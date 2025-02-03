Торговая мировая война: и это только начало – чего добивается Трамп и кто следующие жертвы

Трамп выполнил одно из своих главных предвыборных обещаний: ввел защитные пошлины на экспорт от двух ближайших соседей США – Канады и Мексики, а также Китая.

Дополнительные тарифы начинают действовать во вторник, 4 февраля, в 12:01 по Вашингтону (в 19:01 по Киеву). К экспорту из Канады и Мексики США применят 25% пошлины, из Китая – 10%. Хотя во время предвыборной кампании Трамп угрожал Пекину 60% тарифа. По его мнению, это должно выровнять торговый баланс в пользу США, оградить американских производителей от конкурентов из-за рубежа, стимулировать отечественных производителей, а также иностранных инвесторов – открывать свои компании в Америке.

Еще до победы на выборах в США 5 ноября 2024 года Трамп также говорил, что введение пошлин покроет обещанное им снижение налогов. Но сейчас его команда об этом даже не упоминает. К тому же эксперты уже давно предупреждают, что эффект от дополнительных тарифов не будет столь быстрым и линейным. Кое-где даже наоборот. Первое, на что повлияют эти новые защитные пошлины – это ускорение инфляции в самих США. Так, Трамп уже предупредил, что "американцы могут почувствовать краткосрочную боль". Хотя именно снижение цен на все в Америке также было одним из его главных предвыборных обещаний.

К чему приведет глобальная торговая война, которую Трамп начал уже на третьей неделе своего президентства? Чем пообещали ответить Канада, Мексика и Китай? Какие страны могут стать следующими "жертвами" популистической политики Трампа? Читайте в материале ТСН.ua.

Популизм и здравый смысл: что не так с пошлинами

Кульминацией троллинга и откровенных территориальных претензий Трампа относительно Канады, которую он несколько месяцев призывал стать 51-м американским штатом, стало введение 25% пошлин на весь канадский экспорт. Кроме энергоресурсов – к ним применят 10% ставку, ведь ежегодно только сырой нефти США покупают у Канады на $100 млрд, потому что своей добычи не хватает. В соответствующем указе на сайте Белого дома от субботы, 1 февраля, отмечается, что этот шаг США предпринимают из-за нелегальной миграции и контрабанды наркотиков, в частности фентанила, через границу с Канадой. Экспорт фентанила субсидирует Китай. Препарат вызывает очень быстрое привыкание – от передозировки фентанилом ежегодно умирает 75 тыс. американцев.

"Если Канада отомстит США путем (введения – Ред.) импортных пошлин на экспорт США в Канаду или подобных мер, президент может увеличить или расширить объем пошлин, установленных этим приказом, чтобы обеспечить эффективность этих действий", — говорится в указе.

По тем же причинам Трамп ввел 25% пошлины на экспорт из Мексики, и 10% — из Китая. В объяснении Белого дома также отмечается, что "мексиканские картели, которые в союзе с правительством Мексики" участвуют в производстве и транспортировке наркотиков в США, наращивают свое присутствие в Канаде, где увеличивается количество лабораторий по синтезу фентанила. Эти же картели занимаются незаконной миграцией, зарабатывая огромные деньги на помощи нелегалам в пересечении американской границы.

Третья причина введения защитных пошлин – это, конечно, попытка выровнять торговый баланс США. Ведь торгуя с Канадой, Мексикой и Китаем, гораздо больше зарабатывают как раз они, а не США, которые хотят выйти на профицит.

"Производите свой продукт в США и не будет тарифов. Почему США должны терять триллионы долларов, субсидируя другие страны", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social в воскресенье, 2 февраля. Что касается Канады, президент США в очередной раз повторил свой тезис о том, что она должна стать 51-м американским штатом – тогда не будет никаких тарифов.

Вице-президент Джей Ди Вэнс был еще более категоричен, написав в Х: "Когда президент избирается народом, а затем выполняет то, что обещал, это и есть демократия. Когда президенту мешают неизбранные бюрократы – это уже олигархия. Президент Трамп отказывается стать на колени перед этой олигархией. Пристегнитесь!"

Однако уже в понедельник, 3 февраля, Белый дом заявил, что Канада неправильно поняла действия США, расценивая их как торговую войну. Однако Оттава готовится в ответ ввести свои защитные пошлины на $107 млрд товаров из США. Тем временем канадцы уже отменяют свои путешествия в США, бойкотируют американский алкоголь (ежегодно в Канаде продается алкоголь из США почти на $1 млрд) и другие товары из Соединенных Штатов. А в субботу, 1 февраля, вечером на хоккейном матче в Оттаве американскую сборную, когда играл их гимн, освистали канадские болельщики.

