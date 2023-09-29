Только украинский газ и почему дроны опаснее ракет: готова ли Украина к отопительному сезону

Украина готовится к новому отопительному сезону во время войны. Следующая зима станет первой, которую наше государство пройдет исключительно за счет собственного газа. Импортное топливо за государственные средства не будут покупать.

Об этом идет речь в сюжете корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака.

Украина впервые во время отопительного сезона будет пользоваться только газом собственной добычи

Руководители государственных компаний, участники энергетического рынка и члены правительства собрались на конференции обсудить, как Украина готовится к грядущей зиме и вероятным атакам россиян. Сильные стороны Украины перечислил премьер-министр Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Это, в частности, более сильная система противовоздушной обороны, отремонтированные после прошлых атак мощности и сильная поддержка иностранных партнеров. Но расслабляться рано – ведь предсказать поведение России сложно, да и зима может быть холоднее прошлогоднего. Впрочем, в домах украинцев будет тепло — уверяют участники конференции.

"Хочу поблагодарить НАК "Нафтогаз", всех частных компаний, которые увеличивают добычу газа. 157 тысяч метров пройдено за первое полугодие", — сказал глава правительства Денис Шмигаль.

Для энергосистемы дроны опаснее ракет

Глава компании Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, если год назад россияне делали ставку на ракеты, то теперь массированно шлют на Украину дроны. Это наносит нашей стране больше вреда, ведь беспилотники – более точные и их сложнее сбить.

Фото: Facebook-страница Владимира Кудрицкого

"ПВО — важнейший элемент устойчивости нашей энергосистемы. Мы можем постоянно восстанавливать, укреплять, но только надежная ПВО позволит нам более или менее безопасно пройти зиму", — отмечает Владимир Кудрицкий.

После войны должен быть рынок энергии

А вот после завершения военного положения Украина должна внедрить рынок энергии, комментирует председатель правления группы компаний "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

"Уверен, что после победы Украина должна ввести реформу рынка энергии, ввести рыночные механизмы, отказаться от регулирования, чтобы избавиться от советской истории в этом отношении и развиваться как современное европейское государство", — говорит он.

Введение рыночных механизмов в энергетике приведет к конкуренции, а она в свою очередь — к повышению качества услуг — уверен руководитель "Нафтогаза".

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Напомним, в правительстве ответили, будут ли поднимать цены на газ, тепло и горячую воду во время отопительного сезона.

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