Топ событий недели: скандал с 155 бригадой, Беларусь стянула войска, убийство украинок в Германии

В Германии вот-вот объявят приговор подозреваемым в убийстве двух украинок и похищении младенца. Тем временем в Сети паникуют из-за скопления белорусских войск на границе с Украиной.

О самом громком, что произошло через неделю, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Скандал с 155-й бригадой ежедневно получает продолжение

На днях появился первый публичный комментарий командующего Сухопутными войсками. Михаил Драпатый в соцсети рассмотревшего описал ситуацию в бригаде и заявил, что скандал рано просочился в публичную плоскость.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТОП СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ: скандал со 155 бригадой, Беларусь стянула войска, убийство украинок в Германии

"Все события с созданием 155 бригады произошли до моего назначения в КСО. Однако считаю своим долгом реагировать на проблемы подчиненного подразделения и решать их системно – на всех уровнях, которые от меня зависят".

"При генерации новой бригады имело место формальное отношение со стороны ответственных лиц: это и ненадлежащее управление и контроль за всем процессом; и ошибки во время комплектования, и не всегда взвешенные решения по управлению личным составом бригады; несовершенное планирование подготовкой как в Украине, так и и за ордоном; и запоздалая реакция высшего командования на проблемы, возникающие в процессе создания и обретения способностей новой боевой единицей Сухопутных Войск."

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый/Скриншот с видео

Хотя в своем сообщении Драпатий заверил, что большинство системных недостатков, допущенных командованием Сухопутных Войск, Генеральным штабом ВСУ и Оперативным командованием на всех этапах формирования 155 бригады проанализированы, а по отдельным вопросам уже реализуются решения, он все же отметил, что эти проблемы будут присущи любому вновь созданному подразделению, если его сразу после формирования применять в боевых действиях, а высшее командование должно это осознавать и учитывать. Все заявления Драпатого о массовом СВЧ, подготовке и формировании вы можете подробно просмотреть в нашем предыдущем выпуске

В то же время в ДБР заявили о первом задержанном — командире одной из рот 155 ОМБР, который не только сам ушел в СЗЧ, но и подстрекал на это своих бойцов. Военному объявили о подозрении.

И уже 8 января вечером стало известно, что суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

На белорусско-украинской границе фиксируют новое скопление военных. Коллаж ТСН.ua

Паника в Сети из-за скопления белорусских войск под украинской границей

В частности, мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" зафиксировала военную активность на территории Беларуси в течение 23 декабря-5 января. По данным группы, подразделения Сухопутных войск ВС РБ были переброшены в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы. Также там отметили, что в конце декабря из России в Белоруссию прилетал военно-транспортный российский самолет Ил-76. Впоследствии в сети заговорили о том, а не готовится ли Россия к реваншу до 24 февраля и есть ли угроза Киеву и области. О текущей ситуации на нашей границе в комментарии для ТСН.ua рассказали спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко и бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

На вопрос о том, может ли быть Россией повторно использована территория Беларуси для воздушных атак по Украине, Владислав Селезнев отвечает однозначно: "Конечно".

В течение почти трех лет войны военные эксперты не исключали вероятность повторного наступления врага на Киев. По мнению Владислава Селезнева, нельзя исключать такой вариант и сейчас. По словам Селезнева, по состоянию на сегодняшний день рубежи Киевской области и непосредственно столицы защищены определенным образом, при этом большинство информации об этом не подлежит огласке. В свою очередь, спикер Госпогранслужбы Демченко уточнил, что Беларусь под этим предлогом проводит разного рода учебу и держит определенное количество своих подразделений на направлении границы с Украиной, показывая, как усиление своей обороноспособности. Также он заверил, что сейчас на территории Беларуси у России нет своих подразделений, как это было раньше, как, например, в прошлом году, когда количество российских военных могло достигать 10-12 тыс. Россия постепенно вывела их на свою территорию, а в рамках новых ротаций не заводила. О том, что никакой угрозы Беларуси для Украины пока нет, говорит и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Кроме того, Коваленко отметил, что все заявления из Беларуси в сторону Украины, а также опрокидывание войск – это попытка Лукашенко перед выборами мобилизовать явку, чтобы эти выборы хотя бы визуально выглядели легитимными, потому что без явки и картинки не будет.