Также в понедельник, 3 февраля, стало известно, что Трамп приостановит действие новых пошлин по экспорту из Мексики на один месяц после того, как Мехико согласился усилить свою северную границу 10 тыс. военнослужащих Нацгвардии, чтобы остановить поток незаконных наркотиков, в частности, фентанила. Однако, с другой стороны, приостановка выгодна и США. Ведь Мексика обеспечивает 63% импорта овощей и 47% импорта фруктов и орехов в США. Введение пошлин будет означать подорожание базовой продуктовой корзины для американцев. А Трамп во время предвыборной кампании наоборот обещал людям снизить цены в супермаркетах.

Однако больше всего эксперты бьют тревогу именно относительно торговой войны между США и Канадой, которая продает в Америку не только сырую нефть, но и критические уран (на РФ и КНР приходится более 50% мировых мощностей по обогащению урана), алюминий, никель, сталь, медь и другие металлы.

Директор программы по безопасности критических полезных ископаемых в Центре стратегических и международных исследований (CSIS, Вашингтон) Грейслин Баскаран подчеркивает, что введенные пошлины могут ударить по американской оборонной и тяжелой промышленности и атомной энергетике. И это в то время, когда США наоборот нужно увеличивать мощь своего ОПК. К примеру, Китай увеличивает инвестиции в производство боеприпасов и других систем вооружения в 5-6 раз быстрее США. Не говоря уже о судостроительных мощностях КНР, которые больше американских в 230 раз.

"Хотя США и следует работать над увеличением внутреннего производства урана, запасы Канады значительно больше — примерно в 10 раз. Канада является вторым в мире производителем и экспортером урана, уступая только Казахстану. Канада является крупнейшим поставщиком никелевых сплавов, важных для оборонной и автопромышленности, обеспечивая примерно половину потребностей США", – добавляет Грейслин Баскаран.

Кто следующий: в ЕС предупредили Трампа

По словам Трампа, следующим после Канады, Мексики и Китая может стать Евросоюз. Президент США уже давно критикует ЕС, что тот зарабатывает на США, имея большой профицит во взаимной торговле.

"Они (Евросоюз – Ред.) не забирают (покупают — Ред.) наши машины, они не забирают нашу с/х продукцию, они почти ничего не забирают, а мы забираем у них все. Миллионы машин, огромное количество пищевой и с/х продукции. Я бы не сказал, что есть график (введения защитных пошлин по экспорту из ЕС — Ред.), но это будет достаточно скоро", — сказал президент США в эти выходные журналистам.

В январе, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что объем торговли между США и ЕС – это 1,5 трлн евро. Вместе на ЕС и США приходится почти 30% мировой торговли товарами и услугами. На карту поставлено очень многое для обеих сторон. Поэтому, по ее словам, первоочередная задача – готовность к переговорам. Еще раньше Урсула фон дер Ляйен говорила, что ЕС открыт для переговоров с США, в том числе по увеличению закупок американских энергоносителей, в частности сжиженного газа. При этом, по ее словам, ЕС "имеет возможность углубить отношения с Китаем и, где возможно, даже расширить торговые и инвестиционные связи в духе справедливости и взаимности".

Ранее ТСН.ua уже писал, что еще в октябре прошлого года ЕС составил список американских товаров, которые может обложить пошлинами в ответ на введение Трампом ввозных тарифов на европейский экспорт. Пока Брюссель придерживается принципа кнута и пряника: предлагает покупать больше американского, в частности энергоносителей, одновременно доводя до Вашингтона, что может ввести и ответные пошлины. Ведь дополнительные тарифы США на европейский экспорт больно ударят по промышленности ЕС, особенно по немецкому автопрому. ФРГ является крупнейшим в ЕС экспортером товаров в США – около 30%.

В понедельник, 3 февраля, глава дипломатии ЕС Кайя Каллас заявила, что возможная торговая война между США и Европой не выгодна никому, кроме Китая. "Конечно, со своей стороны мы тоже готовимся. В торговых войнах победителей нет. Если бы США и ЕС начали торговую войну, единственный, кто обрадовался бы этому — это Китай. Мы очень взаимосвязаны. Нам необходима Америка, а Америке — Европа", – добавила Кайя Каллас.

Однако лидеры крупнейших европейских экономик были более категоричны. Канцлер Германии Олаф Шольц, который еще месяц назад призвал сохранять "холодную голову", обещает Трампу ответный тариф. "И США, и Европа получают выгоду от обмена товарами и услугами. Если сейчас таможенная политика это усложнит, это было бы плохо и для США, и для Европы. ЕС способен ответить своей таможенной политикой. Мы должны это сделать, и мы это сделаем. Но целью должно быть продолжение сотрудничества с США", — подчеркнул Олаф Шольц.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который постоянно настаивал на стратегической автономии Европы от США, заявил, что в ответ на атаки в сфере торговли ЕС придется заставить себя уважать.

"Недавние заявления США подталкивают Европу быть более сильной и сплоченной. Так же, как COVID-19 и российская агрессия против Украины стали тревожным звонком для Европы, то, что происходит с заявлениями новой администрации Трампа, подталкивает ЕС быть более сплоченным и более активным в реагировании на проблемы коллективной безопасности", — добавил Эммануэль Макрон.