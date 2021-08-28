Топ-5 мифов, в которые верят украинцы: от сохранения ядерного оружия кто взаимопонимания с Россией

Цена обслуживания ядерного потенциала — $80 млрд, а в казне тогда не было денег. И Крым нам не достался даром, как любят об этом говорить в Кремле.

Во вторник, 24 августа, мы отмечали юбилей — 30-летие независимости Украины. Многие скажут, что возраст более чем достаточный, чтобы, наконец, повзрослеть. Но с исторической точки зрения 30 лет — это капля в море — мы еще очень молодое и юное государство.

До сих пор большинство украинцев живет в плену иллюзий прошлого. Часто от людей можно услышать: "если бы мы не избавились от ядерного оружия, все было бы иначе"; или "это политики развязали войну с Россией, пусть они ее и заканчивают"; или еще лучше "при Януковиче был дешевый газ и доллар по 8 грн". Все это иллюзии, которые стоили нам очень дорого.

Покупаясь на "дешевый" газ, каждый раз мы сдавали частичку нашего суверенитета, как-то базирование Черноморского флота РФ в Крыму или внеблоковый статус, который, впрочем, не уберег нас от войны с Россией.

ТСН.ua собрал топ-5 самых распространенных мифов, которые до сих пор живут среди украинцев.

Сохранить ядерное оружие

Довольно часто от украинцев приходится слышать: "Если бы мы в 1994 году не избавились от ядерного оружия, все было бы иначе, с нами бы считались, а Россия бы не напала". Паразитируют на этом и политики. Взять только недавнее заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии:

"У Кравчука, мне кажется, роковая ошибка — избавиться от ядерного оружия... Если бы мы были ядерной державой, с нами бы все говорили по-другому… Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание".

Во-первых, решение принимал второй президент Леонид Кучма, подписав Будапештский меморандум.

решение принимал второй президент Леонид Кучма, подписав Будапештский меморандум. Во-вторых, у нас просто не было другого выхода по многим причинам.

Соединенные Штаты, на которые ориентировались большинство стран Запада, не спешили признавать независимость Украины. Более того, многочисленные рассекреченные телефонные переговоры тогдашних американских и немецких лидеров еще с советскими вождями доказывают, что признание украинской независимости обсуждался отнюдь не с Киевом. Не лишним будет напомнить о Chicken Kyiv speech — "котлета по-киевски" — речь Джорджа Буша-старшего с трибуны Верховной Рады 1 августа 1991 года. В Киев президент США прибыл после двухдневного пребывания у Михаила Горбачева в Москве, призывая Украину не выходить из Советского Союза.

Украинцы стоят на улице перед зданием парламента в ожидании кортежа президента Джорджа Буша, который находится в Киеве во время последнего своего трехдневного визита в Советский Союз, 3 августа 1991 / Associated Press

Несмотря на ожесточенное противостояние десятилетий "холодной войны", Вашингтон опасался распада СССР. Там хорошо понимали, что имеют дело с ядерной державой. Только в арсенале Украины было 176 межконтинентальных баллистических ракет, и все они были нацелены на Америку (не сложно догадаться, почему США так настаивали на ядерном разоружении Украины). Поэтому тамошние вожди считали, что лучше иметь дело с более или менее "предсказуемым" центром в Москве, чем многими разрозненными республиками, где неизвестно кто придет к власти.

Но распад "совка" было уже не остановить. Позже после визита Буша в Киев 24 августа Верховная Рада принимает Акт провозглашения независимости, а 1 декабря состоялся судьбоносный Всеукраинский референдум, где 90,32% людей сказали "да" украинской независимости. К слову, именно его результаты стали железобетонным основанием подписания Беловежского соглашения, которое положило конец существованию СССР.

США официально признали Украину 25 декабря 1991 года. Но, по словам многих тогдашних украинских руководителей, все равно продолжали рассматривать нас через призму Кремля. В начале мая 1992 года состоялся первый визит Леонида Кравчука в Вашингтон в качестве президента. Джордж Буш интересовался, способна ли Украина содержать, обслуживать и гарантировать нераспространение ядерного оружия. При Билле Клинтоне вопрос встал остро. Доходило даже до угроз санкциями и экономической блокадой.

Физически "жизнь" боеголовок, которые мы не контролировали (пульт управления был в Москве) подходила к концу 1997 года. Вот, что об этом пишет Леонид Кравчук в своей книге "Первый о власти": "Когда я спустился в ШПУ (это одиннадцать этажей под землей), где на дежурстве сидела группа офицеров, я их прямо спросил: "Можете ли вы запустить ракету?". Они ответили: "Да. Но мы не знаем, куда она полетит". По сути, у нас было оружие, которое завезли из России, и управлять им мы не могли, не говоря уже обо всех остальных вопросах".

Украина не могла обеспечивать все необходимое для имеющихся тогда ракет с последующим производством новых боеголовок и утилизацией старых — казна была пуста. Для понимания: в советское время одна ШПУ стоила $1 млрд. Содержание всего украинского ядерного арсенала обошлось бы в $65-80 млрд. Да и Борис Ельцин выдвинул ультиматум: или Украина избавляется от ядерного оружия, или Россия откажется его утилизировать. Нечего и напоминать, какие были настроения украинцев после Чернобыльской катастрофы.

Будапештский меморандум

Выступая в Иерусалиме в 2009 году, Леонид Кучма впервые поведал, что ему сказал тогдашний президент Франции Франсуа Миттеран: "Сынок, не верь этому документу, тебя обманут". Позже Кучма назвал меморандум одной из главных ошибок времен независимости. Можно долго спорить, но факт остается фактом: кроме общих фраз, он не содержит главного — механизма практической реализации.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

Будапештский меморандум 5 декабря 1994 года подписали Украина, РФ, Великобритания и США. Франция и Китай присоединились позже. Документ поставил точку в ядерном разоружении Украины. В обмен мы должны были стать под "зонтик" ядерных государств, получив гарантии безопасности и ненападения. Но в 2014 году, когда Россия пошла войной против Украины, впервые со времен Второй мировой перекроив карту Европы, оказалось, что Будапештский меморандум является фикцией.

После 2014 года многочисленные американские эксперты убеждали, что в 1994 году тогдашняя американская власть дала четко понять, что никаких гарантий безопасности не будет, только соответствующие заверения. Еще во времена президентства Виктора Ющенко, особенно после военной агрессии России против Грузии в 2008 году, официальный Киев хотел пересмотреть Будапештский меморандум, заменив его более действенными механизмами безопасности. Но совсем скоро власть в Украине сменилась, страна стала внеблоковой.

К вопросу гарантий безопасности вернулся и Владимир Зеленский. Особенно после заключения между США и Германией соглашения по "Северному потоку-2" за спиной Украины. ТСН.ua уже писал, что на Банковой хотели бы подписать что-то вроде обновленного Будапештского меморандума, только с реальными гарантиями безопасности. Но и сейчас это выглядит очень призрачной перспективой.

Достался ли Крым даром

Часто от кремлевских руководителей приходится слышать, что Крым в 1954 году достался Украине едва ли не даром. Мол, Никита Хрущев выпил лишнего, поэтому и подписал соответствующее решение. Это искусственное нагнетание якобы исторической принадлежности полуострова России. После принудительной депортации крымских татар в 1944 году, по словам историков, Украина стала «донором» населения для Крыма.

Москва не могла справиться с полуостровом, который был разрушен войной. Переселение русских из лесистых регионов, которые не смогли прижиться в степи и горной местности, не улучшили ситуацию. Сельское хозяйство было в упадке. В одной из статей "Крымская правда" писала, что на конец 1953 года в Крыму было только шесть теплиц.

Украина вложила в Крым более $100 млрд. В том числе и в строительство Северо-Крымского канала, который обеспечивал 85% потребностей полуострова в пресной воде. А как измерить человеческие вложения? Ведь именно переселение трудолюбивых украинских крестьян способствовало экономическому восстановлению Крыма.

Приведем еще один интересный факт: на всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года, население Крымской АССР (54,19%) и Севастополя (57,07%) сказало "да" независимости от Москвы. Повторимся, что именно результаты этого референдума (а не какого-то фейкового 2014 года) стали основой подписания Беловежского соглашения.

Но россиян это не остановило. Уже в 1992 году, через год после отмены Госдумой РФ решения Хрущева о передаче Крыма Украине, Анатолий Собчак (мэр Санкт-Петербурга) и Александр Руцкой (первый и последний вице-президент РФ) приземлились в севастопольском аэропорту "Бельбек", заявив, что "Черноморский флот, как и Крым, был, есть и будет российским".

Можно ли договориться с Россией

Только эти два факта 30-летней давности доказывают, что Москва никогда не отказывалась от идеи расчленения Украины. В том же 1992 году Собчак и Руцкой приехали в Киев, где открыто угрожали еще и отделением Донбасса. Поэтому заявления о том, что оккупация Россией Крыма в 2014 году и дальнейшая военная интервенция на Донбасс стали неожиданностью, или откровенная ложь , или сознательная политическая манипуляция.

УНИАН

Причиной откровенных сепаратистских движений в Крыму в начале 90-х было разделение Черноморского флота (кстати, в его развитие Украина вложила более 30%). Тогда же, в 1992 году, крымские депутаты приняли Конституцию полуострова (что противоречило украинскому Основному закону, ведь фактически она провозглашала независимость). Через два года в Крыму пройдут незаконные выборы президента, где при поддержке Кремля от блока "Россия" победил скандальноизвестный Юрий Мешков.

Затем в 2003 году между Киевом и Москвой разгорелся конфликт вокруг острова Тузла. После этого в 2010 году были скандальные Харьковские соглашения, которые зацементировали нахождение Черноморского флота РФ в Севастополе до 2042 года, который фактически стал опорой для российской оккупации в 2014 году.

ТСН.ua не станет углубляться в исторические подробности этих событий. Но хронология наглядно демонстрирует, что попытки украинской верхушки, пусть даже пророссийской, как-то Янукович или Кучма, договориться с Кремлем, не давали никаких результатов. Приведем еще один красноречивый факт. На печальноизвестном Бухарестском саммите 2008 года, когда Украина и Грузии отказали предоставить ПДЧ в НАТО, Путин сказал тогдашнему президенту США Бушу:

"Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство. Что такое Украина? Часть ее территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами".

Национальная идея

Что это такое? Многие украинцы скажут, что это обеспеченная жизнь, порядок в стране, честные суды и даже хорошие дороги. Кто-то из политиков скажет, что украинская национальная идея — это европейская и евроатлантическая интеграция. Другие — процветающая страна с мощной экономикой. Некоторые — что это преодоление бедности.

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Национальная идея — это то, что объединяет нацию, дает стимул двигаться вперед и защищать свои границы от агрессора. Именно так вкратце можно охарактеризовать это определение. И, к сожалению, украинцам до сих пор не хватает национальной идеи. Именно так большинство людей говорили во время опросов общественного мнения 10 лет назад, и именно так считают и сейчас.

Политики активно спекулируют на этом вакууме. Приведем очень красноречивые примеры. Искусственное разделение украинцев на три сорта (западных, центральных и юго-восточных), что было лозунгом штаба Виктора Януковича во время ожесточенного противостояния с Виктором Ющенко в 2004 году. Хотя в одном из своих многочисленных интервью автору этой статьи Леонид Кравчук признался, что разделение Украины на Запад и Восток было еще во время досрочных выборов 1994 года. Тогда этот лозунг активно использовал Леонид Кучма, в его штабе работали русские политтехнологи.

Не сработал и лозунг Петра Порошенко "Армия. Мова. Вира", усиленный билбордами с Путиным. Многие восприняли это так, что мы строим "антиросию" в Украине, о чем недавно высказался Путин. Зеленский не стал исключением. Считая, что это с Порошенко в Кремле не хотят говорить, шестой президент предлагал наладить диалог с Россией, чтобы сойтись где-то посередине.

На третьем году президентства сам Зеленский наверняка понял, что договориться с Россией невозможно. Нужно объединять нацию вокруг общей идеи, которой не могут быть низкие тарифы и мир во всем мире. Возможно, такую национальную идею сформирует именно шестой или следующий президент. Если же нет, украинцы так и будут ходить по кругу в поисках дешевого газа, колбасы по 2,20 и диалога с Россией.

Владимир Зеленский поделился своими достижениями на посту президента

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