все свободные места уже заняты. Если тревога длится всю ночь, то станция вся заставлена палатками, застелена матрацами и карематами, а сидеть всю ночь на стульчике или идти в подземный переход зимой — не вариант», — рассказывает местная жительница Ольга.

Другие киевляне говорят, что прятаться при обстреле в полуподвальных помещениях у них нет никакого желания, потому что там холодно, нет воздуха и нет никаких условий для длительного пребывания.

«Уж лучше переждать тревогу в собственной квартире или в общем коридоре. Рядом с нашим домом вообще нет укрытия. За четыре года войны его никто не построил», — говорят жители Голосеевского района.

Критическое состояние имеющихся укрытий

Люди утверждают, что подвалы домов, формально считающихся укрытиями, часто не отвечают никаким стандартам безопасности. Они без вентиляции, без аварийных выходов, без элементарных условий пребывания, а иногда с подтеканиями коммуникаций и неприятным запахом. В таком месте можно находиться максимум пол часа, но никак не 5-6 и более часов. Именно поэтому многие киевляне делают выбор «сидеть дома».

«Мы с семьей спускались в паркинг возле дома, который считается укрытием. Но там автомобили, которые выезжают и приезжают в паркинг несмотря на тревогу. От выхлопов нечем дышать. Там нет мест для сидения, отсутствует мобильная связь, очень холодно, особенно зимой. Поэтому после двух посещений в начале войны мы перестали туда ходить», — рассказывает Александра, жительница Позняков.

В социальных сетях люди указывают на критическое состояние и отсутствие инфраструктуры:

Нехватка новых укрытий: за четыре года полномасштабной войны в Киеве практически не построены новые, современные укрытия.

Несоответствие стандартам : формальные укрытия (подвалы старых домов и паркинги) часто не соответствуют стандартам безопасности.

Приоритеты финансирования: по мнению людей, власти направляют средства на бесконечное переложение тротуаров и асфальта по городу, тогда как безопасность людей (строительство или обустройство укрытий) остается вне приоритета.

Взгляд эксперта: безопасность и ответственность

Эксперты отмечают, что в укрытие все же следует ходить. И если на ситуацию смотреть с точки зрения безопасности, то, конечно, пребывание людей во время воздушной тревоги в подвале гораздо безопаснее, чем в квартире многоквартирного дома. Но согласны, что условия пребывания в этих подвалах плохие.

«В общей сложности существует несколько линий безопасности. Первая — это „правило двух стен“, то есть помещение, где нет окон и стекла — ванная, туалет, кладовка или коридор. Вторая линия безопасности — лестничная клетка возле квартиры или возле шахты лифта. Здесь нет окон и конструкция стен более крепкая и, соответственно, там безопаснее, чем в самой квартире. Третья линия безопасности — это первый этаж дома, а самое безопасное подвальное помещении», — рассказывает ТСН.ua Игорь Молодан, эксперт по безопасности и руководитель Центра корпоративной безопасности «Автоном Клуб».

Специалист подчеркивает, что во время воздушной атаки существует высокая вероятность, что взрыв может заблокировать выход из ванной или квартиры.

«Может случиться по-разному. Были случаи, что люди погибали и в подвальных помещениях, когда были прямые попадания в дом. Но за время войны в подвальных помещениях погибли меньше людей, чем в квартирах. По подсчетам международных экспертов, в Украине от российских обстрелов уже пострадали более 20 тысяч гражданских лиц. Речь идет о физическом вреде — ранении и гибели. Именно поэтому людям нужно искать безопасные места вне зависимости от условий пребывания», — говорит Игорь Молодан.

К этому эксперт добавляет, что подвальные и полуподвальные помещения значительно более безопасны, чем пока так и не появившиеся в Киеве модульные укрытия, даже на четвертый год войны. Их, напомним, планировали устанавливать на загруженных остановках транспорта и в спальных районах столицы, где нет укрытий.

«Модульные укрытия — это временные защитные сооружения. То есть они могут спасти людей от обломков ракеты и попадания „Шахеда“ а от прямого попадания ракеты такое укрытие не спасет. Поэтому самые надежные в условиях войны — это сооружения двойного назначения — станции метро, углубленные паркинги и подземные переходы. Все они более надежны, чем подвальные и полуподвальные помещения. В случае прямого попадания в такое убежище не будет значительных завалов и там есть два выхода», — отмечает Молодан.

Эксперт подчеркивает, что выбор всегда за гражданами. Конечно, зимой в метро, мягко говоря, не тепло, а в переходе, паркинге или в сыром подвале дома и подавно. Долго там не усидишь. Но если люди принимают решение оставаться дома и руководствоваться правилами двух стен — это их выбор.

«Известно что, „правило двух стен“ не всегда спасает, особенно когда в дом попадает два „Шахеда“. Подвальные помещения тоже полностью не спасают. А спасут только настоящие бомбоубежища, достаточно углубленные паркинги, помещения подземных ТРЦ и станции метро. Но здесь проблема, что такие конструкции есть только в больших городах — Киев, Харьков, Днепр. Поэтому большинство украинцев соблюдают „правила двух стен“, оно хоть и шаткое, но уже спасло не одну сотню жизней», — отмечает эксперт.

