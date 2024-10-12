Топменеджер "Укрзалізнці" сливает билеты подруге?: почему их невозможно купить

Найти билет на поезд "Укрзалізниці", особенно, за границу — задача не из простых. Пассажиры массово жалуются: в последнее время найти билеты на любое из направлений "Укрзалізниці" крайне тяжело, часто просто невозможно. Особенно если говорить о, как его уже прозвали в народе, поезд-призрак Киев-Варшава.

Куда же пропадают билеты из касс и официального сайта УЗ и как их кому все же удается купить? И главный вопрос – кто нагревает на этом руки? Проект Хапуга.UA проверил все на собственном опыте!

Что говорят в "Укрзалізниці"

Официальная позиция УЗ по отсутствию билетов следующая: количество пассажиропотока растет, количество вагонов ежегодно сокращается.

Руководитель департамента пассажирских перевозок Александр Перцовский не перестает уверять, что "Укрзалізниця" активно борется с перекупщиками. Например, верификация пользователей через приложение "Дія" является важной частью системной борьбы с перепродажей. На сегодняшний день в приложении "Укрзалізниці" по подозрению в мошеннических действиях заблокировано около семи тысяч пользователей.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Кроме того, те, кто отдают информацию из своей "Дії", в обмен на обещания билета или денежное вознаграждение, как минимум, столкнутся с блокировкой аккаунта и честно покупать билет не смогут уже никогда.

По словам Александра Перцовского, билетов нет из-за повышенного спроса и отсутствия других вариантов для передвижения. Проблему с перекупами "Укрзалізниця" якобы решила благодаря подтверждению личности при покупке билетов на международные рейсы. Но поймать их все равно почти невозможно ни за несколько дней, ни за несколько недель до поездки.

Реально ли купить билет

На официальном сайте и в приложении УЗ билетов на желаемую дату не нашлось, более того — не было их ни на несколько дней раньше, ни позже, поэтому попробуем поискать удачи на вокзале. В международных кассах "Укрзалізниці" сообщают, что билеты нужно вылавливать за 20 суток до желаемой даты.

Но даже в то время, когда "Укрзалізниця" советует покупать билеты, приложение добавляет экстрима — счет идет на секунды. Пользователи жалуются на ошибки, которые выдает сайт при покупке билетов. Но может сбои в работе системы бронирования – это не баг, а фича? Просто так "Укрзалізниця" держит нас в напряжении, чтобы путешествия становились еще интереснее.

Пользователи сообщают, что с польской стороны купить билеты на поезд Киев-Варшава намного проще, чем через саму "Укрзалізницю". Поэтому мы приехали в Польшу и попытаемся проверить в кассах польской железной дороги, так ли это действительно.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Но в международных кассах Краковского вокзала нас тоже ожидал очередной провал. Работники говорят, что с украинской стороны купить билеты должно быть намного проще.

Впрочем, ни на официальных сайтах или в приложении, ни в международных кассах украинской или польской железной дороги билетов не найти.

Так как же это удалось нашим звездам и блоггеркам, которые оставляют счастливые отзывы в Сети?

Билеты удается купить только у перекупов

И пока простым людям приходится круглосуточно выслеживать билеты на зарубежные направления и, в конце концов, ехать на автобусе, те, кто может себе позволить пользуются услугами перекупов и покупают неосязаемые билеты втридорога. С любителями комфорта с переплатой мы и пообщаемся.

"Это уже ни для кого не секрет, что билеты выкупаются и есть те, которые их перепродают. Я не знаю, работают ли они вместе с УЗ, но есть девушки, которые перепродают билеты и у них всегда есть на любой день, на любой рейс. Или, возможно, договариваться с проводниками. Если вы коммуникабельный человек, то сможете договориться”, — рассказала блогер Татьяна Ковинько.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Кроме того, о перекупщице нам рассказали и пассажиры поезда Киев-Варшава. Такое впечатление, будто о ней знают всюду. На странице, на которой с нами поделились, оказался не один десяток отзывов от разных покупателей. Интересно, что владелец страницы, которая так активно помогает людям найти желаемые билеты, почему-то себя не выдает.

Впрочем, на скриншоте, который показали нам пассажиры, была указана карточка, на которую покупатели перечисляли средства за билет. Мы проверили и узнали, что владелица карты – киевская косметолог. Чтобы узнать ее роль в схеме — идем на прием.

О своей подруге рассказывает косметолог, она и есть та самая перекупщица — Ярослава Хрестина, наконец, знакомьтесь!

Билетами она барыжит, судя по количеству отзывов в ее соцсетях, не первый год, клиентов за это время накопилось достаточно. Здесь задействован и Тикток и Инстаграм и даже интеграционные рекламы у популярных блоггеров.

