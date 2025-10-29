ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
231
Время на прочтение
1 мин

Топ мест в квартире, где есть шанс выжить при ударе, и почему это не ванная: эксперт назвал безопасные тайники

Эксперт объяснил, где в квартире безопаснее всего во время атаки.

Александр Марущак Мария Бойко
Эксперт по безопасности и руководитель Центра корпоративной безопасности «Автоном Клуб» Игорь Мордан рассказал, что во время воздушной тревоги следует придерживаться правила двух стен, однако это не гарантия безопасности.

Об этом он рассказал в комментарии ТСН.ua.

Эксперт отметил, что тревогу можно переждать на 1 этаже дома.

«Пережидать тревогу нужно за двумя стенами. Это может быть помещение, где нет окон: коридор, ванная, туалетная, кладовая. Если это многоэтажный дом, то лучше всего пережидать тревогу на лестничной площадке или возле шахты лифта — это самая прочная конструкция в доме, конечно, если он не монолитный. Большинство у нас, кстати, панельные. Люди могут переждать тревогу на первом этаже дома, а если будет возможность, могут перейти в подвальное или полуподвальное помещение, если оно есть в доме. Здесь уже зависит от того, куда успевает человек добраться после объявления тревоги», — объясняет эксперт.

Он отметил, что ванна — это тоже вариант, чтобы переждать воздушную тревогу, но это не спасет от обвала.

Больше читайте в материале: Забудьте о ванной: эксперт объяснил, где в квартире многоэтажки самый высокий шанс выжить