Вопросы приоритетов и когда не страшно зайти

По мнению Игоря Молодана, проблема с укрытиями очень остро стоит, их реально недостаточно не только в Киеве, но и других городах и селах Украины.

По мнению эксперта, это, вероятно, связано с тем, что строительство новых укрытий — слишком дорогостоящее удовольствие, которое занимает много времени, требует значительного финансирования. Но добавляет, что в этом вопросе все зависит от должностных лиц, принимающих решение и способных довести его до логического завершения.

«Я живу вблизи Киева — в Петровской общине Вышгородского района. И в нашем городке уже выстроили новое укрытие для местной школы. Еще продолжаются внутренние работы, но у жителей уже есть убежище на случай тревоги. Укрытие было построено довольно быстро, а финансировали международные партнеры. Бомбоубежище большое и современное, в него не страшно зайти», — отмечает эксперт.

Сколько стоит новое противорадиационное укрытие

Речь идет о новом строительстве противорадиационного укрытия или защитного сооружения гражданской защиты для Новопетровского лицея.

«Противорадиационное укрытие начали строить в декабре 2024 года, а срок окончания строительства — декабрь 2025 года. То есть работы продолжались год. Стоимость строительства укрытия более 69,5 миллиона гривен. Оно строилось за средства международных партнеров — Королевства Бельгия», — рассказал ТСН.ua Родион Старенький, председатель Петровского сельского совета.

Новое бомбоубежище рассчитано на 140 человек. Его общая площадь составляет 482,8 квадратных метров. Показатель защиты укрытия: П-4. Это отдельно стоящее и полууглубленное сооружение, имеющее два входа и два выхода.

Сельский голова рассказывает, что в Петровской общине сейчас строится еще два противорадиационных укрытия.

«Строить такие укрытия очень не просто. Например, одно из наших укрытий в два раза больше, чем то, что мы сейчас заканчиваем. Мы его начали в 2023 году, и процесс еще продолжается. Почему? Из-за того, что были внесены существенные изменения в ГСН (Государственные строительные нормы) нам пришлось переделывать проектно-сметную документацию (ПСД). Если ПСД мы изготовили за 3-4 месяца, то его переработка под новые строительные нормы заняла круглый год времени. И это серьезная преграда, с которой мы столкнулись, поэтому и неудивительно, что процесс по строительству укрытий продолжается медленно даже в Киеве», — объясняет Родион Старенький.

Укрытия в Киеве: два новых бомбоубежища за четыре года войны

За четыре года полномасштабной войны в Киеве было построено только два новых полноценных противорадиационных бомбоубежища, расположенных в Оболонском и Дарницком районах. Все остальные объекты гражданской защиты находятся в стадии строительства и ремонта.

Депутат Киевсовета Леонид Емец объясняет эту ситуацию экономической целесообразностью. По его словам, ремонт существующих укрытий требует гораздо меньше времени и средств — процесс может занять месяцы. В то же время строительство нового полноценного бомбоубежища очень затратно (от 50 до 100 миллионов гривен) и продолжительное — до года.

Емец добавил, что новые укрытия возводят только там, где отсутствует возможность отремонтировать старые объекты или привести их в порядок. Кроме того, в таких местах планируется устанавливать модульные (мобильные) временные сооружения.

«Кабинет Министров наконец-то сформировал сертифицированные требования для таких мобильных укрытий. Они не полноценны, но могут спасти людей, когда на голову падают дроны или их обломки, и граждане не имеют возможности дойти до полноценного бомбоубежища. В таком случае мобильные укрытия — это лучше, чем ничего», — заметил он.

После появления этих нормативов идет работа по установлению необходимого количества таких временных сооружений в каждом районе столицы.

Кто ответственен за укрытия: роли РГА и Киевсовета

Депутат разъяснил распределение ответственности за объекты гражданской защиты в столице:

Районные государственные администрации (РГА) занимаются непосредственной реализацией работ: строительством новых, ремонтом и установлением временных укрытий.

Киевсовет выделяет на эти цели средства.

Функции Киевсовета кроме финансирования сводятся к общему контролю. Емец отмечает, что значительно больше инструментов контроля за проведением тендеров и их качеством имеют государственные аудиторские и правоохранительные органы, которые могут проводить следственные действия для выявления коррупционных составляющих.

«Депутаты могут только оперировать системой „Прозоро“ и осуществлять визуальный контроль, реагируя на обращение общины. Именно такой контроль привел к известным скандалам с закупкой странного имущества (барабанов, овощерезок) в рамках ремонтов укрытий», — отмечает депутат.

По мнению Леонида Емца, ситуация с укрытиями в Киеве начала улучшаться после громких скандалов, обнаруживших коррупционные элементы и бездействие со стороны РГА.

«Были уволены почти все руководители столичных РГА и назначены новые. Могу сказать, что после этого работы стало больше, и она более качественная. Районы работают с разным качеством, но некоторые, например, Оболонский и Печерский, демонстрируют высокий уровень вовлеченности, который следует брать в пример. Поэтому, по-моему, ситуация с укрытиями не стала идеальной или хотя бы полностью нормальной, но положительные сдвиги есть», — подчеркнул депутат.

Нецелевое использование средств или бездействие РГА?

Граждане часто сетуют, что за четыре года войны город тратит миллиарды на асфальтирование и мощение бручаткой дорожек в парках, в то время как на строительство укрытий, особенно в районах без подвальных помещений, средства не находятся. В качестве примеров приводят строительство транспортной развязки на Оболони (1,3 млрд грн) или переложение асфальта на Харьковском шоссе (более 1,2 млрд грн), отмечая, что эти работы могли бы подождать завершения войны, ведь речь идет о жизни и безопасности киевлян.

Леонид Емец объясняет, что Киевсовет выделял и выделяет средства на строительство и ремонт укрытий в полном объеме, даже с избытком. Депутат подчеркнул, что именно РГА определяют приоритеты для строительства или ремонта в своих районах и обращаются в Киевсовет с запросом. По его словам, за годы войны на все запросы от РГА средства были выделены полностью.

Проблема, по словам депутата, заключалась в использовании этих средств районами. Емец привел пример, что еще 2-3 года назад уровень использования выделенных некоторыми районами средств был менее 10%. То есть, финансирование на укрытие было, но ремонты или строительство не проводились. Поетому, как подчеркивает Емец, сравнивать ситуацию с ремонтом дорог некорректно, поскольку финансирование на укрытие было выделено. Вопросы остаются к работе РГА и того, как они выполняли свои обязанности.

Депутат отметил, что хотя граждане задают вопросы к городским властям, город не назначает председателей РГА и не может даже выписать им выговор. Он привел в пример случай, когда после скандала с барабанами для укрытий руководители подразделений Днепровской РГА проигнорировали требование прийти с отчетом в Киевсовет. Хотя после скандала руководителей уволили, такое поведение, по мнению Емца, свидетельствует о полной оторванности отдельных институтов от местного самоуправления и безответственности.

«Первая ласточка» и сколько укрытий в Киеве

В Департаменте муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации (КГГА) подтвердили информацию о вводе в эксплуатацию только одного нового укрытия.

Как сообщил исполняющий обязанности директора Департамента муниципальной безопасности Андрей Касьян, по состоянию на декабрь 2025 года в Киеве построено и взято на учет фонда защитных сооружений гражданской защиты (ЗСГЗ) сооружение двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия в Оболонском районе. Этот объект получил название «Первая Ластівка» от названия начальной школы, где он построен.

По информации Оболонской РГА, строительство этого объекта фонда ЗСГЗ было профинансировано на сумму 19 944 700 грн в рамках программы социально-экономического развития Киева на 2024-2026 годы. При этом Касьян уточнил, что Департамент не главный распорядитель средств городского бюджета на строительство таких объектов.

Количество объектов фонда ЗСГЗ по районам

На наш запросу относительно количества официальных укрытий в столице и их способности вместить жителей, чиновник предоставил статистические данные.

По состоянию на 30 декабря 2025 года, в соответствии с информационной системой «Учет и визуализация фонда защитных сооружений гражданской защиты», общее количество объектов фонда ЗСГЗ по районам Киева составляет:

Дарницкий район — 589 объектов Днепровский район — 536 объектов Святошинский район — 529 объектов Соломенский район — 493 объекта Голосеевский район — 484 объекта Оболонский район — 445 объектов Шевченковский район — 377 объектов Печерский район — 337 объектов Деснянский район — 287 объектов Подольский район — 276 объектов

Хватает ли укрытий на всех киевлян: данные КГГА

По информации, предоставленной районными государственными администрациями (РГА), совокупная емкость фонда защитных сооружений гражданской защиты в районах выглядит так:

Печерский район вмещает 242 588 человек, что обеспечивает укрытие на 148,2% населения района.

Дарницкий район вмещает 483 007 человек, что обеспечивает укрытие на 138,99% населения района.

Святошинский район вмещает 396 796 человек, что обеспечивает укрытие на 107% населения района.

Соломенский район вмещает 331 853 человек, что обеспечивает укрытие на 101,97% населения района.

Голосеевский район вмещает 327 772 человека, что обеспечивает укрытие на 100% населения района.

Днепровский район вмещает 338 161 человек, что обеспечивает укрытие для 95% населения района.

Шевченковский район вмещает 184 711 человек, что обеспечивает укрытие на 87,9% населения района.

Подольский район вмещает 169 000 человек, что обеспечивает укрытие для 82% населения района.

Оболонский район вмещает 233 313 человек, что обеспечивает укрытие для 75% населения района.

Деснянский район вмещает 138 915 человек, что обеспечивает укрытие только 40,1% населения района.

Андрей Касьян отметил, что учет ведется на основе информации, предоставленной РГА. Согласно обобщенным данным от районных администраций, общий фонд ЗСГЗ Киева способен вместить 2 846 116 человек, что обеспечивает укрытие 97,6% населения столицы.