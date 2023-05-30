Тонны бетона и изуродованные авто: что происходит возле многоэтажки, горевшей после атаки "шахедов" в Киеве (фото, видео)

Возле дома повреждено около 27 автомобилей.
На месте поврежденного 24-этажного жилого дома в Голосеевском районе Киева продолжают работать спасатели КГГА, во дворе психологи работают с местными жителями.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua с места происшествия.
Вокруг многоэтажки все завалено битым кирпичом и кусками бетона. Обломками было повреждено около 27 автомобилей, припаркованных во дворе. Практически всех их уже вывезли с места события.
Жилой дом сильно пострадал. Фактически разрушены четыре верхних этажа, на других взрывной волной выбило окна.
Возле дома находятся представители Голосеевской районной администрации. Людям, чье жилье пострадало от российской атаки, предлагают места в общежитии.
Местные жители рассказывают, что во время воздушной тревоги в основном прятались в ванных комнатах. В квартирах вырвало кондиционеры, сильно пострадали шахты лифтов.
У пострадавшего дома побывал городской голова Виталий Кличко. Он сообщил, что в ближайшее время многоэтажку должны обследовать эксперты на счет повреждений.
"После этого мы сможем четко сказать, что мы сможем сделать и в какие сроки. Сделаем максимально быстро для того, чтобы люди вернулись в свои квартиры", — пообещал Кличко.
Напомним, в результате падения обломков сбитого российского дрона в Голосеевском районе четыре человека травмированы, один погиб. Женщина вышла на балкон посмотреть, как сбивают дрон и получила смертельный обломок.
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