Толпы на остановках и больные в коридорах больниц: как прошел первый день усиленного карантина в Мелитополе

Толпы на остановках и больные в коридорах больниц: как прошел первый день усиленного карантина в Мелитополе

В общественный транспорт Мелитополя пускают только со справкой о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом.

Закрытие всех детских развлекательных центров, запрет массовых мероприятий и ограничения проезда в транспорте — с сегодняшнего дня в Мелитополе в Запорожской области значительно усилили карантинные ограничения. Ситуация с заболеваемостью с COVID-19 здесь стремительно ухудшается. Чиновники опасаются, что уже скоро в больницах не хватает коек для больных.

Что происходит в Мелитополе, говорится 7 октября в сюжете ТСН.19:30.

На остановках — толпа. Автобусы останавливаются, но пассажиров не берут. С сегодняшнего дня транспорт в Мелитополе работает только 6 часов в день — три утром и три вечером. Но даже в это время попасть в салон можно только со справкой о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом. Исключение — только для несовершеннолетних.

Несмотря на то, что власти предупреждали о новации, для многих она стала открытием. Одни направляются на работу своим ходом, а другие радуются своей предусмотрительности.

На непопулярные меры власти Мелитополя решилась из-за резкого роста больных. В инфекционном госпитале заполнено 90% коек. Большинство из них доставили сюда, когда они уже едва могли дышать. Пациентов приходится размещать даже в коридорах. Принимают только тех, у кого тяжелое течение болезни.

Коронавирус в Украине: в Мелитополе значительно усилили карантин

"Госпитализируют тех людей, жизнь которых зависит от кислорода. Тем кому он нужен. Всех, кто дышит сам, мы стараемся лечить амбулаторно", — рассказывает директор Мелитопольского больницы скорой помощи Лариса Сапрыкина.

Чтобы остановить COVID-19 в Мелитополе отменили все массовые мероприятия и запретили работу детских развлекательных заведений. Кафе и рестораны в городе могут работать только в случае стопроцентной вакцинации сотрудников. В этой пиццерии к таким ограничениям готовы.

"Первую дозу я получила три недели назад. И сейчас уже буду идти на вторую", — отмечает администратор ресторана Александра Ефименко.

Другие учреждения работают только на вынос. За соблюдением карантинных требований следят правоохранители. Сегодня в Мелитополе на коронавирус болеет уже две тысячи человек. Если остановить рост не удастся, за несколько дней город окажется в "красной" зоне.

Напомним, что в Мелитополе усилили карантин: как работает общественный транспорт и торговые центры.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе сложилась критическая ситуация с заболеваемостью коронавирус — скорые привозят пациентов каждые 10 минут.

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