Топ громких заявлений Зеленского: мобилизация, "конфликт" с Залужным и война в 2024 году

Вечером 19 декабря на большой пресс-конференции для украинских и иностранных СМИ президент рассказал о наболевшем: новой масштабной мобилизации, сложной ситуации на фронте и международной помощи. Впервые сам и откровенно ответил Зеленскому о его отношениях с Залужным.

Самое громкое и важное из пресс-конференции Зеленского рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Большая пресс-конференция Зеленского

Итоги от президента. Именно с этого началась ежегодная пресс-конференция Зеленского. Выйдя к журналистам и заняв свое место на сцене, президент выделил главное. Было и об успехах и проблемах, а главное о вооруженных силах и будущем.

Какой будет новая "волна" мобилизации?

"Только потом последовали вопросы, и не удивительно, что первым у президента спросили о наболевшем для многих украинцев. Это вопрос мобилизации. И ответ Зеленского шокировал всех. Напомню, что 24 ноября президент Зеленский поручил правительству и военным разработать комплексный план по мобилизации военных. Тогда на это президент отвел неделю. Вот какие выводы ему дали в Минобороны и Генштабе", — говорится в репортаже Артема Зябкина.

Мобилизация женщин. Коллаж / Фото: ТСН.ua

Заоблачная "цена" мобилизации

К тому же, новая мобилизация обойдется государству в кругленькую сумму — в 500 миллиардов гривен. Где найти эти средства – большой вопрос. Новый план мобилизации президент пока не утвердит — просит аргументы необходимость. Для этого ему нужно и другое решение. Речь идет о демобилизации тех, кто уже почти 2 года на фронте. Для этого нужен закон, однако Зеленский утверждает, что конкретики по этому вопросу у него до сих пор нет.

Женщин не будут призывать!?

Спросили президента и о том, на что он лично готов пойти в рамках мобилизации. А главное снизят ли возрастной порог призыва мужчин и стоит ли женщинам ждать, что мобилизуют и их?

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Зеленский о "проблемах" контрнаступления

"У нас были проблемы". Зеленский признал, что украинское контрнаступление не достигло своих целей. На руку Путину сыграла публичность. Поэтому цели на следующий год власти пока оставит в тайне.

"Напомню, что почти год назад на первую годовщину полномасштабного вторжения РФ Зеленский давал подобную пресс-конференцию для мировых СМИ — надеялся закончить войну в 23-м году", — продолжает журналист.

Фото: Associated Press

Впервые о "конфликте" с Залужным

Ничего личного – только рабочие отношения. Так Зеленский прокомментировал свой "конфликт" с Залужным. Хотя ответ президента это однозначное "нет", но признаюсь, что "напряжение" между президентом и военным руководством буквально витало в конференц зале. Зеленский впервые за все время объяснил, почему не реагирует на новости о "конфликте", дал собственную оценку работы Главкома и ответил готов ли он его уволить. Ответ получился нервным.

Что "раздражало" Зеленского?

Рискну предположить, что президент таким образом намекнул на авторскую колонку Залужного в журнале The Economist. В начале ноября этот материал разорвал сеть и стал главным предметом обсуждения у нас и за океаном. Тогда Залужный заявил о "тупике" на фронте и дал нелестный прогноз, что прорвать россиян не удастся имеющимися силами. Для этого нужно буквально ноу-хау на уровне изобретения пороха.

План — 1 миллион дронов в год

Говорил Зеленский и о перспективах на 24-й год. Пока на фронте большие проблемы с артиллерийскими боеприпасами натовских калибров. Решить эту проблему должны дроны-камикадзе. Зеленский пообещал, что в 24-м году Украина изготовит рекордное количество дронов и снова раскритиковал военных — на этот раз за чрезмерную бюрократию.

Украина и Польша – "братья" или конкуренты?

Спрашивали у президента и о международной помощи. Наверное, самым чувствительным был разговор Зеленского с польским журналистом. Президент откровенно ответил на вопрос, чего оно ожидает от нового правительства в Варшаве и в деталях объяснил, когда и чего пробежала черная кошка между ним и Дудой. Главное, что украинцам нужно понимать, где позиция польского народа, а где видение их политиков.

Проблемы с международной поддержкой

Упомянул Зеленский и о проблемах с поддержкой США. Несмотря на многочисленные опасения, президент уверен, что Вашингтон не подведет Киев: политические склоки не помешают выполнить обещанное, а партнерство сохранится. Среди приоритетных тем для президента – украинская ПВО. Для этого уже провели ряд встреч с оружейными производителями. О мире с Россией в 24 году говорить не придется, считает Зеленский. На территориальные уступки, требуемые Путином, Украина никогда не пойдет. Кремлевский диктатор в очередной раз заявляет о "неизменных целях своей спецоперации".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел уже традиционную пресс-конференцию, где подвел итоги 2023 года и рассказал о планах на следующий. Продолжалась она более двух часов.

За это время президент рассказал, возможны ли переговоры с Россией, о каком количестве мобилизованных просят военные и когда будут обмены пленными.

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