Топила 8-летнего сына, "потому что негде жить": новые подробности шокирующей истории в Виннице

40-летняя женщина, которая на днях в Виннице пыталась утопить в реке маленького сына, во время этого покушения на убийство кричала, что ей негде жить и ей не хочется жить.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал информированный источник в правоохранительных органах, не исключая, что женщина может иметь психическое отклонение или заболевание.

В свою очередь в приемной Винницкого городского центра социальных служб нам сообщили, что эта семья никогда не состояла у них на учете.

"В этой семье есть еще один ребенок, мальчик, учащийся 7 класса", – рассказали ТСН.ua в центре соцслужб.

Сейчас, как рассказала в комментарии для ТСН.ua спикер полиции Винницкой области Зарина Маевская, мальчик, которого хотела убить мать (она толкала его в воду, погружалась, пытаясь утопить его), находится в одной из больниц и его навещает его отец.

"Эта семья не состояла на учете как малообеспеченная или нуждающаяся в дополнительной поддержке или внимании. Сейчас назначен ряд экспертиз для установления вменяемости женщины. То есть все обстоятельства и причины этого события будут установлены во время досудебного расследования", – сообщила нам Зарина Маевская.

Что увидел курсант, спасший ребенка

Будущий оперативник, курсант ХНУВД Артем Макаров, спасший мальчика, в комментарии для ТСН.ua рассказал, что в тот момент шел недалеко от реки, и когда увидел ребенка в опасности, сразу побежал спасать.

Курсант ХНУВД Артем Макаров, спасший ребенка / Фото: Национальная полиция

"Я увидел, как женщина с ребенком были в воде. Я побежал к ним, она держала ребенка в руках, я схватил ребенка, женщина не сопротивлялась. Мальчик мне сказал, что порезался", – рассказал нам Артем Макаров, добавляя, что у ребенка, скорее всего, случился стресс.

Он достал ребенка из воды и передал мальчика в руки врачей, вызванных на место происшествия вместе с полицейскими.

Женщина в учреждении для психически больных

Мать мальчика по решению Винницкого городского суда находится в психиатрическом заведении. Как сообщила пресс-служба этого суда, женщина находится в условиях, исключающих опасное поведение.

Ранее сообщалось о том, что в Тернополе 7-летнему переселенцу отказались выдавать книги в библиотеке.

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