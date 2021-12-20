Только два региона не выполняют условий: Ляшко анонсировал сокращение "красной" зоны в Украине

Только два региона не выполняют условий: Ляшко анонсировал сокращение "красной" зоны в Украине

Покинуть "красную" зону регионы смогут в ближайшие дни.

В Украине есть только два региона, которые не выполняют условия выхода из "красного" уровня эпиднебезопасности по коронавирусу. Другие — либо уже вышли из "красной" зоны, либо их выведут в ближайшие дни.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал на брифинге 20 декабря.

"Сегодня в Украине эпидситуация значительно лучше, чем в европейских странах. На сегодняшний день, только 2 из 25 регионов Украины не выполняют условия выхода из красного уровня эпиднебезопасности. Это Волынская и Запорожская области. Остальные 23 региона или уже выведены из красного уровня или будут выведены в ближайшие дни решение комиссии по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций", — констатировал Ляшко.

К слову, по состоянию на 20 декабря в "красной" зоне находятся Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская, Черниговская области.

Глава Минздрава также отметил, что в этом году ситуация еще более усложнена тем, что в европейских странах преобладает циркуляция "Дельта" штамма, который и в Украине в октябре-ноябре привел к очередной и самой большой вспышке болезни. Кроме того, грозит и новый вариант "Омикрон".

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"Нам грозит и новый вариант "Омикрон", выявленный уже в более чем 90 странах мира, а возможные последствия циркуляции и доминирование которого пока еще не выяснены", - сказал он.

Напомним, Минздрав на период новогодне-рождественских праздников ужесточает требования карантина в Украине. Радуцкий перечислил ограничения.

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