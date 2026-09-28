«Только взялся за чашку и тут взрыв»: очевидец рассказал об ударе реактивного дрона по президиуму НАН в Киеве

Удар по НАНА Украины в Киеве

Реклама

Российский дрон попал в здание президиума Национальной академии наук Украины на улице Владимирской в Киеве. Российские оккупанты ударили по зданию в самом центре столицы, рядом — Дом учителя, посольство Германии, красный корпус Национального университета имени Тараса Шевченко.

Ярослав Луцив, кандидат геолого-минералогических наук и ученый секретарь отделения находился в здании в 50 метрах от эпицентра взрыва. В эксклюзивном комментарии ТСН.ua он рассказал о пережитом.

Реклама

«Меня на два метра выбросило в коридор»

«Я находился в 50 метрах от эпицентра взрыва, в кабинете 450. Был обеденный перерыв, я поел и приготовил чай. И только взялся за чашку, и тут взрыв. Меня на два метра выбросило в коридор. Рад, что жив и невредим», — рассказал ТСН.ua Ярослав Луцив.

Реклама

Ученый уже немного отошел от пережитого шока, говорит, что как раз едет домой.

«Сначала, я думал, что ударило о нашу стену, побежал посмотреть в окно. Но прилетело за 50 метров в угловой кабинет нашего руководителя научно-организационного отдела, который, вероятно, погиб, потому что на звонки не отвечал, не знаю, что с ним. Там все загорелось и посыпалось. Напротив его приемной, еще один кабинет, в котором заблокировали двух человек — это руководитель и его заместитель, их снимали с помощью лестниц из горящего окна спасатели. Пламя и дым были очень сильными и они стояли на подоконниках», — вспоминает он.

Спасение из огня и что спасло часть коллектива

Одному из руководителей и секретарш повезло, что они в отпуске и их в момент атаки не было в помещении.

«Им действительно повезло, а тем, кто во время обеденного перерыва пошел обедать в кафе или домой. Потому что все произошло во время окончания перерыва, где-то в 13:50 или 13:55. Меня не заблокировало и можно было свободно покинуть помещение. Мы еще с девушками начали носить огнетушители, чтобы гасить пламя, но оно не помогало, пока не прибыли спасатели. И попросили всех выйти на улицу», — вспоминает Ярослав Луцив.

Реклама

140-летнее здание: от пансиона графини до ударов российского дрона

Здание до сих пор тушат пожарные. Это старинное сооружение, когда-то принадлежавшее графине Левашовой, дом так и называли киевляне «пансион мадам Левашовой», действовавший при Фундулеевской гимназии. В собственности Академии наук Украины здание находится с 1919 года.

Сооружению, в котором находится президиум Академии наук, 140 лет. В 1850-х годах архитектор А. Беретти по заказу киевского генерал-губернатора построил здесь двухэтажное здание девичьего пансиона графини Е. Левашовой. 1891-92 был надстроен третий этаж (арх. К. Тарасов). Дом пережил в Киеве несколько войн, а пострадал от путинского реактивного дрона.

Напомним, сегодня, 28 сентября, оккупанты ударили по центру Киева, из-за чего загорелось здание Национальной академии наук Украины в Шевченковском районе.

Люди пытались спастись из охваченного огнем здания, вылезая из него через окна.

Реклама

Президент Зеленский отреагировал на этот удар и пообещал ответ РФ.

Новости партнеров

Новости партнеров