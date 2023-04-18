"Топил Риту, держа голову в воде": новые подробности загадочной смерти ребенка в Киевской области

Стали известны новые подробности трагической истории, которая на днях случилась в селе Стритовка Киевской области. Напомним, недавно там нашли повешенной 12-летнюю местную девочку по имени Маргарита. По предварительной информации полиции, девочка, которая имела множество планов на будущее, совершила самоубийство на чердаке частного дома после того, как пошла туда взять веревку для того, чтобы смастерить куклу-мотанку. В этом доме она проживала вместе с матерью и отчимом. Кроме них, в доме жили еще два младших ребенка.

После похорон Маргариты соседи в комментарии для ТСН.ua рассказали о том, что предшествовало трагедии, подчеркивая, что, по их мнению, имело место доведение ребенка до самоубийства.

"Последние два года я очень тесно общалась с Маргаритой, она мне была как дочь, — рассказывает нам соседка девочки Ольга Никонова. — Не так давно она жаловалась, что ей не с чем ходить в школу, я с мужем собрала некоторые вещи и привезла их ей. Я обратила внимание на то, что она всегда была веселой, а в этот раз взгляд был подавленным, ребенок выглядел грустным".

По словам и Ольги, и других соседей, в селе многие знали, что на Маргариту были возложены обязанности ухаживать за двумя младшими детьми.

"Она выглядела какой-то загнанной", – характеризует девочку Ольга.

Кроме этого Ольга рассказывает, что задолго до трагедии произошел ряд случаев, которые могут ярко характеризовать отношение семьи к Маргарите.

"В свое время Рита мне рассказала, что отчим достал пистолет и стал угрожать, что начнет стрелять. Девочка рассказала о том, что была вызвана полиция. Когда правоохранители приехали, то обратились с требованием предоставить паспорт. Паспорт принесла Маргарита, а после этого отчим сказал ей, что никогда этого не простит, — рассказывает Ольга Никонова. — Я лично видела на теле девочки, на ягодицах сине-черные синяки".

По словам Ольги, она вспоминает такой случай: "В два часа ночи звонит мама Маргариты и попросила, чтобы ребенок переночевал у меня. Привела Маргариту в одном нижнем белье, а голова у Риты была мокрой. Мать девочки мне рассказала, что он напился и погружал голову Риты в таз с водой. Он топил и держал там голову Риты.Мать вырвала ребенка из рук мужчины и привела к нам. На следующий день Рита пошла домой. Кроме этого, был случай, когда мать девочки пожаловалась мне, что хочет уйти от мужа, но идти было некуда, работы не было.В Одессе у нее живет мать, не знаю, почему она не уехала к ней. Я считаю, что было доведение до самоубийства, он угрожал сдать Риту в детдом. У ребенка просто не выдержала психика. Кстати, в тот день мать Маргариты не пустила ребенка в школу, хотя школа была для нее отдушиной".

К этому Ольга добавляет, что после похорон отчим Маргариты якобы исчез. "Все село взбунтовалась, люди его ненавидят. Говорят, что он исчез после этого", — рассказывает Ольга.

Резюмируя, Ольга добавила следующее: "Однажды Маргарита мне рассказала, что очень хочет работать в полиции. Я ее спросила о том, почему возникло такое желание, а девочка ответила, что хочет посадить своего отчима. Это было два года назад, когда ей было 10 лет …"

По словам Ольги, она, как человек, хорошо знавший эту семью, обращалась за помощью к директору школы.

"В семью приезжали представители опеки, которых вызвали соседи, те, в свою очередь, делали предупреждение", — добавила Ольга.

Ольга обращает внимание на такой щемящий факт, что ребенок был найден повешенным в полусидячем положении.

"Она могла подняться на ноги, но не сделала этого. Наверное, ее настолько допекла ситуация, что она не стала на ноги…", — резюмирует Ольга.

Еще одна из соседок этой семьи нам рассказала, что, на ее взгляд, эта семья – мать Маргариты и отчим неравнодушные к алкоголю люди.

"Конечно, это их личное дело. Другими словами, за младшими детьми часто ухаживала именно Маргарита. Часто девочка была расстроена, были случаи, когда в семью вызывалась полиция. Мне очень жаль этого ребенка. Не знаю, что можно было сделать, чтобы она сделала такое с собой... Или ее так допекли морально... Когда в последний раз видела Марго, то она была очень расстроена, не такая, как всегда", — рассказала нам соседка этой семьи.

Обе женщины, с которыми мы пообщались, говорят, что они, как и большинство жителей Стритовки, надеются на то, что полицейские объективно расследуют обстоятельства смерти Маргариты и выяснят, при каких обстоятельствах не стало этого ребенка.

Полиция выясняет обстоятельства смерти

В полиции Киевской области официально сообщают, что в настоящее время идет следствие по этому делу и продолжаются все необходимые экспертизы. В свою очередь, наши источники в МВД сообщили, что следствию известно местопребывания отчима девочки и по официальной информации он не скрылся.

"Можем добавить, что это лицо было ранее судимо, но жалоб о насилии над девочкой в полицию раньше не поступало. Также известно, что на теле девочки не были найдены следы насилия", — сообщили нам в МВД.

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