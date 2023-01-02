Топливо, яйца, овощи или мясо: какие товары в новом году подорожают больше всего и что будет с гривной

Топливо, яйца, хлеб, овощи или мясо? Какие товары в новом году подорожают больше всего? И что будет с курсом гривны и тарифами на коммуналку? Правительство прогнозирует, что рост цен в 2023 году почти не замедлится, а инфляция по итогам года достигнет 28%.

Что, прежде всего, будет тянуть цены вверх, как на них влияет война и согласны ли эксперты с мрачным прогнозом Кабмина, в эфире телемарафона рассказала корреспондентка ТСН Мария Васильева.

Так, отмечается, что лидером роста станет овощная группа. Она традиционно с октября начинает расти сезонно. И традиционно большие колебания в начале весны овощной группы, поскольку собранный урожай заканчивается, и мы переходим на урожай нового года, а он значительно дороже. Достаточно большая часть овощей из парников, а в условиях сегодняшней поставки это будут абсолютно заоблачные расходы. Потому что киловатт час с генератора снят в 5-6 раз дороже, чем с сети.

В то же время бесконечным подорожание продовольствия все же не будет, а в определенный момент достигнет своего потолка. Этот потолок определит покупательная способность украинцев и стоимость импорта, который может заместить дорогую украинскую продукцию. Например, рыба, которая подорожала на 40% в течение года, уже фактически уперлась в свой ценовой предел. Так же, как яйца, что осенью стали золотыми.

Вы можете поставить на яйцо и 100 гривен, но кто вам его купит за такую цену? Поэтому производители будут искать компромиссы с рынком, будут искать возможности, чтобы вписаться в покупательную способность украинцев.

Потолок, который сегодня является объективным, это цена импортного товара, умноженная на текущий курс. Если твоя себестоимость и цена существенно выше этой цены, то твой товар при всех патриотических чувствах покупать не будешь. Так вот, у нас потолок уже сформировался по большинству продуктов.

В пользу импорта будет играть и уничтоженная Россией агропромышленная инфраструктура. Только на Чернобаевской птицефабрике, разрушенной россиянами, погибли четыре с половиной миллиона кур. Поэтому наиболее популярные в Украине виды белка — курятина и яйца — резко прыгнули в цене.

Яйца весной могут подешеветь, прогнозируют эксперты. Курятине, мясу и салу еще есть куда расти. Эти продукты могут прибавить в цене еще около 30%.

Как быстро будут расти цены, зависит также от валютного курса. Правительство считает, что среднегодовой курс доллара составит около 42 гривен. Именно по такому прогнозу рассчитали бюджет. Однако часть экспертов считает, что гривна может даже укрепиться.

28% инфляции, которых ожидает правительство, эксперт считает слишком пессимистическим прогнозом. Ведь экономика уже приспособилась к существованию в условиях войны. Полны умеренного оптимизма и эксперты рынка топлива. После того, как Россия уничтожила отечественную нефтепереработку и нефтебазы, операторы рынка в считанные месяцы смогли найти и ввезти необходимые объемы импортного горючего, даже с запасом. Однако незначительное подорожание горючего возможно ближе к концу зимы.

Цены на коммуналку претерпевают пока незначительные изменения. На рост основных тарифов – газ, тепло и горячую воду власти ввели мораторий до конца войны. Электричество для бытовых потребителей, вероятно, не будет дорожать по крайней мере до конца зимы. Цена на него вырастет для промышленности. А вот за холодную воду придется платить больше. Рост тарифов запланирован в два этапа – с 1 января и с 1 июля. Исключение сделали для трех областей, наиболее пострадавших от войны. В Харьковской, Николаевской и Херсонской областях тарифы на воду не будут подниматься.

Напомним, что в бюджете на 2023 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл., а к концу следующего года он составит 45,8 грн за дол.

В то же время в Нацбанке заявили, что курс валют в Украине сейчас уже не реагирует на обстрелы РФ, а также подчеркнули, что его колебания в течение года будут несущественными.

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