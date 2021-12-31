Топ-5 скандалов 2021 года: от антивакцинаторов до войны власти с Ахметовым

Уходящий год украинцам запомнился бурной кампанией по вакцинации, громкими скандалами с откровенными нарядами помощниц уже бывших чиновников и началом противостояния власти с олигархами.

Для каждого третьего украинца 2021 год был успешным. Трети граждан удалось реализовать все или большинство своих планов, еще половине – частично сделать все, что задумали на 2021 год. Это данные опроса (с 4 по 7 декабря) Социологической группы "Рейтинг".

Смешные итоги года украинцы тоже подвели. Забавным событием, или мемом 2021 года, люди назвали пресс-конференцию Владимира Зеленского (какую именно, не уточнили). Это данные совместного исследования Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

А наиболее вероятными угрозами для себя украинцы считают рост тарифов на газ и тепло, обострение экономического кризиса и рост заболеваемости COVID-19. Возможное обострение войны на Донбассе только на четвертой строчке. Таковы результаты опроса "Рейтинга" (с 1 по 7 декабря).

А как насчет скандалов? Их в этом году в Украине было хоть отбавляй: от нареканий на медленные темпы вакцинации до больших антивакцинаторских движений; от острых политических кризисов и "войны" власти с олигархами, до неподобающего поведения чиновников и нарядов их помощниц, которые привели к громким увольнениям фигурантов.

ТСН.ua собрал самые громкие скандальные околополитические события 2021 года.

Вакцинация и антивакцинаторы

По данным Минздрава, количество вакцинированных украинцев приближается к 15 млн. По стране действуют более 3 тыс. вакцинальных пунктов, где все желающие могут привиться от COVID-19. Уровень вакцинации населения почти достиг 50%. Конечно, этого мало, чтобы говорить о коллективном иммунитете. Да и тем, кто привился весной и летом, скоро делать ревакцинацию или третью (бустерную) дозу, которую в Украине ввели недавно и только для некоторых категорий граждан.

Но давайте вспомним, как все начиналось. В новый 2021 год Украина входила без единой дозы вакцины. Сейчас это кажется фантастикой, но еще год назад, когда весь мир уже вакцинировался, мы даже не начинали. Минздрав озвучивал новые и новые сроки поставок препаратов, а они не поступали. Зеленский даже жаловался, что Украина не в приоритете стран мира, потому приходится стоять с протянутой рукой.

Первая партия (500 тыс. доз) вакцин AstraZeneca (Covishield) индийского производства поступила в Украину только 23 февраля. И на следующий же день появилась статистика: только 38% медиков хотят получить прививку. А на первом этапе вакцинировали именно медиков, непосредственно работающих с "ковидными" больными, военных в зоне ООС, пациентов и соцработников в гериатрических пансионатах.

Что государство только не делало, чтобы популяризировать вакцинацию: прививали лидеров мнений, чтобы те потом писали об этом в своих соцсетях; даже в прямом эфире вакцинировали всех участников политического ток-шоу. Все это происходило на фоне рекордных показателей смертности от COVID-19 (более 400 человек в сутки) и недоступности вакцинации для всех желающих. Даже главу Минздрава Максима Степанова в мае уволили, заменив главным санврачом Виктором Ляшко.

Но, как видим, это не очень помогло, потому что уровень вакцинации в Украине до сих пор оставляет желать лучшего. Да и государственная машина допустила ряд ошибок.

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Во-первых, не было качественной информационной кампании информирования людей о качестве вакцин. Одни почему-то считали, что Pfizer и Moderna лучше индийской AstraZeneca и китайского CoronaVac. Другие – что прививаться вообще не надо, потому что вакцины непроверены и неизвестно, что потом будет.

Во-вторых, наши правоохранительные органы и спецслужбы вовремя не отследили распространяющуюся по соцсетям дезинформационную волну. А писали там что угодно: от того, что COVID-19 не существует, до недейственности вакцин, чипизации и даже американского бизнесмена Билла Гейтса приплели.

В-третьих, пятый этап вакцинации, то есть для всех желающих, Минздрав начал только в июле. И это в разгар отпусков, когда мобильность населения и так велика. К тому же, например, когда в Киеве людям предлагали CoronaVac, зная, что безвиз с ним будет почти закрыт, в Чернигове в 130 км уже делали Pfizer.

В-четвертых, все это привело к низким темпам вакцинации и масштабным акциям протеста возле Верховной Рады в начале ноября. И это в то время, когда Украина была второй среди стран Европы по уровню смертности от COVID-19, а Зеленский советовал украинцам "включить мозг". Через две недели после этого Банковая заявила, что государство насчитает по тысяче гривен всем вакцинированным, что сразу же окрестили "Вовиной тысячей". Но и это решение запоздалое, ведь до сих пор более 30% украинцев отказываются вакцинироваться.

Громкие увольнения

И в 2021 году Зеленский не изменял своей традиции, а именно – быстро прощаться с кадрами. Именно поэтому уже в мае Банковая взялась за очередную перетасовку Кабмина. Должности покинули главы Минздрава Максим Степанов, Мининфраструктуры Владислав Криклий и Минэкономики Игорь Петрашко.

