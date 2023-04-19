Толкотня и проломленные ролеты: в Киево-Печерской лавре блокировали работу комиссии Минкульта

Полиция уже документирует произошедшее на территории монастыря событие.

В Киево-Печерской лавре снова неспокойно – там 19 апреля верующие УПЦ МП выбили дверь в одном из корпусов лавры. Так они будут блокировать работу комиссии Минкульта.

Инцидент для ТСН.ua был прокомментирован в полиции Киева.

В полиции Киева говорят, что все время дежурят на территории святыни, а необычное событие произошло после того, как представители комиссии от Министерства культуры осмотрели и опечатали помещение.

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Собравшиеся возле этого корпуса лавры верующие устроили там толкотню и перепалку с полицией.

"После того, как представители комиссии Минкультуры опечатали двери помещения, собравшиеся возле него верующие проломили роллеты, которые закрывали двери. Сейчас полицейские документируют событие и будет избрана правовая квалификация происшествия", — рассказали в полиции Киева.

Там добавляют, что во время толкотни никто из людей не пострадал.

Напомним, комиссия Минкульта в середине апреля начала проверку в Киево-Печерской лавре после расторжения договора аренды с УПЦ МП. Там зафиксировано разрушения и повреждения объектов культурного наследия.

Отметим, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" получил нового руководителя. Так, и.о. гендиректора заповедника стал Максим Остапенко.

Завалены и засорены: комиссия ужаснулась состоянием помещений в Лавре после МП

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