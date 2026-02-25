Топ-чиновник нашел более 650 тысяч долларов в бабушкином гараже: шокирующие подробности скандала

Александр Субботенко задекларировал 650 тыс. долларов, которые якобы нашел в подвале гаража.

Топ-госслужащий задекларировал более 17 000 000 гривен «наследства», которое он якобы нашел в подвале старого гаража после смерти бабушки. Александр Субботенко, и.о. руководителя Государственной экологической инспекции Украины, уверяет: это просто везение.

Однако антикоррупционные органы и журналисты проекта «Хапуга.ua» имеют другую версию. Является ли «бабушкин клад» лишь удобной ширмой для отмывания денег?

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Глава Госэкоинспекции СТАЛ МИЛЛИОНЕРОМ ПОСЛЕ «НАХОДКИ» В ГАРАЖЕ — $650 000 ОТ БАБУШКИ?

Гараж №48 и 650 тысяч долларов под матрасом

История успеха господина Субботенко начинается в Харькове, в гаражном кооперативе «Прогресс». Именно там, в смотровой яме гаража, принадлежавшего его покойной бабушке Александре Берберьян, чиновник якобы нашел 653 000 долларов США.

Бабушка чиновника в свое время была работницей райкома комсомола. Субботенко утверждает: она «занималась своими делами» и могла заработать такое состояние.

Александр Субботенко: «Многие люди, кто-то там под матрасом прятал деньги. Ну, давайте откровенно говорить, такое же было, было. Она занималась своими делами. Я не вникал, чем именно».

Факты против легенды: проверка НАПК

Инспекторы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в версию с «сокровищем» не поверили. Детальная проверка выяснила: Александра Берберьян официально не имела больших доходов, не владела бизнесом и жила на обычную пенсию.

Документы свидетельствуют: Бабушка вышла на пенсию еще в 1984 году. Никаких подтверждений ее высокооплачиваемой деятельности в СССР или во времена независимости нет.

Судебное фиаско: Коминтерновский суд Харькова отказал Субботенко в признании права на это многомиллионное «наследство».

Путаница в валюте: гривны или доллары?

Интересно, что сам глава Госэкоинспекции, кажется, запутался, какие именно деньги он нашел в подвале:

В декларации: указано 17 млн 416 тыс. гривен. Объяснение для НАПК: утверждает, что нашел именно 653 тысячи долларов. В судебном иске: снова фигурируют гривны, найденные в тайнике.

Сергей Миткалик, председатель ОО «Антикоррупционный штаб»: «Это банальный аргумент для легализации средств неизвестного происхождения. Даже нотариус и суд ему отказали, потому что это выглядит как легализация имущества, полученного серым или преступным путем».

Откуда такие деньги

Почему именно экологический контроль притягивает такие состояния? Госэкоинспекция решает судьбу миллионных штрафов для бизнеса за вред окружающей среде. Это структура, которая влияет на местные бюджеты и уголовные дела по всей стране.

Недавно у чиновницы Госэкоинспекции в Днепре изъяли 880 тыс. долл. США и 210 тыс. евро. Масштабы взяточничества в этой сфере могут не уступать энергетике или таможне.

Сейчас делом «сокровищ» Субботенко занимается Госбюро расследований (ГБР) в рамках уголовного производства. Проект «Хапуга.ua» продолжает следить за развитием событий.