Громкими событиями года стали отставки в июле министра внутренних дел Арсена Авакова, который пробыл в должности более 7 лет, и в начале октября – спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова — первого номера в избирательном списке "Слуги народа". Он вел партию Зеленского на досрочные парламентские выборы в 2019 году.

Но, если Аваков после отставки в середине июля взял длинную паузу и не появлялся на публике, публикуя в Instagram и Facebook фото с двусмысленными подписями, то Разумков сразу ушел в оппозицию, начав формировать под куполом собственное межфракционное объединение с претензией на партию., которая, собственно, у него и до этого была. Все это вылилось в формирование большой коалиции оппозиции против власти под прикрытием олигарха Рината Ахметова. Но об этом мы напишем ниже в разделе о "войне" Банковой с Ахметовым.

На отставке Авакова и Разумкова громкие перестановки в правительстве не закончились. Уже в ноябре власть решила сменить руководителей сразу трех министерских портфелей. Не обошлось и без сюрпризов. Алексей Резников, до этого занимавший должность вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, неожиданно пересел в кресло министра обороны, заменив Андрея Тарана. А на место Резникова зашла Ирина Верещук – глава подкомитета ВР по госбезопасности и обороне комитета по нацбезопасности, обороне и разведке.

Первого вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко заменила замглавы Офиса президента Юлия Свириденко. Олег Урусский – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности – на бывшего руководителя таможни Павла Рябикина. Почти через полтора года в должности Урусский не смог сделать ничего, кроме как вляпаться в скандал: на военно-технической выставке в ОАЭ в начале года он попал в объективы камер, идя рядом с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.

Но даже не эти кадровые перестановки стали самыми громкими. В конце года разразились два скандала, которые общество обсуждает до сих пор.

Первый связан уже с бывшим замминистра внутренних дел Александром Гогилашвили, устроившим разборки на блокпосту в ООС из-за того, что полицейские попросили его показать документы. Чиновник обвинял правоохранителей, что "уже три года работает в МВД, а они его до сих пор не знают". Через несколько дней после появления этого видео Кабмин уволил Гогилашвили.

Второй скандал разразился в канун Нового года, в который попал уже бывший заместитель министра образования Игорь Гарбарук. Его помощница Кристина Тишкун выложила в своем Instagram фотографию из горсовета Львова, где в откровенном черном платье с полуобнаженной грудью стоит в компании городского головы Андрея Садового, собственно самого Игоря Гарбарука и других. Скандальное декольте взорвало соцсети. Под шквалом критики через несколько дней Кабмин уволил Гарбарука по собственному желанию.

Война с Ахметовым

Все же вернемся к скандалам в большой политике, которыми страна жила в 2021 году. Наверное, власть не ожидала, что отставка Разумкова и Авакова обернется для нее формированием большой коалиции оппозиции и войной с самым богатым человеком в Украине, олигархом Ринатом Ахметовым. И конца этой войны пока не видно.

С чего все началось? То, что Дмитрий Разумков ведет свою игру, было известно давно. Задолго до отставки он был частым гостем телеканалов Ахметова. Еще в феврале Разумков воздержался во время голосования на СНБО (ставший санкционным "дамокловым мечом" Зеленского) за санкции против кума Путина Виктора Медведчука, повлекшие закрытие трех его телеканалов.

Но, пожалуй, самым большим политическим взрывом 2021 года стало громкое появление Авакова в эфире телеканала олигарха Ахметова, где он жестко раскритиковал президента, парламент и СНБО, на которую опирается Зеленский, в принятии громких санкционных решений, поддержав Дмитрия Разумкова, Юлию Тимошенко, Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Олега Ляшко и даже экс-председателя СБУ Игоря Смешко (последнего активно пиарил журналист Дмитрий Гордон).

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СМИ и эксперты сразу же окрестили это очертаниями большой коалиции оппозиции против Зеленского и "Слуги народа", наряду с возможным созданием собственной партии известным украинским детским врачом Евгением Комаровским, у которого есть собственная программа на телеканале Ахметова. В многочисленных интервью Гордону неоднократно звучали фразы, что у Комаровского у Instagram больше подписчиков, чем у Зеленского. А один из фрагментов их разговора, где Гордон и Комаровский утверждают, что "вместе с 73% проголосовавших за Зеленского украинцев являются лохами", стал вирусным в соцсетях.

Апогеем жесткого политического противостояния Банковой с Ахметовым стала громкая пресс-конференция Зеленского, в ходе которой он заявил, что олигарха втягивают в попытку совершить в Украине государственный переворот с участием России. Ахметов назвал это ложью. Но само по себе событие неординарное – еще ни один из украинских президентов не выдвигал ни одному из украинских олигархов таких громких обвинений. "Война" Банковой с олигархом продолжается и почти наверняка ее кульминацию и развязку мы увидим уже в новом 2022 году.

Начало деолигархизации

Официальный список с фамилиями украинских олигархов СНБО может определить уже в конце мая. Об этом после последнего в 2021 году заседания заявил секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов.

