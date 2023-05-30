Тонны бетона и изуродованные авто: что происходит возле многоэтажки, горевшей после атаки "шахедов" в Киеве (фото, видео)

На месте поврежденного 24-этажного жилого дома в Голосеевском районе Киева продолжают работать спасатели КГГА, во дворе психологи работают с местными жителями.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua с места происшествия.

Вокруг многоэтажки все завалено битым кирпичом и кусками бетона. Обломками было повреждено около 27 автомобилей, припаркованных во дворе. Практически всех их уже вывезли с места события.

Жилой дом сильно пострадал. Фактически разрушены четыре верхних этажа, на других взрывной волной выбило окна.

Повреждена многоэтажка в Киеве в результате российской атаки 30 мая / Фото: ТСН.ua

Повреждена многоэтажка в Киеве в результате российской атаки 30 мая / Фото: ТСН.ua

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Возле дома находятся представители Голосеевской районной администрации. Людям, чье жилье пострадало от российской атаки, предлагают места в общежитии.

Местные жители рассказывают, что во время воздушной тревоги в основном прятались в ванных комнатах. В квартирах вырвало кондиционеры, сильно пострадали шахты лифтов.

Повреждена многоэтажка в Киеве в результате российской атаки 30 мая / Фото: ТСН.ua

Повреждена многоэтажка в Киеве в результате российской атаки 30 мая / Фото: ТСН.ua

Повреждена многоэтажка в Киеве в результате российской атаки 30 мая / Фото: ТСН.ua

У пострадавшего дома побывал городской голова Виталий Кличко. Он сообщил, что в ближайшее время многоэтажку должны обследовать эксперты на счет повреждений.

"После этого мы сможем четко сказать, что мы сможем сделать и в какие сроки. Сделаем максимально быстро для того, чтобы люди вернулись в свои квартиры", — пообещал Кличко.

Повреждена многоэтажка в Киеве в результате российской атаки 30 мая / Фото: ТСН.ua

Повреждена многоэтажка в Киеве в результате российской атаки 30 мая / Фото: ТСН.ua

Повреждена многоэтажка в Киеве в результате российской атаки 30 мая / Фото: ТСН.ua

Напомним, в результате падения обломков сбитого российского дрона в Голосеевском районе четыре человека травмированы, один погиб. Женщина вышла на балкон посмотреть, как сбивают дрон и получила смертельный обломок.

Что происходит на месте поврежденной многоэтажки в Киеве

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