Украинская беженка Маргарита Разаз, ее мама Марина Стеценко и дочь Мия/Коллаж ТСН.ua

В Германии начался суд над мужчиной и женщиной, подозреваемыми в убийстве украинок

Убийство 27-летней украинской беженки и ее 51-летней матери, чтобы похитить маленького ребенка младшей женщины. По версии обвинения, россиянка специально познакомилась с украинкой, чтобы завладеть ее дочерью, которой на тот момент было всего 5 недель от рождения.

Оба обвиняемых признались в совершенном в начале судебного заседания. В показаниях, которые зачитали их адвокаты, женщина и мужчина раскаялись в преступлении. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

По словам подозреваемой, она бы вернула время назад, если бы могла, потому что теперь и ее дети остались без матери. Издание уточнило, что пара имеет четырех детей, одна из них общая, хотя раньше речь шла о троих. Как свидетельствует обвинение, пара совершила убийство, чтобы похитить младенца украинки, которому на тот момент было всего пять недель от рождения. Поэтому обоих также обвиняют в похищении несовершеннолетних. По данным прокуратуры, 45-летняя женщина и ее 43-летний мужчина, проживающие в Зандхаузен близ Гейдельберга, давно вынашивали план иметь общую дочь.

Следствие рассказало, что россиянка начала искать контакты с украинскими беженцами и присоединилась к группе в телеграмме, где предлагала им помощь с переводом, так она и познакомилась с 27-летней девушкой, которая нуждалась в такой помощи перед предстоящим рождением дочери. Мать, бабушка и младенец на момент преступления жили в доме беженцев в районе Рейн-Неккар. Как отмечает обвинение, женщинам предположительно подсыпали успокаивающее лекарство во время встречи в ресторане 6 марта. Когда 51-летней женщине стало плохо, супруги увезли младшую женщину с младенцем к себе и пообещали ей доставить ее мать в больницу, считает прокуратура. Они отвезли женщину на рыбацкое озеро возле Бад-Шенборна, близ Карлсруэ.

Муж ударил женщину неизвестным предметом по голове "по меньшей мере четыре раза изо всей силы" и погрузил ее в озеро, пишет Spiegel. Она скончалась от травм головы. В своем заявлении подсудимый отметил, что использовал молоток из строительного магазина. Пара сказала 27-летней девушке, что у ее матери якобы произошло сердечное приступ и она находится в больнице. После этого, как свидетельствуют прокуроры, они уехали в городок Гоккенхайм вблизи дамбы на Рейне. Там мужчина нанес молодой женщине минимум три удара по голове "со значительной силой". Женщина скончалась от тяжелой черепно-мозговой травмы. Супруги подожгли ее тело и уехали с младенцем домой. 7 марта 2024 года прохожий обнаружил на берегу Рейна тело 27-летней женщины. 13 марта полиция задержала супругов, у которых следователи нашли ребенка.

Маленькая девочка не пострадала. 19 марта водолазы полиции обнаружили в озере тело бабушки девочки. С тех пор немец и россиянка находятся под стражей. Дочь погибшей 27-летней Маргариты, которой сейчас около одиннадцати месяцев, несколько месяцев жила в приемной семье. В начале лета 2024 года опеку над девочкой взяла ее тетя – 21-летняя сестра убитой украинки. А в конце июня она вернулась в Украину с младенцем, об этом сообщил адвокат женщины. Девушка подала заявление об усыновлении ребенка, но процесс может занять месяцы. В судебном процессе над германской парой сестра убитой выступает как соисточка. Однако, по словам ее адвоката, она не приехала на суд из-за тяжелой дороги.

Адвокат Томас Франц уже заявил, что будет добиваться пожизненного заключения для подсудимых и определения особой тяжести их вины. Приговор по делу может быть оглашен уже 21 февраля.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЭТО ПРОСТО ШОК! Жестокое убийство украинок в Германии: всплыли жуткие детали!

Читайте также: