"Торговца смертью" – на олимпийскую чемпионку: стали известны детали обмена заключенными между США и Россией

В РФ одного из самых крупных в мире нелегальных торговцев оружием встречали как национального героя.

Соединенные Штаты с Россией обменялись заключенными. Таким образом, в Москву, после более 10 лет за решеткой, вернулся один из самых известных преступников мира – Виктор Бут, заработавший миллионы, торгуя оружием там, где официальному Кремлю было неудобно это делать.

Американцы освободили его, потому что планировали более широкий обмен заключенными, но этого не произошло. Так что удалось вернуть домой только одну баскетболистку Бритни Грайнер, которая до 17 февраля работала в России.

Об этом говорится в ТСН.

Российские пропагандисты встречают одного из самых крупных в мире нелегальных торговцев оружием как национального героя. В Соединенные Штаты возвращается баскетболистка, олимпийская чемпионка, которая играла за клуб из Екатеринбурга.

Спортсменку обвинили в том, что в феврале этого года возвращаясь из отпуска в Россию, она провезла меньше грамма гашишного масла в катридже для электронных сигарет. Адвокаты заявляли, что Грайнер употребляла медицинскую марихуану как обезболивающее в Аризоне, а с собой взяла случайно. Российский суд приговорил атлетку к 9 годам заключения и штрафу в миллион рублей. Уже тогда было ясно, что он – ценный человек для обмена. Все это время в Соединенных Штатах Грайнер ждали родители и жена.

"Последние девять месяцев были темнее в моей жизни. Сейчас меня переполняют эмоции. Но больше всего я сейчас благодарна президенту Байдену и его администрации", — сказала жена спортсменки Черел Грайнер.

Не все американцы довольны: журналисты упрекают Белый дом в вопросах, насколько обмен равноценен. Ведь на спортсменку выменяли бывшего советского офицера, который после развала Советского Союза принялся торговать оружием по всему миру и стал прототипом многочисленных криминальных кинофильмов. Его называли "Торговцем Смертью".

"Нам не давали выбора, кого из американцев забирать домой. Нам сказали – ее или никого", – объяснил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Еще один американский заключенный в России, выдавать которого Кремль отказался – бывший морпех Пол Вилан, приговорен к 16 годам колонии. Его задержали в 2018 году и обвинили в шпионаже. Вилан и его семья все обвинения отвергают. О том, что Штаты добиваются его освобождения, говорил лично Байден. Впрочем, от широкого соглашения об обмене, которое американцы пытались обсуждать за последние полгода, Кремль категорически отказался.

Напомним, предварительный обмен заключенными между США и Россией состоялся в апреле. Тогда Москва освободила бывшего американского морского пехотинца Тревора Рида в обмен на российского летчика Константина Ярошенко.

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