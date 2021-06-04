Толкотня, "титушки" и нацгвардейцы: как депутаты Кременчугского райсовета пытались уволить своего руководителя

Люди борются со строительством горно-обогатительного комбината.

В Полтавском областном совете часть депутатов Кременчугского райсовета пыталась уволить главу района Антона Самаркина. Сопровождались их попытки блокированием трибуны, толкотней, "титушками" и Нацгвардией.

Об этом говорится в ТСН.19:30.

Конфликт произошел из-за вопроса земли под строительство Белановского горно-обогатительного комбината беглого олигарха Константина Жеваго. Нынешний глава района этот процесс блокирует.

Экологи проект не одобрили. Против и местные жители. Для его строительства нужно переселить жителей 14 сел и уничтожить 20 тысяч гектаров плодородных земель.

Однако, несмотря на отсутствие разрешений, уже ведутся подготовительные работы. А несогласных жителей пытаются просто выжить. В том числе несколько сел в Кременчугском районе почти месяц остаются без света. Охрана ГОК не допускает работников "Полтава облэнерго" к ремонтным работам.

Известно, что вопрос об отставке Самаркина отложили до следующего сессионного заседания.

Новости Украины: в Кременчуге пытаются бороться со строительством горно-обогатительного комбината

"Это действо, это собрание закончилось. Здравый смысл победил. Слава богу произошло — это без столкновений. Без толкотни и без обид. Я надеюсь и призываю всех депутатов и призываю их собраться на сессии 24 июня для решения вопросов района", — сказал Антон Самаркин, глава Кременчугского райсовета, партия "За Майбутнє".

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку