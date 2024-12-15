Топ скандалов недели: в "Укрзализныце" накрыли масштабную схему, а полиция "заломала" ветерана

В "Укрзализныце" "Дед" более 30 лет шантажировал проводников, полиция провела масштабную спецоперацию и задержала десяток соучастников схемы! В Днепропетровской области скандал с полицейскими — они "заломили" ветерана войны, а один крикнул, что боец — "инвалид на голову". Не перестает удивлять и Трамп.

О самых скандальных событиях через неделю рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Облагал "данью" проводников

Пока одни спасают, другие – наживаются! Так можно описать скандал с Укрзализныцей, там более 30 лет глава Первичной профсоюзной организации вагонного участка станции Киев-Пассажирский, этакий теневой куратор по пассажирским перевозкам родом из 90-х, облагал "данью" проводников.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТОП скандалов недели: в "Укрзализныце" накрыли масштабную схему, а полиция "заломила" ветерана!

Куда деваются билеты на международные рейсы?

А вот вторая схема касается тех же фантомных билетов на международные рейсы, которые никто никогда не может ухватить, по крайней мере, официально. А вот где-то из рук, то есть у перекупов, втридорога – пожалуйста. Из-за этих дерзких уловок компания недополучила несколько десятков миллионов гривен и это лишь подсчеты за полгода, а схема напомним, действовала десятками лет.

Шокирующие детали

Но это далеко не все детали, так что устраивайтесь удобнее. Журналисты BBC ссылаясь на собственные источники, пишут, что задержанный имеет прозвище "дед". Он, по данным источников, много лет требовал поборы с работников УЗ, и не только с проводников, но и начальников поездов и ремонтных бригад.

За что были поборы и как зарабатывали?

Эти поборы брались за все рейсы, а больше платили за то, чтобы попасть на так называемые "хлебные", престижные международные маршруты. Источники рассказывают, что были случаи, когда неугодных проводников выталкивали из поезда. После чего составляли рапорт акты, которые они просто "отстали" от поезда. По данным источников, проводники могли затем отбить эти деньги следующим образом — брать "зайцев", торговать алкоголем, перевозить передачи, а одним из основных видов заработка раньше была "туфта" — по несколько раз повторно использовано белье.

За ремонт из собственного кармана?

Это BBC рассказал бывший проводник. А источники отметили, что на международных рейсах не пренебрегали и перевозить контрабанду. Такая же коррупционная схема действовала, когда вагон нуждался в каком-то ремонте – пока проводник сам не найдет слесаря и не заплатит ему, никто ничего менять/ремонтировать не будет. Писать официальные заявки на ремонт – это было бесполезно.

Об этом ВВС рассказал проводник, также ранее работавший в "Укрзализныце" и у него была поломка, которую он отказывался ремонтировать за свой счет. А чиновник, работавший в "Укрзализныце" длительное время, говорит, что передавал данные о коррупции руководителям компании, но каждый раз не было реакции, но теперь поражен, что схему таки накрыли.

На условиях анонимности комментируют задержание деда и действующие работники УЗ. Все – радуются и не перестают удивляться, что схему накрыли.

Скандал между полицейским и военным

Другой скандал недели произошел на Днепропетровщине после того, как сетью разлетелось видео, как местные полицейские закрутили руки ветерану войны. А все началось якобы после недоразумения с патрульными по поводу якобы нарушения ПДД, сам военный утверждает, что конфликт с полицейскими разгорелся, когда он попросил их предъявить служебные удостоверения, после чего перепалка закончилась тем, что к водителю-ветерану применили грубую физическую силу, вложили на асфальт, заломили руки и надели наручники.

У ветерана пластина в руке

А пока ветерана смиряли наручниками, он просил вести себя по-человечески, кричал, что у него собрана по кусочкам рука и вставлена пластина, но полицейские этого не считали, на русском языке предостерегая ветерана "не сопротивляться". Один из патрульных назвал ветерана "инвалидом на голову". Военный снял "общение" со стражами порядка на телефон и соответствующее видео обнародовали в Сети.

