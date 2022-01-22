Тонны американского оружия и скандальные немецкие заявления: смогут ли Украина и мир остановить Путина

Россия тем временем стягивает войска и оружие в Беларусь, где по официальной информации 10 февраля стартуют совместные военные учения.

Соединенные Штаты после вчерашних переговоров в Женеве передали 90 тонн летального оружия в рамках пакета помощи. В преддверии вооружения Киеву решили прислать и балтийские страны. Тем временем Германия решила выбрать другую позицию – и пока с поставкой оружия не торопится. Более того, делает ряд скандальных заявлений относительно Кремля.

О том, как на Западе готовы поддерживать Украину перед лицом российской агрессии – 22 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Так, 90 тонн американского летального оружия и боеприпасов приземлились в киевском аэропорту ночью буквально через несколько часов после завершения перегорей между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это первая партия из пакета безопасности на 200 миллионов долларов, которую принял Джо Байден. Вскоре для поддержания обороноспособности Украины Вашингтон обещает прислать вертолеты Ми-17. Тех, которые раньше находились на вооружении ВВС Афганистана.

Прорыва после вчерашних переговоров в Женеве между американской и российской делегацией не произошло. Встреча была промежуточной, как впоследствии признают обе стороны. Сейчас Москва ждет письменного ответа на свои требования, которые Штаты обещают прислать на следующей неделе, с настоятельной просьбой не обнародовать письмо широкой общественности. В Сети в это время появляется информация о возможной эвакуации семей американских дипломатов из Украины. Издание СNN со ссылкой на собственные источники пишет, что это может произойти уже на следующей неделе. В Белом доме в который раз объясняют — разработка плана эвакуации в случае любой угрозы безопасности американских граждан — привычная практика.

"Мы уже сообщили гражданам США о том, что Россия планирует значительные военные действия против Украины. Мы проводим тщательное планирование на случай чрезвычайных ситуаций, как мы делаем всегда, если ситуация ухудшается в любой стране мира", — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. .

В Европе мнения о предоставлении оружия Украине все более полярны. Накануне Латвия, Литва и Эстония с разрешения США решили предоставить Украине американские противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin. Берлин не только отказался продавать Киеву оружие, но и запретил Эстонии делиться с Украиной вооружением немецкого производства. Главная дипломат страны Анналена Бербок подтвердила – Германия против отключения России от международной межбанковской системы SWIFT. А командующий военно-морскими силами ФРГ пошел еще дальше. На пресс-конференции Кай-Ахим Шенбах заявил: принимать в НАТО Украину и Грузию – нельзя, Крым потерян навсегда, а Путина следует уважать.

Впоследствии в Минобороны Германии скажут – слова Шенбаха не соответствуют официальной позиции ведомства. Но дипломатический скандал это не остановило. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пишет в Twitter – такие заявления не что иное, как поощрение Путина к масштабной войне.

После переговоров в Женеве США направили в Киев 90 тонн летального оружия | Новости мира

Россия тем временем стягивает войска и оружие в Беларусь, где, по официальной информации, 10 февраля стартуют совместные военные учения. В этот раз туда подвезли истребители. По обновленным данным вблизи украинских границ Кремль сосредоточил уже 127 тысяч армейцев.

В то, что Россия нападет на Украину – не верит Генсек ООН Антониу Гутерреш. Мол – все разногласия можно решить дипломатическим путем. Но даже дипломатическое разрешение конфликта является навязыванием Москвой своей повестки дня. В этом некоторые участники нынешнего протеста в Праге. Сотни чехов и украинцев, живущих в этой стране — с огромным сине-желтым флагом в руках призвали Европу предотвратить новую российскую агрессию.

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