Толстеем не от лет, а от котлет, а худеем бістрее в холоде: лишние килограммы с научной точки зрения

Толстеем не от лет, а от котлет, а худеем бістрее в холоде: лишние килограммы с научной точки зрения

Лишний вес человек набирает только из-за чрезмерного питания и малоподвижности.

Западные ученые опубликовали результаты исследования, которое доказывает, что обмен веществ с годами не замедляется. В 50 лет уровень метаболизма тот же, что и в двадцать.

О том, как регулировать основной обмен и почему медленные занятия спортом сжигают жир лучше, чем активные нагрузки — 13 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

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Измерить метаболизм — задача еще той сложности. В идеале человека нужно поместить в специальную абсолютно изолированную комнату с постоянной температурой и фиксировать все показатели не одну неделю — способ явно не совместимый с нормальной жизнью. Для последнего эксперимента ученые придумали альтернативу. Давали участникам стакан так называемой тяжелой воды — обогащенной изотопами — и оценивали скорость вывода соединений из организма по анализам мочи. Таким образом удалось исследовать семь тысяч человек — от младенцев до глубоких стариков — которые жили, как обычно. Результат превзошел самые смелые ожидания.

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Выяснилось, что в возрасте от одного года и до двадцати — метаболизм ускоряется. А вот после второго десятка — и до шестого — клетки усваивают калории одинаково.

Именно на основной обмен — поддержание работы сердца, сосудов, дыхания — идет львиная доля энергии — в десять раз больше калорий, чем тратит на физические активности офисный работник — и вдвое больше, чем сжигает активный спортсмен.

"У нас только 15-20% идет на механическую работу, которую мы выполняем, а остальное идет на тепло. Поэтому, если вы находитесь в условиях, где необходимо обогревать воздух, то, конечно, расход будет больше", — объясняет профессор кафедры медико-биологических исследований Михаил Филиппов.

В университете физкультуры основной обмен ученые измеряют с помощью десятков приборов. Специалисты объясняют — когда дыхание сбивается, жиры уже не сжигаются. Только углеводы. Поэтому, чтобы похудеть — надо двигаться медленнее — и дольше.

"Жиры окисляются только в аэробном режиме. То есть, чтобы похудеть, надо бегать медленно", — отмечает физиолог Александр Бакуновский.

Новости мира: западные ученые обнаружили, что обмен веществ не замедляется с годами

По словам специалистов, когда мы садимся на диету, включается тот же механизм, что и в горах: метаболизм замедляется — организм бережет силы. Более того — после возвращения к обычному режиму, организм начинает запасаться — именно поэтому после стремительного похудения есть риск набрать еще больше.

"Мы начинаем не больше есть чем раньше — но уже будет некоторый избыток — потому что уже "настройки" более низкие стоят — и этот избыток начинает откладываться. И будет разочарование от диет", — говорит физиолог Бакуновский.

Диетологи же советуют заменить диеты здоровым питанием и физическими активностями.

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