Толкотня, "титушки" и нацгвардейцы: как депутаты Кременчугского райсовета пытались уволить своего руководителя

Люди борются со строительством горно-обогатительного комбината.
В Полтавском областном совете часть депутатов Кременчугского райсовета пыталась уволить главу района Антона Самаркина. Сопровождались их попытки блокированием трибуны, толкотней, "титушками" и Нацгвардией.
Об этом говорится в ТСН.19:30.
Конфликт произошел из-за вопроса земли под строительство Белановского горно-обогатительного комбината беглого олигарха Константина Жеваго. Нынешний глава района этот процесс блокирует.
Экологи проект не одобрили. Против и местные жители. Для его строительства нужно переселить жителей 14 сел и уничтожить 20 тысяч гектаров плодородных земель.
Однако, несмотря на отсутствие разрешений, уже ведутся подготовительные работы. А несогласных жителей пытаются просто выжить. В том числе несколько сел в Кременчугском районе почти месяц остаются без света. Охрана ГОК не допускает работников "Полтава облэнерго" к ремонтным работам.
Известно, что вопрос об отставке Самаркина отложили до следующего сессионного заседания.
"Это действо, это собрание закончилось. Здравый смысл победил. Слава богу произошло — это без столкновений. Без толкотни и без обид. Я надеюсь и призываю всех депутатов и призываю их собраться на сессии 24 июня для решения вопросов района", — сказал Антон Самаркин, глава Кременчугского райсовета, партия "За Майбутнє".