О чем речь? Еще в апреле Зеленский поставил СНБО и Антимонопольному комитету задачу разработать законопроект о статусе олигарха. Уже в июне президент подал соответствующий документ в ВР под названием "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Во втором чтении и в целом парламент принял проект в сентябре. Крупные украинские бизнесмены сопротивлялись, ведь уже с мая 2022 года (через полгода после принятия закона) СНБО начнет формировать реестр олигархов, где будут указаны их фамилии, активы и политики, на которых они оказывают влияние. Из самых громких новаций: олигархи будут подавать декларации о доходах; им запретят финансировать политические партии и участвовать в крупной приватизации; а госслужащих, которые будут контактировать с олигархами, заставят подавать декларацию о контактах.

Конечно, лица, имеющие большой бизнес, собственные медиа и активно участвующие в политической жизни страны не очень хотят попасть в такой реестр. Например, пятый президент Петр Порошенко уже продал 100% корпоративных прав на телеканалы "5 канал" и "Прямой", поскольку является действующим народным депутатом. Попадание в реестр олигархов может сильно ударить не только по его собственному, но и по рейтингу его партии.

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Хотя, не только это угрожает рейтингам Порошенко. Буквально за неделю до Нового года он уехал в Варшаву. Это странным образом совпало с сообщением о подозрении пятому президенту по делу о так называемой "угольной госизмене", по которой также проходит кум Путина Виктор Медведчук. Может быть, это так называемый второй фронт похода власти против олигархов?

Но является ли это настоящей борьбой с олигархией? ТСН.ua уже писал, что все западные демократии боролись с олигархами (хотя так их не называли) путем принятия законов о государственных монополиях и лоббизме, чтобы предотвратить влияние владельцев крупных бизнесов на экономику, оживить конкуренцию на рынках, что способствовало снижению цен для конечных потребителей, и перевести в законную проскость финансирование крупным бизнесом политических партий.

Тупик с Россией

Нельзя сказать, что это скандал только 2021 года. Война России против Украины длится уже восьмой год. Но именно в этом году Владимир Путин перешел к прямым угрозам в адрес Украины, поставив под сомнение суверенность и легитимность нашего государства.

Первое обострение началось весной во время первого беспрецедентного скопления российских войск возле границ Украины. Правда, тогда не было такой информационной истерии американских СМИ и официального Вашингтона относительно возможного широкомасштабного наступления России условно уже завтра.

Тогда в своем эмоциональном видеообращении Зеленский предложил Путину встретиться тет-а-тет в любой точке Донбасса. Вопрос остается открытым до сих пор. Уже более полугода между Киевом и Москвой длится словесная перепалка об условиях личной встречи Путина и Зеленского. Но, похоже, что ни одна из сторон не рассматривает этот вариант всерьез.

Но Кремль пошел на повышение ставок, причем на всех фронтах.

Во-первых, в июле, уже после большого очного саммита с Джо Байденом, отмены Вашингтоном санкций против "Северного потока-2" и за месяц до первого учредительного саммита Крымской платформы в Киеве, Путин опубликовал статью, причем сразу на русском и украинском языках, "о единстве россиян, украинцев и белорусов", утверждая, что Украина – это искусственно созданное государство.

Во-вторых, через три месяца статью об Украине публикует уже заместитель председателя СНБО РФ, бывший президент и премьер Дмитрий Медведев, где украинские власти называет "несчастными людьми" и "васалами", с которыми Кремлю нет смысла иметь дело. То есть Медведев устами Путина прямо говорит, почему его царь не встретится с Зеленским.

В третьих, по сообщениям американской стороны, с конца октября Путин пошел на второе за этот год большое скопление российских войск возле украинских границ. Точки кипения эта напряженность достигла, когда Москва открыто обнародовала свои "хотелки", граничащие со здравым смыслом: невступление бывших советских стран в НАТО, особенно Украины, и неразмещение новейших систем вооружений в странах Альянса, находящихся в непосредственной близости к границам России.

Именно это уже второй раз за месяц Байден лично обсуждал с Путиным: первый раз во время видеосаммита 7 декабря, и второй – по просьбе Путина по телефону 30 декабря. Уже после Нового года, 10 января, состоятся двусторонние переговоры США-РФ о, как заявили в Белом доме, контроле над ядерными вооружениями и ситуации вокруг Украины. На 12 января запланированы переговоры Россия-НАТО, а на 13 января – в рамках ОБСЕ.

С одной стороны, все это выглядит как уступка России. Москва сама создала этот безопасностный кризис на европейском континенте, окружив Украину своими войсками со всех сторон, а затем требует переговоров. К тому же, ни Украина, ни ЕС на официальном уровне никак не представлены за переговорным столом, когда решается судьба Европы.

Это именно то, чего хочет Кремль. Возможно, Байден хочет что-то выторговать у Путина. Выполнит ли Путин свою часть соглашения? Это мы очевидно и узнаем уже в начале 2022 года. Но выиграет ли от этого Украина?