Что говорит боец

Произошло это в городе Самар, что на Днепропетровщине вечером 11 декабря, задержан — эксбоец 25-й отдельной воздушно-десантной бригады с позывным "Ямаха", об этом заявили в неофициальном Telegram-канале 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады воевал в горячих точках и имел тяжелое ранения. Прокомментировал ситуацию и сам военный: "Меня было арестовано за требование предоставить к ознакомлению документы работников полиции, как они сами утверждают, задержали меня за мелкое хулиганство (то есть иметь в отношении правонарушений и издевательств со стороны полицейских), правонарушений моего автотранспортного средства не было, что подтверждает отсутствие постановления и фактических доказательств, чего не сказать об их авто, полицейский сначала издевался, что не понимает о каких документах идет речь и что у него их много, на мое неоднократное замечание что я инвалид, сказал что я инвалид на голову даже не зная, что я испытал тяжелые физические и психические нарушения на войне и по настоящее время лечусь уже больше полутора лет Хочу добиться правосудия и показать народу, с чем столкнулся я вернувшись с войны! огласить, потому что я настроен идти до конца и быть верным присяге защищать народ Украины!"

После того, как видео завирусилось и событие получило огласку, в полиции отреагировали предварительным официальным объяснением.

По факту происшествия в городе Самар полиция начала служебную проверку. 9 декабря полицейские группы реагирования Новомосковского РПП остановили автомобиль Volkswagen Passat с поврежденными номерными знаками. Между пассажиром и правоохранителями возник конфликт. Полиция Днепропетровской области начала служебную проверку, чтобы установить правомерность действий наряда полиции на месте события. На время проверки полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей."

Скандальное заявление Трампа

Так что история еще не закончена, будем следить за результатами проверки. Ну а между тем горячо и на дипломатическом направлении. Дональд Трамп призвал к "немедленному прекращению огня и началу переговоров"! Представители его администрации уже предложили три варианта окончания войны в Украине. В частности, Трамп утверждал, что президент Владимир Зеленский и Украина якобы готовы к заключению соглашения для прекращения войны. И добавил, что Китай может помочь в этом. Распространялась и информация, что следующий президент США может виснуть ультиматум как Киеву, так и Москве. В Офисе президента Украины заявили, что план Трампа состоит в том, чтобы завершить войну на справедливых условиях. Именно поэтому предварительные консультации проходят еще до инаугурации. Если в ходе этих консультаций будет достигнут консенсус, то после 20 января стороны смогут начать работать по конкретным темам.

Заявление о переговорах

Советник главы Офиса президента Подоляк в интервью 24 каналу подчеркнул, что Украина готова к переговорам с Россией, но потребует справедливых условий и принуждения России как агрессора на базе международного права. Впоследствии Зеленский заявил, что на бумажке несколькими подписями войну завершить невозможно, потому что это не обезопасит Украину от возвращения чуть позже "русская мера". Но что ни день, то новые заявления звучали из разных уголков мира по поводу войны в Украине, которые противоречили друг другу. Ну и не забываем, что Трамп еще до выборов божился, что кто кто, а он закончит войну в Украине через 24 часа, и сделает это сразу после избрания, а не инаугурации. Но что-то пошло не так, и даже сам Трамп признал – закончить войну России против Украины сложнее, чем он предполагал.

Такое заявление он сделал во время интервью: "Ближний Восток — проблема, которую легче решить, чем происходящее с Россией и Украиной. Количество погибших молодых солдат, лежащих на полях повсюду, впечатляет. Это безумие, которое происходит."

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Заявление Ермака

От руководителя Офиса президента Андрея Ермака появилось заявление, что конкретного "мирного плана Трампа" вообще пока не существует и в команде избранного президента США есть лишь определенные идеи по этому поводу.

"Люди, с которыми я встречался, слушали, им было интересно, они задавали вопросы, очень глубокие вопросы. Они хотели получить больше информации. И думаю главное для нас сейчас – это действительно дать эту информацию, дать нашу позицию, объяснить, почему мы считаем да и так, привести исторические примеры".

Заявления у всех разные

24 часа ушли не по плану. Кроме того, Ермак заявил, что пока Украина не готова начинать какие-либо переговоры с Россией, поскольку не испытывает достаточной поддержки со стороны Запада, чтобы вести их с сильной позиции. Он подчеркнул, что для Зеленского "неприемлем язык ультиматумов" и при нем "не будет никаких новых "Минских" и "нормандских форматов".

Напомним, советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина будет обсуждать мир только на справедливых условиях.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Украина готова к переговорам с россией?! Подоляк шокировал громким заявлением!

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