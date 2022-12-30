Только не верхний этаж: что происходит с арендой жилья в Киеве

Война и частые ракетные обстрелы Киева оказали существенное влияние на рынок аренды квартир в столице. Сайт ТСН.ua узнавал: как изменились цены и сейчас пользуется спросом.

Эксперты отмечают, что в октябре после начала массовых обстрелов россиянами Киева стоимость аренды квартир понемногу начала снижаться. Сейчас они фиксируют спад на спрос по аренде квартир. Особенно стали непопулярны помещения на верхних этажах, куда людям нужно идти пешком, из-за отключения света. Потому сейчас сдать квартиру на верхних этажах очень проблематично.

«Если сравнивать с октябрем, когда рынок более или менее оправился от военных потрясений, то стоимость аренды квартир в Киеве уменьшилась на 20%. А на дорогостоящие позиции квартир на 50%. Я имею в виду дорогостоящие объекты, аренда которых стоила 1-1,5 тысячи долларов. Сейчас они стали вдвое дешевле. То есть наблюдается небольшой спад на обычный сегмент, а на элитную и дорогостоящую недвижимость значительный обвал цен», — рассказывает ТСН.ua Сергей Курганов, практикующий риэлтор, гендиректор риэлторского объединения Простор.

Он добавляет, что перед новогодними праздниками рынок аренды жилья традиционно замирает в Киеве. И в этом году не исключение. Эксперт говорит, что если в довоенные времена квартир было много дополнительных требований, то сейчас их стало еще больше. Клиент хочет арендовать исключительно квартиру, где есть газовая плита. Кто-то хочет только первые этажи. Кто-то категорично не рассматривает верхние этажи.

В целом средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве – 7,5-9 тыс. грн. Эксперт отмечает, что есть предложения и по меньшей стоимости, потому что из-за частых отключений света люди переехали в другие города и дома пустуют.

Самые популярные – квартиры возле метро

Как и в довоенные времена, клиенты хотят снимать квартиры возле станций метро в Киеве. Обычно это люди, которые недавно приехали в столицу и не знают города. Кое-где они ошибочно выбирают привязку к метро.

«50% людей, снимающих квартиры возле метро – делают это автоматически. К примеру, снимают квартиру возле метро «Святошин», потому что туда приезжают на маршрутке, а потом оказывается, что на работу им нужно ездить в район станции «Харьковская». То есть начальный запрос клиентов – арендовать квартиру возле метро, но разобравшись с месторасположением, они все-таки арендуют квартиры там, где это им удобнее», — объясняет специалист.

Он добавляет, что традиционно стоимость аренды жилья у станций метро зависит от количества домов у подземки.

«Например, жилых домов на Осокорках и Позняках гораздо больше, чем возле Святошина. Поэтому больший спрос на аренду квартир именно в этих двух районах на левом берегу и соответственно больше их стоимости», — объясняет Курганов.

Во время ракетных ударов люди часто находят укрытие на станциях метро.

«Конечно, есть люди, которые арендуют квартиры возле метро, чтобы заранее пойти к укрытию в подземку, но таких немного. Квартиры у метро всегда пользовались большим спросом. А что касается стоимости, то она разная. К примеру, трехкомнатная квартира на 21 этаже возле метро до войны стоила 24 тысячи в месяц, а сейчас ее можно снять за 16 тысяч грн. Помещение после современного ремонта с полной отделкой – имеет два отдельных санузла, подогрев полов. Такая вот тенденция – цены вдвое упали», – рассказывает Сергей Курганов.

А вот двухкомнатная квартира с хорошим наполнением на Троещине, за которую до войны просили 8 тыс. грн – сейчас стоит 7 тысяч в месяц. Всё зависит от района, этажа.

Бывают случаи, когда владельцы квартир идут на встречу арендаторам. Они договариваются сдавать свое жилье за какую-нибудь минимальную сумму и коммунальные платежи.

«Ракетные обстрелы, а после них продолжалось отсутствие света, сделали свое дело. В некоторых домах в Киеве по три-четыре дня не было света. Поэтому людям, которые работают, удаленно было проще изменить город и снять квартиру за условно 5 тысяч гривен в Тернополе или Ивано-Франковске, где хоть как-то придерживаются графиков отключения света. Какой смысл человеку сидеть в Киеве без света, связи и воды?», – объясняет Сергей Курганов.

На что есть спрос

По словам эксперта, большим спросом пользуются частные дома в Киеве и пригородной зоне. На них даже цена поднялась на 10–20%. А цена зависит от удаленности от столицы, наличия альтернативных источников питания, генераторов, собственного водоснабжения.

А вот с коммерческой недвижимостью ситуация более сложная. Особенно там, где оборудованы небольшие офисы. Они просто стоят по 12 часов без света. И оттуда уезжают клиенты. Хотя сейчас владельцы таких объектов начали устанавливать промышленные генераторы и пытаются спасти ситуацию – дать в такие помещения свет и тепло, чтобы не потерять клиентов.

Как изменились цены на аренду квартиры в Киеве и в каких районах самые низкие цены

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