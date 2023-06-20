ТОП-5 скандальных госзакупок в Украине: миллионы на барабаны, овощерезки, песок и не только

В июне в Украине, в частности в Киеве и области, стало известно о скандальных многомиллионных тендерах, которые в обществе также восприняли как неуместные во время полномасштабной войны.

За последнее время в Украине стало известно о ряде государственных закупок, целесообразность и суммы в которых шокируют. Речь идет о барабанах для школьных укрытий, о "золотых" овощерезках и не только.

ТСН.ua собрал ТОП-5 скандальных госзакупок в Украине во время войны за последний период.

О дорогостоящих закупках для укрытий первыми заговорили депутаты Киевсовета, взявшиеся проверять, на что были потрачены 2 млрд грн, которые город выделил районам на обустройство укрытий.

Миллионы и барабаны и овощерезки

В середине июня из системы госзакупок ProZorro стало известно, что Днепровская РГА (Киев) объявила тендер на приобретение 306 кожаных барабанов, стоимость одного из которых колеблется от 1900 до 3960 грн. Согласно данным этого тендера на 891 тыс. грн, барабаны предназначены для школьных укрытий для психологической разгрузки учеников во время воздушных тревог.

"Подобное – это просто абсурд. Проверки расходов бюджетных средств районами продолжаются. Пока мы говорим о самом феерическом, но там есть сплошная коррупция, которую мы тоже видим. Потому что когда интересуемся стоимостью приобретенного, то оказывается, что там минимум 40% "закопано", – рассказал депутат Киевсовета Леонид Емец, возглавляющий временную контрольную комиссию по проверке использования бюджетных средств для обустройства укрытий и проверки делегированных полномочий РГА в столице.

"Будем выяснять детали этой закупки чиновниками Днепровского района. Как глава временной контрольной комиссии, я уже отправил соответствующий запрос в эту РГА", – добавил Емец.

Тендер на барабаны для укрытий Киева/Скриншот

Кроме того, чиновники одного из учебных заведений Днепровского района Киева закупили для укрытий электрические овощерезки на 130 тыс. грн, электрическую сковороду за 720 тыс. грн и пароварку почти за 500 тыс. грн.

"Суперелектрическая сковорода с тачскрином и ценой 720 тысяч грн за штуку – это даже для мишленовского ресторана перебор, а не то, что для укрытия в Днепровском районе. Мы должны выяснить, есть ли необходимость в такой дорогостоящей технике для укрытия в учебном заведении. Зачем там такие дорогие кулинарные инструменты за деньги общины? Ведь все мы знаем, в какие времена живем", – отметил депутат Киевсовета.

Емец заверил, что комиссия подробно изучит эту всю информацию и направит поручения в РГА, чтобы там предоставили всю информацию о закупках. Будет проверено и наличие этих электроприборов в укрытиях.

Депутат отметил, что в Киеве есть районы, где средств не хватает на элементарное — обустройство укрытия. Из-за войны городской бюджет не пополняется так, как раньше, и происходит много непредсказуемых расходов.

Что говорят в лицее, куда закупили дорогую кухонную технику

Главная бухгалтер лицея "Зміна" Наталья Ломакина удивлена, почему возник такой ажиотаж вокруг дорогой кухонной техники. Она заявила, что в укрытиях должны находиться полноценные зоны для приготовления пищи для детей.

"Эти девайсы хорошего качества и не сломаются за месяц-другой. И вообще – никто не предложил аналог этой сковородки за меньшую сумму. Если бы была возможность купить ее за 100 тыс. грн, мы бы купили, но такого предложения не поступало", – рассказала бухгалтер.

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Директор художественного лицея "Зміна" Екатерина Фоя сообщила, что учебное заведение закупило не сковородку, а тепловую кулинарную систему, которая одновременно жарит, варит и тушит пищу для большого количества детей. По словам директора лицея, деньги, за которые была приобретена установка, не были предусмотрены ни на ремонт укрытия, ни на что-либо другое – "это средства из специального фонда".

Фоя также заверила, что лицей не закупал овощерезок, "но такая вещь есть на нашем пищеблоке, она была приобретена раньше".

Технологическая тепловая кулинарная система за 720 тыс. грн, которую называют "электросковородой"/Фото: художественный лицей "Смена"

Отметим, что лицей "Зміна" также провел в июне тендер на закупку музыкальных инструментов (на 200 тыс. грн), их составляющих и аксессуаров для занятий в укрытии. Согласно документам, было приобретено 130 инструментов.

Емец отметил, что все скандальные закупки овощерезок, сковородок, барабанов – это зона ответственности столичных РГА, и именно "район несет полную ответственность за закупки и работы, а также их обоснование".

18 июня глава Днепровской РГА Павел Бабий заявил о расторжении соглашения на закупку 306 барабанов за бюджетные средства. По словам Бабия, по электрическим сковородкам и овощерезкам будет проводиться служебная проверка.

Что же это за дорогущие барабаны и сковородки для укрытий и почему не стыдно закупщикам

"Золотой" песок для пляжей Киева

Уже 19 июня киевлян удивил скандальный тендер на закупку песка для семи городских пляжей на 6,5 млн грн: "Центрального", "Радуги", "Предместной Слободки", "Тельбина", "Пущи-Водицы", "Троещины" и "Радуги". В тендере идет речь о 49 488 кв. м песка.

В КП "Плесо" рассказали, почему так много денег нужно для пляжей, которые сейчас официально не работают.

"Если не делать подсыпки пляжей песком, то будет продолжаться разрушение экологического состояния в пределах Киева на наших водных зонах. И что потом скажут эти люди и активисты? Я считаю, если мы не открываем сезон, то самое время сейчас выполнять эти работы", – рассказал директор КП "Плесо" Вячеслав Савицкий.

По его словам, подсыпание песка на городских пляжах должно проводиться ежегодно, ведь этого требуют санитарные нормы. В прошлом году это не было сделано из-за войны, а в этом году из-за большого половодья подсыпку необходимо выполнить, заверил Савицкий.

В Киеве для посыпки пляжей хотят закупить песок на 6,5 млн грн/коллаж ТСН.ua

Флагшток за 5 миллионов

В Борисполе на Киевщине объявили тендер на строительство флагштока почти на 5 млн грн. На странице объявления в системе Prozzoro указано, что флагшток украинского флага должен быть установлен на территории Книшевого мемориального паркового комплекса. Заказчиком является КП "Производственное управление коммунального хозяйства".

Тендер на строительство флагштока/Скриншот

Заметим, что на эту сумму можно приобрести немало дронов DJI Mavic, в которых очень нуждаются на фронте украинские защитники. Так, реселлеры продают один такой дрон за 99 тыс. грн, так что за деньги на флагшток можно приобрести 50 беспилотников.

Уборка закрытого аэропорта за 52 миллиона

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По данным на сайте Prozorro, перопорт "Борисполь" хочет заказать комплексное обслуживание внутренних помещений аэровокзального комплекса, паркинга и других объектов на 51 млн 777 тыс. грн. Эти услуги должны предоставляться в течение года, хотя аэропорт и не работает из-за войны.

Победитель торгов должен будет убирать в терминалах и других зданиях аэропорта "Борисполь" площади общего пользования, бизнес-залы, фасады, 831 умывальник, 800 унитазов, 233 писсуара, 167 душевых. Речь также идет об очистке кровель и козырьков зданий аэропорта ото льда и сосулек.

Ремонт спортплощадок за свыше 72 миллиона

По информации на Prozorro, в горсовете Киверцев на Волыни огласили тендер на капитальный ремонт беговых дорожек и тренировочных спортивных площадок по ул. Шевченко, 17 на общую сумму 72 млн. 587 тыс. 737 грн. По этому адресу в городе расположена детско-юношеская спортивная школа.

Согласно техническому заданию, в рамках ремонта беговых дорожек и тренировочных спортплощадок запланировано обустройство покрытия мини-футбольного поля из искусственной травы, обустройство полиуретанового покрытия баскетбольного и волейбольного полей, обустройство ограждения, монтаж спортивного оборудования, обустройство нового покрытия беговых дорожек, обстройство мощения ФЭМ, обстройство тротуаров и т.д.

Тендер на ремонт беговых дорожек и спортплощадок в Киверцах/Скриншот

В информации о тендере также указано, что в Госаудитслужбу было сделано обращение с просьбой проверить эту закупку по поводу нецелевого использования бюджетных средств в военное время. Ответ Госаудитслужбы еще ожидается.

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