Откуда перекупщица берет билеты

Так и откуда она берет билеты, если их невозможно найти — как мы лично убедились — ни на сайте, ни в кассах ни в Киеве, ни за границей? Этот вопрос мы задали девушке лично, а к тому обратили внимание на интересную деталь: госпожа Ярослава — из города Рубежного в Луганской области, который граничит с Северодонецком. Откуда родом тот самый господин Перцовский, отвечающий за билеты в "Укрзалізниці". Неужели… все так просто и топ-менеджер железной дороги сливает билеты подруге? В эту версию с учетом масштабов персоны трудно поверить. Но не спросить об этом Ярославы мы не могли. Она говорит, что не знает, кто это.

Но откуда же и как она получает дефицитные билеты? Причем продает их в промышленных масштабах! Вот выставляет общее количество проданного менее чем за полгода, а вот анонсирует, что имеет на руках.

Масштабы поражают, не правда ли? А ее ответ поражает еще больше, приготовились ли?

Скриншот из видео Хапуга.UA

“Я встаю в 5-6 утра и покупаю билеты. А этот перцовский это кто вообще? Я его не знаю, вообще первый раз вижу. Даже не знаю, кто это, прогуглила перед тем как вам звонить по телефону”, — утверждает Хрестина.

А вот что по этому поводу, говорят нам эксперты. Олег Васильев — транспортный обозреватель, автор блога "Железные магистрали".

“Тот, кто эти билеты перекупает, он должен иметь персональные данные пассажиров и ввести их в систему, чтобы билет был оформлен в соответствии с правилами. Если это осуществляется каким-то иным образом, здесь могут быть задействованы работники железной дороги, но я лично знаю, что есть люди, которые являются посторонними и не имеют отношения к железной дороге, они просто занимаются выкупом этих билетов и помогают людям, как они говорят, покупать билеты”, – рассказал он.

Личность перекупщицы ее покупателям неизвестна, впрочем, интересно, Кристина засветилась в российских СМИ, где ее упоминают как "участницу покушения" и "агентку СБУ", которую ФСБ подозревает в подрыве автомобиля экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, который произошел пол года назад.

Вопрос, как именно обычная девушка из Северодонецка якобы связана со Службой безопасности, остается открытым. Без основательного ответа остался и вопрос массовой перепродажи билетов, ведь в разговоре Ярослава отрицает наличие каких-либо схем. Все вроде бы чисто и прозрачно – говорит, билеты покупает так же, как и другие пользователи, но почему-то у них не получается, поэтому обращаются к ней за помощью.

“У нас нет людей, которые нам помогают или кого-нибудь из “Укрзалізниці”, я никого даже не знаю там. Мы обычные люди, вообще ничего такого, просто заходим и покупаем. Я не знаю, я не понимаю, почему у них не получается, серьезно не понимаю. Я покупаю билеты, у меня все ясно. Попросили – купи такой-то, я и взяла. Просто за 20 дней эти прямые можно взять вообще без проблем, вы можете зайти за 20 дней и купить нижнее место себе", – говорит она.

Но через час после нашего разговора госпожа Хрестина послала голосовое:

"Вот смотрите, элементарно. Я с вами поговорила, мне звонят по телефону иностранцы, люди, один поляк и американец и спрашивают, почему мы не можем купить билеты, у них нет этих "Действий". Как люди могут уезжать? Конечно, они будут упрашивать меня, ну это 100%. Вот они у меня уехали, у них все в порядке, я им помогла. Можно как-то повлиять на "Укрзалізницю", чтобы они убрали эти "Дії", чтобы иностранцы нормально ездили, волонтеры, которые тоже ездят. Они не могут себе билет купить, у них не выходит. То есть "Укрзалізниця" все сделала для того, чтобы люди сами не могли ничего купить. Потому я и помогаю. Я не вижу в этом проблемы, но если вы за это взялись, то беритесь за последнее", — сказала Крестина.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Верится оправданием госпожи Хрестиной тяжело. Сомнительно, что один человек может беспрепятственно перепродавать билеты так легко, еще и в таком количестве. Вероятно, что без какой-либо схемы здесь не обошлось, поэтому обращаемся в правоохранительные органы и "Укрзалізницю" с целью привлечь их внимание, ведь, несмотря на все оправдания руководителей УЗ, на сегодняшний день имеем неизменную ситуацию — билеты отсутствуют, зато перекупщики работают в полную силу .

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТОПменеджер Укрзалізниці СЛИВАЕТ БИЛЕТЫ ПОДРУГЕ?? Так вот почему их невозможно купить!

Читайте также: