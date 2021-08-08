Тони — 47 лет: единственная в Украине горилла отпраздновал свой день рождения в новом доме

Тони — 47 лет: единственная в Украине горилла отпраздновал свой день рождения в новом доме

Привезли Тони из Германии больше 20 лет назад. С тех пор он самый ценный примат столичного зоопарка.

Единственной в Украине горилле Тони, который живет в Киевском зоопарке, исполнилось 47 лет. Возраст почтенный, потому что в среднем такие приматы живут до 50. Однако день рождения Тони в этом году празднует в шумной компании и даже в новом доме.

Об этом 8 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

День рождения Тони — праздник, который всегда ждут в Киеве. Потому что, во-первых, Тони единственный горилла в Украине. Во-вторых, ему сегодня 47. А это — как людям 85. Ну, а в-третьих — он очень любит подарки.

Киевский зоопарк

Старожил выскакивает из закрытого вольера. И важно осматривает новый — с водоемом, поваленными деревьями и на свежем воздухе. Тони усаживается на трон. И начинает праздничную трапезу — бананы, арбузы, персики, виноград.

Киевский зоопарк

Привезли Тони из Германии больше 20 лет назад. С тех пор он самый ценный примат столичного зоопарка. В этом году приболел — были проблемы с желудком. Впрочем сейчас, уверяют ветеринары, уже здоров.

"В свои 47 он в принципе неплохо себя чувствует. Потому что гориллы после 40 — считаются уже возрастными", — говорит ветеринар Киевского зоопарка Ирина Сидоренко.

Киевский зоопарк

Больше подробностей смотрите на видео:

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