"Только окончила школу": в Житомирской области рассказали о жертве ДТП с нардепом

Девушка в последние годы жила без мамы. Что стало причиной аварии – сейчас выясняется.

Стали известны новые подробности о жертве трагического ДТП в Житомирской области с участием народного депутата Андрея Николаенко – местной жительнице, 18-летней Виктории Назаровой.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказала представительница сельского совета Наталья Добжанская.

"В прошлом году Виктория только окончила школу, 11-й класс. Она росла без мамы, ее мама умерла несколько лет назад после болезни. Виктория росла со своей сестрой на попечении тети", — сообщила представительница сельсовета.

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По данным руководительницы местной службы по делам детей Ирины Денисевич, Виктория после школы пошла учиться в колледж, где овладевала профессией швеи.

В самом селе к этому добавляют, что через населенный пункт проходит трасса, и на участке возле села водители обычно не сбавляют скорость.

"Но было ли причиной в данном случае именно превышение скорости — пока неизвестно. Сейчас в село приехало много правоохранителей, видимо, выясняют", — рассказали местные жители.

Что известно о ДТП в Житомирской области с участием нардепа

В Житомирской области 3 ноября на трассе Киев-Чоп нардеп Андрей Николаенко насмерть сбил своим авто 18-летнюю девушку. Она погибла на месте. Политик подтвердил факт аварии, пообещал содействовать следственным действиям и заверил, что был трезв и не нарушал ПДД.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Народный депутат насмерть сбил 18-летнюю девушку! Видео с места ДТП, заявления нардепа и свидетелей!

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